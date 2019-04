SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 12. April 2019 (Woche 15) bis Samstag, 18. Mai 2019 (Woche 21)

Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)/11.04.2019

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 99

Gastgeber Florian Schroeder begrüßt hochkarätige Gäste aus allen Bereichen des Humors, um mit ihnen die Absurditäten aus Politik und Gesellschaft aufs Korn zu nehmen. Dieses Mal mit dabei: Bodo Bach hat eine wichtige Mission, er wünscht sich Enkelkinder. Auf der Suche nach der perfekten Schwiegertochter schreckt er selbst vor ominösem Online-Dating und kompromittierenden Kontaktanzeigen nicht zurück. Lisa Fitz beschäftigt die Robotisierung der Gesellschaft. In Zukunft werden Menschen sich Chips einpflanzen oder sogar ganze Körperteile durch Roboter-Bauteile ersetzen lassen können. Manche Männer im höheren Alter hätten vielleicht schon eine Idee, welches Körperteil das sein könnte. Ingolf Lück ist seit seinem Sieg in der RTL-Tanzshow "Let's dance" offiziell der beste Tänzer unter deutschen Komikern. In der "Spätschicht" kommen seine Pointen deshalb besonders locker aus der Hüfte. Sissi Perlinger fährt als Leoparden-Lady des Kabaretts gerne mal die Krallen aus. Dieses Mal geht es ihr vor allem um die systematische Überforderung der modernen Frau. Mathias Tretter wurde von der EU auf eine Schattenseite seines Lebens aufmerksam gemacht. Er ist nämlich als Kabarettist Urheber - und zwar von richtig guten Pointen. Was die Diskussion um die neue Urheberrechtsreform mit ihm macht, berichtet er exklusiv in der "Spätschicht".

Dienstag, 16. April 2019 (Woche 16)/11.04.2019

20.15 Marktcheck

Ostereier - wie viel Bio steckt tatsächlich drin?

Duftstoff-Allergien - wenn der Lufterfrischer zur Gefahr wird

Fakeshops - wenn das gebuchte Flugticket ungültig ist

Wassersprudler - verbessert sich die Wasserqualität?

Nachbarschaftsärger - was ist im Garten alles erlaubt?

Samstag, 27. April 2019 (Woche 18)/11.04.2019

15.45 h: Füller beachten, Sportübertragung erst ab 16.00 h!

15.45 (VPS 15.44) Reisetipp Südwest Unterwegs im Kinzigtal Erstsendung: 17.05.2018 in SWR

Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)/11.04.2019

von 13.30 h - 15.45 h: getrenntes Programm beachten!

13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Sport extra: 3. Liga live Preußen Münster - Karlsruher SC

13.30 (VPS 13.29) SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)

14.00 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)

14.30 SR: SAAR3 (WH von DO) Das Saarlandmagazin

15.15 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Winzerin aus der Pfalz Erstsendung: 17.09.2016 in WDR

15.30 BW+RP: Reisetipp Südwest

Schwäbische Donau Erstsendung: 14.06.2018 in SWR

15.45 Der leckerste Teller

Mein lieber Hahn Erstsendung: 26.11.2018 in SWR/SR

Samstag, 18. Mai 2019 (Woche 21)/11.04.2019

von 13.30 h - 15.45 h: getrenntes Programm beachten!

13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Sport extra: 3. Liga live Karlsruher SC - Hallescher FC

13.30 (VPS 13.29) SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)

14.00 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)

14.30 SR: SAARTALK (WH von DO)

15.15 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Kürbis-Queen aus Westfalen Erstsendung: 24.09.2016 in WDR

15.30 BW+RP: Reisetipp Südwest

Die Wutachschlucht - Wandern am Fluss Erstsendung: 11.03.2018 in SWR/SR

15.45 Der leckerste Teller

Ente gut, alles gut Erstsendung: 30.11.2018 in SWR/SR

