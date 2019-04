SWR - Südwestrundfunk

SWR Doku Festival mit neuer Leitung

Stuttgart

Irene Klünder folgt im Oktober auf Goggo Gensch - Ulrike Becker wird neue Geschäftsführerin im Haus des Dokumentarfilms

Wechsel an der Spitze des SWR Doku Festivals und des Hauses des Dokumentarfilms in Stuttgart: Neue Festivalleiterin wird ab Oktober 2019 Irene Klünder und im Haus des Dokumentarfilms folgt dann die derzeitige SWR Redaktionsleiterin "Zeitgeschehen / Geschichte & Entdeckungen" Ulrike Becker als Geschäftsführerin auf Klünder. Manfred Hattendorf, seit Oktober 2012 Vorsitzender im Haus des Dokumentarfilms, behält sein Ehrenamt und bildet zukünftig zusammen mit Ulrike Becker den Vorstand im Haus des Dokumentarfilms.

Irene Klünder folgt beim SWR Doku Festival auf Goggo Gensch Irene Klünder übernimmt ab 1. Oktober 2019 die Festivalleitung des SWR Doku Festivals, bei dem auch der Deutsche Dokumentarfilmpreis verliehen wird. Sie tritt die Nachfolge von Goggo Gensch an, der das seit drei Jahren existierende Festival in Stuttgart leitet und 2020 in den Ruhestand geht. Irene Klünder ist seit 2012 Geschäftsführerin des Hauses des Dokumentarfilms und hat die renommierte Institution in eine moderne digitale Zukunft geführt. In ihrer seit 1995 währenden Tätigkeit als Redakteurin und Filmautorin für den SDR und späteren SWR hat Irene Klünder für ihre ARD-Dokumentationen mehrere renommierte Preise erhalten, darunter den Katholischen Medienpreis. Irene Klünder hat in Biophysik promoviert und ihre mediale Laufbahn im Wissenschaftsjournalismus begonnen.

SWR Redaktionsleiterin Ulrike Becker wechselt zum Haus des Dokumentarfilms Ulrike Becker wird ab 1. Oktober 2019 Geschäftsführerin im Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart. Die Mitgliederversammlung wählte Ulrike Becker als Nachfolgerin von Irene Klünder, die das Haus des Dokumentarfilms seit 1. Oktober 2012 als Geschäftsführerin leitet. Ulrike Becker ist Leiterin der Redaktion "Zeitgeschehen / Geschichte & Entdeckungen" beim SWR in Baden-Baden. Zuvor war sie 16 Jahre lang für die SWR-Reihe "Länder-Menschen-Abenteuer" und zahlreiche ARTE Dokumentationen redaktionell verantwortlich. Sie begann ihre journalistische Tätigkeit 1990 beim vormaligen SWF als Autorin und Redakteurin im Bereich aktueller Kulturmagazine wie "Literaturmagazin", "Kulturreport" oder "3sat Kulturzeit". Schließlich wechselte sie in die Dokumentarfilmredaktion und betreute Formate wie "Menschen & Straßen", ARTE-"Grand Format" und "Junger Dokumentarfilm". Ulrike Becker studierte Neuere und Neueste Geschichte und Romanistik in Freiburg, Nantes und Bordeaux.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link: http://x.swr.de/s/swrdokufestival

