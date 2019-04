SWR - Südwestrundfunk

Der SWR als multimedialer Partner der Bundesgartenschau 2019

Stuttgart

Eigenes Studio auf der BUGA in Heilbronn - Virtueller Bienenstock und Wissensplattform rund um Insekten - Sendungen in Fernsehen, Hörfunk und Internet - Konzerte und großes Familienfest

Live-Sendungen, virtuelles Erleben, Konzerte: Der SWR begleitet die Bundesgartenschau (BUGA) 2019 vom 17. April bis 6. Oktober in Heilbronn multimedial. Herzstück ist ein gläsernes Studio auf dem Gartenschaugelände, von wo aus der Südwestrundfunk Sendungen und Beiträge für Fernsehen, Hörfunk und das Internet produzieren wird. Die BUGA-Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, den Medienmachern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Zudem gibt es Konzerte sowie zum Finale das große SWR Fernsehen Familienfest.

Der SWR als Medienpartner

Von Anfang an dabei: Der SWR ist Medienpartner der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. Unabhängig von dieser Partnerschaft berichtet er seit dem ersten Spatenstich im November 2013 über das Werden der Schau, die nach der BUGA 1967 in Karlsruhe, 1975 in Mannheim, der Internationalen Gartenschau (IGA) Stuttgart im Jahr 1993 sowie der BUGA 2011 in Koblenz erneut im Sendegebiet stattfindet. "Die Bundesgartenschau ist weit mehr als Pflanzen und Blumen. Auch das urbane Leben der Zukunft, Nachhaltigkeit sowie Kunst und Kultur spielen eine Rolle, und sind für die Menschen in ganz Baden-Württemberg von Interesse", sagt Landessenderdirektorin Stefanie Schneider. Und weiter: "Der SWR wird die vielfältigen Themen in seinen Programmen aufgreifen. Unser multimediales Studio auf dem BUGA-Gelände bietet die Möglichkeit, mit den Redaktionen in Kontakt zu kommen und einen Blick hinter die Kulissen einer Fernseh- oder Radiosendung zu werfen."

Aktionswoche "Rettet die Insekten" und virtueller Bienenstock "Blühendes Leben" - unter diesem Titel steht die Bundesgartenschau 2019. Aber damit es überall grünt und blüht, braucht es sie zwingend: Insekten. Der SWR gibt den Sechsbeinern in diesem Jahr eine besondere Bühne. Auf der BUGA 2019 können sich die Gäste virtuell durch einen Bienenstock bewegen und erleben, wie die Hautflügler ihren Nachwuchs aufziehen und sich gegen Eindringlinge zur Wehr setzen. Die 3D-Anwendung funktioniert mit einer Virtual-Reality-Brille sowie einer kostenlosen App auf dem Smartphone, und ist zudem ein Angebot für Schulklassen im Rahmen der Aktion "Buntes Klassenzimmer". Auf der Webseite www.SWR.de/rettet-die-insekten entsteht derzeit zudem ein Wissensarchiv, das stetig mit neuen Videos, Audios und Webartikeln wachsen wird. Vom 12. bis 19. Mai findet dann die Schwerpunktwoche "Rettet die Insekten" im SWR statt - mit Beiträgen unter anderem im SWR Fernsehen bei "Kaffee oder Tee" oder in den Landesschauen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die SWR Dokureihe "betrifft" beteiligt sich dann im Juli an dem Projekt.

Die BUGA im SWR Fernsehen

Wenn Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch, 17. April, die Bundesgartenschau eröffnet, ist das SWR Fernsehen live dabei. "Expedition in die Heimat" geht am 7. Juni auf Gartenschau-Erkundungstour. Das Erste überträgt am Pfingstmontag, 10. Juni, den ARD Gottesdienst vom Gartenschaugelände. Am 23. Juni zeigt das SWR Fernsehen eine zweistündige Livesendung. Auch die Formate "Marktcheck" und "Lecker aufs Land" sowie die "Landesschau Baden-Württemberg" nehmen die vielfältigen Themen der BUGA 2019 auf. Einen Schlusspunkt unter den Reigen der Live-Sendungen setzt das SWR Fernsehen am 7. September mit "SWR Aktuell" von 19.30 bis 20 Uhr und am 8. September mit einer zweistündigen Live-Sendung ab 16 Uhr vom SWR Fernsehen Familienfest.

Radio live von der Gartenschau

Das SWR Studio Heilbronn sendet immer mittwochs seine Regionalstrecken (12.30 bis 13 Uhr und 16 bis 17 Uhr) live von der Bundesgartenschau. SWR4 Baden-Württemberg ist immer freitags von 13 bis 16 Uhr "on Air" im BUGA-Studio, außerdem zur Eröffnung am Mittwoch, 17. April, von 12.30 bis 17 Uhr. Die Kolleginnen und Kollegen von SWR1 Baden-Württemberg senden am 18. Mai und am 20. Juli "Schmidts Samstag" live von der BUGA und "SWR1 Der Sonntagnachmittag" kommt ebenfalls drei Mal (21. April, 30. Juni und 25. August) direkt aus Heilbronn statt aus dem Funkhaus in Stuttgart. Sportler aus der Region Heilbronn stehen am 15. Juni von 14 bis 18 Uhr im Mittelpunkt einer Sondersendung von "SWR1 Stadion". Und auch SWR2 wird das multimediale Studio nutzen - etwa für eine "SWR2 Forum"-Sendung (Aufzeichnung am 16. Mai) und für "SWR2 Zeitgenossen" (29. Juni).

Inhalte auch im Social Web

Auf der BUGA 2019 produzierte Inhalte werden zudem auf den Social-Media-Plattformen des SWR und auf www.SWR.de ausgespielt. Mit dabei sind zum Beispiel das Projekt "BUGA:log" oder Bionik im Alltag sowie "Blackbox Gardening" - bei letzterem schafft Jonas Reif, der Erfinder des Projekts, Beete aus Dynamik und Zufall. Eine Fläche von 900 Quadratmetern steht dem früheren Redakteur einer Gartenfachzeitschrift auf der BUGA für dieses Experiment zur Verfügung, welches stark auf selbst versamende Pflanzen setzt. Akeleien oder Euphorbien wurden gepflanzt, aber nicht weiter kultiviert. "Dann heißt es beobachten und experimentieren, denn von nun an sucht sich jede Pflanze ihren Platz selbst", so Reif.

Große Stars auf der Bühne

Die Bundesgartenschau als Bühne: Zahlreiche SWR-Veranstaltungen finden dieses Jahr auf dem Gartenschaugelände statt. Auftakt ist am 27. Juni mit SWR1 Pop & Poesie in Concert. Am 10. August gastiert die SWR Big Band mit Max Mutzke auf der BUGA. Die SWR4 Sommernächte mit "voXXclub" finden am 24. August statt. Getanzt werden darf bei der SWR1 Disco (10. Mai und 13. September), der SWR4 Schlagerparty (12. Juli) und der SWR3 Elchparty (31. August). Fachwissen gibt es bei vier Exklusiv-Führungen mit Volker Kugel, SWR4 Gartenexperte und Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg, der zudem regelmäßig in der Pflanzensprechstunde des SWR4-Radioprogramms zu hören sein wird. Mit der annähernd kompletten Palette ist das SWR Fernsehen dann zum großen Finale am 8. September auf dem Bundesgartenschaugelände, bei dem es viele Mitmachangebote rund ums Fernsehen aber vor allem auch Konzerte von großen Stars geben wird. Mit dabei ist unter anderem der deutsch-spanische Singer-Songwriter Nico Santos. Sein Hit "Rooftop" wurde fast eine halbe Million Mal verkauft, und hielt sich 32 Wochen in den deutschen Charts.

Infos auch im Internet unter www.SWR.de/heilbronn und http://x.swr.de/s/bundesgartenschau

