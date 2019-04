SWR - Südwestrundfunk

Die Knochen-Docs - und wie es weiterging

Die Geschichte von Johanna und Felix

Reportage am Mittwoch, 17. April 2019, 21 Uhr im SWR Fernsehen

Es waren spannende Geschichten und berührende Schicksale, die die SWR Dokuserie "Die Knochen-Docs" vor einigen Jahren präsentierte: von schwerkranken Patienten, die in der Orthopädischen Klinik der Universität Heidelberg behandelt wurden, und von Operateuren, die sich in riskanten Operationen oft an die Grenzen des Machbaren wagten. Die Patienten von damals - wie geht es ihnen heute? Am Mittwoch, 17. April 2019, ab 21 Uhr, zeigt das SWR Fernsehen die Geschichte von Johanna und Felix. Ein Film von Harold Woetzel.

Die damals 5-jährige Johanna hatte durch einen tragischen Unfall auf dem Reiterhof ihrer Eltern ein Bein verloren. Den Tag im Sommer 2010 wird die Familie aus der Nähe von Aachen niemals vergessen: Als das Kind in eine Heupresse geriet und schwer verletzt wurde. Johannas Bein war nicht zu retten. "Erst hatte sie gedacht, das wächst wieder nach", erinnert sich Johannas Mutter. Erst später habe sie begriffen, dass das Bein für immer verloren sei. Wie sollte es nun weitergehen mit ihrer Leidenschaft für Pferde und für das Dressurreiten? Durch die SWR-Serie "Die Knochen-Docs" waren Johanna und ihre Eltern auf die Uniklinik in Heidelberg aufmerksam geworden, in der ihr endlich engagierte Ärzte und Orthopädietechniker zu einer passenden Prothese verhalfen. Und heute? Da sitzt Johanna, inzwischen Teenager, längst wieder fest im Sattel, im wahrsten Sinne. Wird es ihr gelingen, ihr Traumziel zu erreichen: die Teilnahme bei den Paralympics mit den deutschen Dressurreitern?

Wie geht es den Unfallopfern heute? Ein schlimmer Unfall hat auch Felix' Leben für immer verändert. Ein Sturz brachte den begeisterten Mountainbiker in den Rollstuhl. 28 war er damals, als ein achtloser Moment während einer Abfahrt im Wald ihn aus seinem bisherigen Leben riss. Es waren bittere Tage und Monate, in denen sich Felix ein neues Leben aufbauen musste. Würde seine Freundin Chrissie zu ihm stehen? Auch dies ist eine bange Frage, die Felix damals beschäftigte. Was ist aus ihm geworden?

Acht Jahre nach der ersten Staffel der "Knochen-Docs" hat SWR Autor Harold Woetzel die Patienten von damals noch einmal besucht. Sein Film erzählt bewegende Geschichten von Hoffnung und Heilung, von Menschen, die mit Mut und Optimismus ihr Schicksal annehmen. Und von denen, die ihnen geholfen haben. In Heidelberg und anderswo.

