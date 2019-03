SWR - Südwestrundfunk

SWR1 Live-Krimihörspiel "Tote schlafen leicht"

Live-Hörspiel-Produktion und Sendung am 23. März 2019, 20:15 Uhr im SWR Funkstudio im Park der Villa Berg Stuttgart / Kooperation von SWR1 Baden-Württemberg mit den Stuttgarter Kriminächten e.V.

Dieses Hörspiel, das von SWR-Regisseur Günter Maurer konzipiert wird, ist etwas Besonderes: Denn SWR1 Baden-Württemberg sendet das Hörspiel live. Schauspieler, Musiker und Geräuschemacher bringen einen Klassiker aus dem Archiv auf die Bühne. Alles passiert live vor Publikum.

Das humorvolle Hörspiel aus dem Jahr 1985 mit Retro-Gruselfaktor produziert der SWR anlässlich der "Stuttgarter Kriminächte" am Samstag, 23. März um 20.15 Uhr im SWR Funkstudio im Park der Villa Berg in Stuttgart. Dabei sind Schauspieler Matthias Habich (Dr. Gideon Fell), SWR1-Moderator Jochen Stöckle (Erzähler), Stefanie Anhalt (Moderation) und andere prominente Stimmen - ein exklusiv für diesen Anlass gegründetes SWR1-Ensemble. Die Stuttgarter Kriminächte sind seit neun Jahren eine feste Größe im lokalen Kulturkalender. Der gleichnamige Verein macht an ungewöhnlichen Orten - vom Krematorium bis zur S21-Baustelle - Kriminalgeschichten auf unterhaltsame Weise erlebbar.

"Tote schlafen leicht" Eines vorweg: Der Gärtner kommt als Mörder diesmal nicht in Frage. Alle anderen Mutmaßungen den Täter betreffend sind völlig offen, als der Meisterdetektiv Dr. Gideon Fell anfängt, in einem besonders mysteriösen Fall zu ermitteln. Ein nächtlicher Anruf aus dem Reich der Toten steht im Mittelpunkt der Kriminalgeschichte "Tote schlafen leicht" von John Dickson Carr. Darin versucht eine treulos verlassene und früh verstorbene Frau ihren einstigen Liebhaber ins Grab zu holen.

John Dickson Carr (30.11.1906 - 27.02.1977) gilt als einer der besten amerikanischen Schriftsteller des klassischen Kriminalromans. Er ist der geistige Vater des wohlbeleibten Meisterdetektivs Dr. Gideon Fell und Experte für unmöglich scheinende Mordfälle hinter verschlossenen Türen. Gemeinsam mit Adrian Conan Doyle, einem Neffen des bekannten Sherlock-Holmes Erfinders, verfasste er zwölf neue Fälle des Ermittlers aus der Baker Street. Diese waren alle inspiriert von Anspielungen auf nicht erzählte Kriminalfälle des britischen Meisterdetektivs. Das SWR1-Ensemble: Besetzung des SWR1 Live-Krimihörspiels "Tote schlafen leicht":

Dr. Gideon Fell: Matthias Habich

Hoskins: Magnus Rook Frida-Haushälterin: Frederike Wiechmann Pfarrerin: Julia Reuter George Pendleton: Volker Risch Pamela Bennet: Susanne Teil Mrs. Tancred: Elisabeth Findeis Wilmot: Max-Walter Weise Inspector Hedley: Andreas Klaue Taxifahrerin: Julia Reuter Telefonistin: Stefanie Anhalt

Erzähler: Jochen Stöckle Moderation: Stefanie Anhalt

Bearbeitung / Regie: Günter Maurer Musik: Klaus-Peter Schöpfer und Conny Schock Geräusche: Dominik Eisele, Julia Reuter, Magnus Rook, Max-Walter Weise, Frederike Wiechmann

SWR1 Live-Krimihörspiel-Produktion "Tote schlafen leicht", am 23. März 2019 um 20:15 Uhr in SWR1 Baden-Württemberg

Eine Veranstaltung von SWR1 Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Verein Stuttgarter Kriminächte e.V.

