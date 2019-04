SWR - Südwestrundfunk

"rundum gesund: Bluthochdruck"

Fast jeder Dritte ist betroffen, nicht jeder weiß es: Bluthochdruck zählt mit 20 bis 30 Millionen Fällen zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen in Deutschland. Und zu den gefährlichsten, denn dauerhaft hoher Blutdruck kann schwerwiegende Folgen für Herz und Kreislauf haben. Die gute Nachricht: In Deutschland hat sich die Zahl der Bluthochdruckpatienten seit 2008 halbiert. Denn die Behandlungsmöglichkeiten werden immer besser. "rundum gesund: Bluthochdruck" widmet sich den wichtigsten Fragen rund um diese unsichtbare Volkskrankheit. Zu sehen am Montag, 15. April, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Folge 8: Themenschwerpunkt Bluthochdruck Was sind die Ursachen? Ab wann ist erhöhter Blutdruck bedenklich? Und wie kann man vorbeugen? Diese Fragen klärt Dennis Wilms im Gespräch mit Studiogast Johannes Hinrich von Borstel. Als Mediziner und Science Slammer gelingt es von Borstel, komplexe Zusammenhänge einfach und unterhaltsam zu erläutern. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie werden die Abläufe im menschlichen Körper sichtbar, die über einen normalen oder erhöhten Blutdruck entscheiden. Außerdem: Die regelmäßige Blutdruckselbstmessung gehört zur Vorsorge so selbstverständlich wie zur fortlaufenden Kontrolle einer Hochdruckbehandlung. Entscheidend ist, wie genau gemessen wird. "rundum gesund" zeigt nicht nur, was man bei der Wahl eines persönlichen Messgerätes beachten sollte, sondern auch, wie man richtig damit umgeht

ADHS bei Erwachsenen

Ein weiteres Thema der Sendung: Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, kurz ADHS. Diese Diagnose wird meistens bei Kindern gestellt. Doch auch Erwachsene können betroffen sein. Bei ihnen dauert es oft lange, bis die Krankheit richtig erkannt und behandelt wird. So auch bei Kathrin Weßling. In "rundum gesund" erzählt sie von ihrem Weg zur richtigen Diagnose und ihrem Leben mit der Krankheit.

SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit Ernährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität; traditionelle Hausmittel und High-Tech-Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben. Sie alle sind Thema beim SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund". In jeder 45-minütigen Folge entlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen und Experten praktische Tipps und spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle 3D-Patientin Annie, die mit Augmented-Reality-Technik ins Bild geholt wird. Kleinste anatomische Details werden auf diese Weise im Studio zum Teil mehrere Meter groß. Annie macht komplexe Abläufe und Zusammenhänge leicht verständlich sichtbar. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Food Coach Jasmin Brandt zeigt Dennis Wilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundum gesund", wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.

Folge 8: "rundum gesund: Bluthochdruck", 15.4.2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen

