Fahrerflucht nimmt zu - Müssen härtere Strafen her?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!", 11.4.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Über die zunehmenden Fälle von Fahrerflucht berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 11. April 2019, ab 20:15 Uhr.

Die hässliche Schramme am Kotflügel, der Außenspiegel abgerissen auf dem Boden - und der Betroffene bleibt auf dem Schaden sitzen, weil der Verursacher nicht zu fassen ist. Das kommt immer öfter vor in Rheinland-Pfalz. Fahrerflucht nimmt zu, die Aufklärungsquote liegt bei 40 Prozent. Weit über die Hälfte der Verursacher kommt also mit ihrem dreisten Verhalten durch. Besonders schlimm, wenn es mehr als nur Blechschäden gibt und Menschen verletzt oder gar getötet werden. Was kann die Politik tun, um Fahrerflucht einzudämmen? Und wie sehr wird Fahrerflucht in der Gesellschaft toleriert? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter David Meiländer macht den Test.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung: - Baumfällungen im Biotop: Wütende Naturschützer in Grafschaft - Zur Sache will's wissen: Wieso ist Strom so teuer? - Studiogast: Oliver Mogwitz, Anwalt für Energierecht, Koblenz - Agrarministerkonferenz in Landau: Immer Ärger mit der Gülle - "Zur Sache - jetzt wird's ernst!": Bauernregeln

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

