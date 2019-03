SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 26. März 2019 (Woche 13) bis Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)

Baden-Baden (ots)

Dienstag, 26. März 2019 (Woche 13)/22.03.2019

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 556

Maxi Gstettenbauer und Dirk Müller sind zu Gast in der "Pierre M. Krause Show"! Musik kommt von Wincent Weiss.

Maxi Gstettenbauer ist der Digital Native aus Niederbayern, der es "lieber Maxi als normal" mag. So heißt auch sein aktuelles Programm aus dem er eine Stand Up-Nummer mitbringt.

Dirk Müller ist Mr. DAX. Er spricht über Geld, mehr Geld und noch mehr Geld - zumindest , wie man dazu kommen könnte.

Musik kommt von Wincent Weiss. Der Teenie-Schwarm meldet sich nach einer Pause mit seinem neuen Album "Irgendwie anders" zurück.

Im Studio spielt er die aktuelle Single "Kaum erwarten" unplugged.

Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)/22.03.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Im Rausch des Lebens

Das Leben ist viel zu kurz für Langeweile. Aber wann hat man eigentlich zuletzt so richtig über die Stränge geschlagen? Im Alltagstrott bleiben Menschen oft mit dem Gefühl zurück, das Leben zieht an ihnen vorbei, ohne dass sie es richtig auskosten. Den Moment mit all seinen Sinnen genießen, fällt heutzutage immer schwerer. Wem beim Autorennen schon mal das Adrenalin durch den Körper schoß, der kennt den Kick des Geschwindigkeitsrauschs. Wer schon mal in einer lauen Sommernacht über den Freibadzaun geklettert ist und mit seinen Freunden im Schwimmbecken die Whiskeyflaschen geleert hat, der kennt das Prickeln des Verbotenen. Die Vernünftigen gehen sehr maßvoll, diszipliniert und mit Bausparvertrag durchs Leben. Die Abenteurer pfeifen auf Konventionen und leben den Augenblick. Sie fahren volles Risiko und geben stets Vollgas, ohne zu wissen, welche Gefahr hinter der nächsten Kurve lauert. Und spüren den Rausch des Lebens. Was die einen als wahres Glück empfinden, wird von anderen kritisch beäugt. Statt wilder Partys trinken sie gepflegt ihr alkoholfreies Bier in der rauchfreien Kneipe, bestellen ihren magenfreundlichen Gemüserisotto und radeln zeitig mit Helm auf dem Kopf nach Hause. Hier die Moral-Asketen, die mit Rücksicht auf Gesundheit und Umwelt jedem Genuss entsagen, dort die Neugierigen, die alles Unbekannte ausprobieren und ihrer Lust freien Lauf lassen. Schnell kann aber auch der anfänglich gefühlte Rausch des Lebens durch die eingeschmissenen Pillen im Drogensumpf enden. Vollgas oder Vernunft, Sekt oder Selters, Risiko oder Routine - werden Menschen immer mehr zu Spießern? Sind sie im Leben zu vorsichtig? Was macht ein genussvolles Leben aus?

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell