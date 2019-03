SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 28.3. - 9.5.2019

Donnerstag, 28. März 2019 (Woche 13)/28.03.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

"Ein Gauner & Gentleman" - der 82-jährige Robert Redford in seiner mutmaßlich letzten Rolle als Bankräuber.

"Porträt einer sitzenden jungen Frau" - ein Bild aus der Gurlitt-Sammlung, das prominente Holocaust-Opfer und die Geschichte seines deutschen Erben.

"Aufbruch!" - ein ungewöhnlicher Ballettabend in Stuttgart zur Verabschiedung der Weimarer Verfassung und der Gründung des Staatlichen Bauhauses vor 100 Jahren.

Comic nach Feierabend - die gelernte Schreinerin Cristin Wendt hat nebenbei eine erfolgreiche Science-Fiction-Story über eine Welt nach der Klimakatastrophe gezeichnet.

"Outsiderkunst" - ein Bildband stellt zehn Künstlerpersönlichkeiten der Kreativen Werkstatt der Diakonie Stetten vor und gibt Einblicke in Kunst von Menschen mit Handicap.

Kultur-Tipps

Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)/28.03.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die Nacht zum Albtraum wird

Eine gute Portion Schlaf kann wahre Wunder bewirken. Eigentlich ist es doch so einfach: Licht aus, Augen zu und abtauchen ins Reich der Träume. Stattdessen ist der Kopf hellwach, der Körper wälzt sich stundenlang von einer Seite zur anderen, die Gedanken drehen sich - ein Teufelskreis, denn die Angst vor der nächsten Nacht steigt abends wieder mit ins Bett.

Wenn es gut läuft, verschläft der Mernsch ein Drittel seines Lebens. Doch jeder dritte Erwachsene kann nicht einschlafen oder wacht nachts immer wieder auf. Zu wenig Schlaf schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Gesundheit. Schlafmangel begünstigt Übergewicht, Depressionen und Diabetes. Es kann völlig unterschiedliche Gründe geben, warum der Schlaf zum Albtraum wird. Schichtarbeit ist einer der größten Schlafkiller. Schlafwandler wiederum geraten durch ihre nächtlichen Ausflüge in kuriose, manchmal auch lebensgefährliche Situationen. Und wer einen schnarchenden Partner hat, der weiß, wie schnell das Gratiskonzert zum Prüfstand für die Beziehung werden kann. Fünf Prozent der Erwachsenen wachen nachts schweißgebadet auf und werden regelmäßig von Albträumen aus dem Schlaf gerissen. Auch Stress, Existenzsorgen und ständige Erreichbarkeit können dazu führen, dass Körper und Geist nicht zur Ruhe kommen.

Die Warteliste in den Schlaflaboren ist lang. Die Patienten mit Schlafproblemen werden immer jünger. Welche Tricks zu schnellem Einschlafen und einer erholsamen Nacht verhelfen - am 29. März 2019 im Nachtcafé: "Wenn die Nacht zum Albtraum wird".

Montag, 01. April 2019 (Woche 14)/28.03.2019

Für SR geänderten Programmablauf beachten, ab 12:45 Uhr wieder gemeinsames Programm

11.15 (VPS 11.14) SR: SAAR3 extra (WH von DO) Besondere Orte Erstsendung: 28.03.2019 in SR

Donnerstag, 04. April 2019 (Woche 14)/28.03.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Leuchtende Blumen, summende Insekten: Wunderwelt Wiese - spektakuläre Naturaufnahmen von Jan Haft.

Der preisgekrönte Stuttgarter Tenor Matthias Klink singt die Partie des Mao Tse-tung in der Oper "Nixon in China" - jetzt am Opernhaus Stuttgart.

Architektur für den Menschen - die erste Retrospektive über das Gesamtwerk von Balkrishna Doshi, bedeutendster Architekt Indiens: ein Treffen im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Ruhe, Achtsamkeit und die Konzentration auf den Moment - Künstler und Fotograf Peter Granser ist für den "Kubus. Sparda-Kunstpreis 2019" nominiert.

Mittwoch, 17. April 2019 (Woche 16)/28.03.2019

22.00 "mal ehrlich...haben wir einen Ärztemangel?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Warten bis man zum Arzt kommt - jeder kennt die Situation: Einen schnellen Termin beim Arzt, der Ärztin gibt es kaum und wenn, dann werden noch alle Illustrierten im Wartezimmer durchgeblättert bis man endlich aufgerufen wird. Immerhin rund 380.000 Ärztinnen und Ärzte gibt es in Deutschland und doch fehlen sie an wichtigen Stellen: auf dem Land, in Kliniken, in Facharztpraxen. Die Verteilung scheint das Problem zu sein.

Haben wir also einen Ärztemangel? Diese Frage stellt Moderator Florian Weber am Mittwoch, 17. April, im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." seinen Gästen. Mit dabei und im Mittelpunkt sind betroffene Bürgerinnen und Bürger, die ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Ärztemangel schildern. Ergänzt werden die Gespräche durch Experten und Politiker.

Dienstag, 23. April 2019 (Woche 17)/28.03.2019

Tagestipp

22.30 Comedy-Bar Andi Kraus und Gäste Folge 1/6

Emil Steinberger, Schweizer Kabarettist und Sketche-Spezialist, sowie das Duo "Suchtpotential" mit Ariane Müller und Julia Gamez Martin sind die ersten Gäste der neuen Reihe "Comedy-Bar" mit Andi Kraus aus dem Mannheimer Club "Ella & Louis". Sie nehmen das Thema "abgehobene Ansichten" unter die humoristische Lupe, für die musikalische Begleitung sorgen der Gastgeber und seine Band.

Gastgeber Andi Kraus vom Komiker-Trio "Eure Mütter" begrüßt in der neuen Reihe "Comedy-Bar" im SWR Fernsehen Gäste aus Comedy, Unterhaltung und Poetry. Jeweils zwei Comedians - etablierte Stars und Newcomer - werfen einen humoristischen Blick auf Themen wie "infame Ignoranz" oder "massives Misstrauen". Unterstützt wird Andi Kraus von seiner Band und der Podcasterin Kim Hoss. Aufgezeichnet wird die Sendung im Mannheimer Club "Ella & Louis".

Mittwoch, 24. April 2019 (Woche 17)/28.03.2019

13.30 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand Prix

2019 haben für den 42. Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart alle aktuellen Grand-Slam-Siegerinnen zugesagt, auch die neue Weltranglistenerste und zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (US-Open 18 und Australian Open 19).

Ebenfalls dabei sind Simona Halep (French Open 18) und Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber (Wimbledon 18). Zudem hat sich FedCup-Spielerin Julia Görges, die 2011 das Turnier gewann, angemeldet. Das SWR Fernsehen überträgt das traditionsreiche Damen-Tennis-Turnier ab Mittwoch live. Außerdem sind die Spiele als Livestream online sowie über Facebook zu sehen. Dort werden sie auch fortgesetzt, falls die TV-Sendezeit überschritten wird. Auch in der SWR Mediathek können sie bis zum Schluss verfolgt werden.

Der Porsche Tennis Grand Prix, der alljährlich stattfindet, ist das bestbesetzte Damen-Tennis-Turnier in Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren weist dieses Turnier stets eine erstklassige Besetzung mit Grand-Slam-Niveau auf. Es kommentiert Andreas Köstler, Michael Antwerpes ist der Moderator.

Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/28.03.2019

Für RP geänderten Beitrag beachten

18.15 (VPS 18.14) RP: Die Rezeptsucherin in Saarburg Erstsendung: 18.05.2017 in SWR

Sonntag, 28. April 2019 (Woche 18)/28.03.2019

Tagestipp

20.15 Geschichte & Entdeckungen Wie Händler unsere Welt vernetzen Im Kaufrausch der Geschichte

Die 90-minütige TV-Dokumentation zeigt, dass es auch vor der heutigen vernetzten Welt eine Form des globalen Handels gab und sie erzählt die Geschichten der Händler, die schon in der Antike und im Mittelalter als große Kommunikatoren gewirkt haben. Das Miteinander-ins-Gespräch-Kommen, das Anprobieren und Befühlen der Ware vor dem Kauf und die Beratung: Auf all das scheinen immer weniger Menschen wert zu legen. Dabei gibt es sie noch, die Kundinnen und Kunden, die nur bei der Verkäuferin ihres Herzens persönlich shoppen.

Heute ist sie in vielen Städten noch immer die Wirbelsäule des Handels - die Fußgängerzone. Doch in Zeiten des Online-Handels ist es schwieriger denn je für den Einzelhandel, die hohen Mieten zu bezahlen, wenn gleichzeitig immer mehr Kunden ins Netz abwandern. Der Online-Handel verdrängt die Ankermieter in den Fußgängerzonen und mit ihnen die kleinen engagierten Einzelhändler - Bilder von der Innenstadt in Neuwied am Rhein heute und in den 70er Jahren führen das eindrücklich vor Augen.

Ist das Ende des stationären Handels schon ganz nah oder regt sich mittlerweile Widerstand gegen die gesichtslosen Paket-Riesen? Welche Impulse, welche Initiativen gibt es hier im Südwesten? Der Film zeigt ein paar spannende Beispiele.

Kann die gute alte Fußgängerzone überleben und mit ihr die Kaufhäuser und Modehäuser, die man noch von früher kennt? Der Film beleuchtet auch die Geschichte einiger großer Kaufhäuser im Südwesten wie dem Kaufhaus Knopf in Freiburg und bietet verblüffende Einblicke in die Kaufhäuser der Römer oder des Mittelalters. Heute setzt in Neuwied am Rhein ein Aktionsforum alles in Bewegung, um das Steuer noch mal herumzureißen - damit die Fußgängerzone wieder zum "Theaterfoyer wird, in dem man den neuesten Klatsch austauscht."

Der Film von Maja Hattesen ist eine spannende und unterhaltsame Zeitreise in die Welt des Handels im Südwesten, der zeigt, wie Kaufen und Verkaufen schon immer ein feines Netz gesponnen hat zwischen den Menschen.

Dienstag, 30. April 2019 (Woche 18)/28.03.2019

Tagestipp

22.30 Comedy-Bar Andi Kraus und Gäste Folge 2/6

"Verblüffende Verbrechen" lautet das Thema des Abends. Sascha Korf zeigt, wie man mit Spontanität, Schlagfertigkeit und Witz einen Täter überführen kann. Die Freiburger Volker und Thomas Martins nehmen sich als Komiker-Duo "Oropax" mit intelligentem Wortwitz ebenfalls des Themas an.

Gastgeber Andi Kraus vom Komiker-Trio "Eure Mütter" begrüßt in der neuen Reihe "Comedy-Bar" im SWR Fernsehen Gäste aus Comedy, Unterhaltung und Poetry. Jeweils zwei Comedians - etablierte Stars und Newcomer - werfen einen humoristischen Blick auf Themen wie "infame Ignoranz" oder "massives Misstrauen". Unterstützt wird Andi Kraus von seiner Band und der Podcasterin Kim Hoss. Aufgezeichnet wird die Sendung im Mannheimer Club "Ella & Louis".

Donnerstag, 09. Mai 2019 (Woche 19)/28.03.2019

Für RP nachgelieferten Beitrag beachten

18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Gottschied

