Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 09. April 2019 (Woche 15) bis Sonntag, 12. Mai 2019 (Woche 20)

Dienstag, 09. April 2019 (Woche 15)/08.04.2019

20.15 Marktcheck

Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Deutscher Spargel - edles Gemüse nicht immer aus Deutschland: Deutscher Spargel steht in der Gunst der Kundinnen und Kunden ganz oben. Besonders zu Beginn der Saison zahlen sie dafür gerne auch etwas mehr. Doch stammt der so deklarierte Spargel tatsächlich aus Deutschland? "Marktcheck" lässt Spargelproben verschiedener Marktstände und Geschäfte im Südwesten im Labor untersuchen. Von acht Proben stammt eine aus Südeuropa. Für die zahlreichen Spargelbauern in den deutschen Anbaugebieten sind diese Fälschungen mehr als ärgerlich. "Das ist Betrug am Kunden", klagt ein Spargelbauer gegenüber "Marktcheck". "Aber leider passiert das sehr häufig in der Phase, in der der Spargel noch besonders teuer ist, da packen viele Händler einfach ausländischen Spargel dazu und verkaufen ihn als Deutschen." Wie Kundinnen und Kunden hochwertigen Spargel erkennen können, zeigt das SWR Verbrauchermagazin "Marktcheck" am Dienstag, 9. April 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Hohe Betrugswahrscheinlichkeit: "Die Wahrscheinlichkeit, dass ausländischer Spargel als Deutscher ausgegeben ist gerade zu Beginn der Saison besonders hoch", sagt Eva Annweiler vom Untersuchungsamt für Lebensmittelüberwachung CVUA in Freiburg. Die Behörde nimmt in Baden-Württemberg jedes Jahr 40 bis 60 Proben und findet immer wieder falsch deklarierte Ware aus dem Ausland. Wie Kundinnen und Kunden hochwertigen Spargel erkennen können, zeigt das SWR Verbrauchermagazin "Marktcheck".

Weitere geplante Themen der Sendung:

Marktcheck räumt auf - Ordnung schaffen mit Frau Ordnung: Mit dem Frühling steht in vielen Haushalten der Frühjahrsputz an. "Marktcheck"-Aufräumexpertin Frau Ordnung unterstützt eine alleinerziehende Mutter aus der Nähe von Böblingen dabei. Mit einigen Tipps wird das Wohnzimmer entrümpelt und lädt wieder zum Wohnen ein.

"Marktcheck" rechnet nach - die besten Tipps fürs Girokonto: Viele Banken haben die Gebühren für ein Girokonto in der vergangenen Zeit drastisch erhöht. Ein Wechsel lohnt sich unter Umständen. "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey erklärt, wie es geht und worauf man achten muss.

Trockenshampoo liegt im Trend - wie gut ist das fürs Haar? Fast alle führenden Hersteller bieten Trockenshampoo an, in unterschiedlichen Dufttönen, für dunkles oder helles Haar. Die Verwendung soll Haarwäschen hinausschieben. Wie funktioniert das, profitieren Haar und Kopfhaut tatsächlich dabei?

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck

Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.

Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)/08.04.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Im Rausch des Lebens

Das Leben ist viel zu kurz für Langeweile. Aber wann hat man eigentlich zuletzt so richtig über die Stränge geschlagen? Im Alltagstrott bleiben Menschen oft mit dem Gefühl zurück, das Leben zieht an ihnen vorbei, ohne dass sie es richtig auskosten. Den Moment mit all seinen Sinnen genießen, fällt heutzutage immer schwerer. Wem beim Autorennen schon mal das Adrenalin durch den Körper schoss, der kennt den Kick des Geschwindigkeitsrauschs. Wer schon mal in einer lauen Sommernacht über den Freibadzaun geklettert ist und mit seinen Freunden im Schwimmbecken die Whiskeyflaschen geleert hat, der kennt das Prickeln des Verbotenen. Die Vernünftigen gehen sehr maßvoll, diszipliniert und mit Bausparvertrag durchs Leben. Die Abenteurer pfeifen auf Konventionen und leben den Augenblick. Sie fahren volles Risiko und geben stets Vollgas, ohne zu wissen, welche Gefahr hinter der nächsten Kurve lauert. Und spüren den Rausch des Lebens. Was die einen als wahres Glück empfinden, wird von anderen kritisch beäugt. Statt wilder Partys trinken sie gepflegt ihr alkoholfreies Bier in der rauchfreien Kneipe, bestellen ihren magenfreundlichen Gemüserisotto und radeln zeitig mit Helm auf dem Kopf nach Hause. Hier die Moral-Asketen, die mit Rücksicht auf Gesundheit und Umwelt jedem Genuss entsagen, dort die Neugierigen, die alles Unbekannte ausprobieren und ihrer Lust freien Lauf lassen. Schnell kann aber auch der anfänglich gefühlte Rausch des Lebens durch die eingeschmissenen Pillen im Drogensumpf enden. Vollgas oder Vernunft, Sekt oder Selters, Risiko oder Routine - werden Menschen immer mehr zu Spießern? Sind sie im Leben zu vorsichtig? Was macht ein genussvolles Leben aus?

Die Zuschauer kennen und lieben Claus Theo Gärtner in seiner Paraderolle als Privatdetektiv Matula, der stets in brenzlige Situationen gerät. Aber auch privat war es noch nie sein Ding, sich im Liegestuhl auszuruhen. Der 75-Jährige ist lieber auf Achse, fährt Autorennen oder mit einem Zwölf-Tonnen-LKW um die halbe Welt: "Damit sind meine Frau und ich hauptsächlich in der Sahara rumgekurvt und oft auch im Wüstensand versackt", so der Schauspieler.

Was bei den meisten Angstschweiß auf die Stirn treibt, hat Maximilian Werndl gelangweilt. Fallschirmspringen wurde für ihn Routine wie für andere das Fahrradfahren. Fliegen wie ein Vogel wollte der Bauingenieur und stürzte sich in seinem Flügelanzug steile Felswände hinunter. Immer flog in den wenigen Sekunden seiner etwa 1.300 Absprünge die Todesgefahr mit: "Ich sah viele Freunde sterben, abgeschreckt hat es mich nie." Bis ein Vorfall alles änderte.

Auch Helga Wisser ist den ganzen Tag in Aktion und an der frischen Luft. Aber im freien Fall auf den Abgrund zuzurasen - diesen Kick braucht die Schwarzwälder Biobäuerin nicht für ihr Lebensglück. Sie findet innere Zufriedenheit im Einklang mit der Natur. Statt dem Gefühl von Todesangst reichen der Selbstversorgerin die kleinen Momente, um das Leben zu spüren: "Meine körperliche Arbeit auf dem Hof und die Versorgung unserer Tiere füllen mich voll und ganz aus."

Statt von Rindern und saftigen Wiesen ist Danny Wagenfeld von lautem Techno-Beat, schrägen Paradiesvögeln und urbanen Nachtgestalten umgeben. Der gelernte Koch wohnt über einem Berliner Swingerclub und ist dort Stammgast. Und lebt dort hemmungslos seine sexuellen Fantasien aus. Kaum vorstellbar, dass er früher schüchtern und voller Komplexe war: "Dieser Fetisch- und Partyclub ist mein hedonistisches Parallel-Universum."

Schnell, intensiv und aufmüpfig - schon als junges Mädchen war Myriam von M stets die Rebellin und feierte das Leben wie eine einzige Party. Bis ihr mit 25 der Krebs einen Strich durch die Rechnung machte. Statt in der Disco war sie nun Dauergast im Krankenhaus, statt Drogencocktails gab es Chemotherapien. Mehrmals kam der Krebs zurück, ausbremsen ließ sich das Tattoo-Modell aber nie: "Das Leben ist so kostbar, ich lebe es jede Sekunde." Ihre Zeit investiert sie in die Aufklärung über Krebs.

Prügeleien, Kokainsucht und Knast - als Jugendlicher war Eyyüphan Duy nicht gerade pflegeleicht. Nach seiner Sturm- und Drangzeit folgte die nächste exzessive Phase. Duy wurde Event-Gastronom, arbeitete Tag und Nacht und tauchte in die Luxuswelt der Reichen und Schönen ein. "Ich hatte schnelle Autos, teure Uhren und viele falsche Freunde." Bis ihn ein Herzinfarkt abbremste. Heute ist er Familienvater und hilft Jugendlichen aus prekären Lebenslagen.

Sei es der Erfolgsrausch, der Adrenalinkick im Extremsport oder die Gier nach hemmungslosem Sex - Angelika Kallwass kennt die Gründe für die ständig neue Suche nach dem Nervenkitzel und Extremen. "Viele haben einen regelrechten Reizhunger, den sie im Alltag nicht mehr stillen können, und suchen nach immer neuen Herausforderungen." Ein Ausnahmezustand, der süchtig machen kann, so die Psychologin.

Samstag, 20. April 2019 (Woche 17)/08.04.2019

18.45 h: Für BW + RP nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 14.04.2018 in SWR

Freitag, 03. Mai 2019 (Woche 18)/08.04.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Familientragödien

Sonntag, 12. Mai 2019 (Woche 20)/08.04.2019

18.45 BW: Treffpunkt

Nadelwelt Karlsruhe

Die "Nadelwelt" Karlsruhe ist die Messe für Handarbeitsliebhaber. Hier dreht sich alles ums Nähen, Sticken, Stricken, Häkeln, Spinnen und um Patchwork. In Kursen gibt es Tipps und Tricks von den Profis, an 200 Ständen das passende Zubehör. Künstler stellen ihre textilen Werke zur Schau. "Treffpunkt" schaut den Künstlern über die Schulter, zeigt die aktuellen Handarbeitstrends und blickt in die Geschichte der uralten Patchwork-Technik, die aus Stoffstückchen Neues entstehen lässt.

