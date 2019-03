SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 15. März 2019 (Woche 11) bis Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)

Freitag, 15. März 2019 (Woche 11)/15.03.2019

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 98

Gastgeber Florian Schroeder lädt Kabarettisten und Comedians in die Spätschicht ein. Dieses Mal mit dabei: Simone Solga ist die Greta Thunberg des Kabaretts. Wo sie auftritt, verbessert sich automatisch das Klima. Jens Neutag gibt alles für Europa. Angesichts des drohenden ungeordneten Brexits geht Neutag bis an die Schmerzgrenze und probiert englisches Essen.

Lisa Feller feiert in der Spätschicht nachträglich den Weltfrauentag und fragt sich, ob dieser Tag überhaupt noch etwas wert. Horst Evers würdigt die Wunderwerke der modernen Technik - zumindest nach Ansicht seiner Tochter. Alfred Mittermeier widmet sich der neuen Wirtschaftsweltmacht aus Fernost und klärt über das wahre Erfolgsgeheimnis der umtriebigen Chinesen auf.

Dienstag, 19. März 2019 (Woche 12)/15.03.2019

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin. Geplante Themen der Sendung sind:

Bananen - Pestizidcheck im Labor: Bananen werden immer preisgünstiger angeboten. Was taugen die billigen Früchte, wie belastet sind sie? "Marktcheck" prüft im Labor konventionell und biologisch angebaute Bananen aus Supermärkten und Discounter auf Pestizidrückstände.

So wird der Garten fit für die Zukunft: Der heiße Sommer im vergangenen Jahr hat vielen Gärten stark zugesetzt. Gartenexperte Werner Ollig passt den Garten einer Zuschauerfamilie aus Trier den veränderten Klimabedingungen an.

Wenn der Pflichtteil beim Erben zum Problem wird. Wein Mensch stirbt, stellt sich die Frage: Wer erbt? Zwar dürfen Erblasser selbst entscheiden, wem sie was vererben, doch um den Pflichtteil kommt niemand herum. Oftmals herrscht Unklarheit, wer überhaupt Anspruch auf den Pflichtteil hat, wie er berechnet wird und welche Ansprüche der Pflichtteilsberechtigte hat. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf.

Handwerkerstichprobe - Kontrolle der Raumlüftung: Oft führt in modernen Häusern eine Raumlüftung automatisch und energiesparend ohne das Öffnen der Fenster Frischluft zu. Sie muss regelmäßig gewartet werden. "Marktcheck" prüft Handwerker dabei mit versteckter Kamera.

Tipp der Woche - wie man eingelaufene Pullis rettet: Einmal zu heiß gewaschen und der teure Wollpullover ist zwei Nummern kleiner. "Markcheck" testet Tipps aus dem Internet, um die Pullis wieder in den Originalzustand zu versetzen.

Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)/15.03.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die Nacht zum Albtraum wird

Eine gute Portion Schlaf kann wahre Wunder bewirken. Eigentlich ist es doch so einfach: Licht aus, Augen zu und abtauchen ins Reich der Träume. Stattdessen ist der Kopf hellwach, der Körper wälzt sich stundenlang von einer Seite zur anderen, die Gedanken drehen sich - ein Teufelskreis, denn die Angst vor der nächsten Nacht steigt abends wieder mit ins Bett.

Wenn es gut läuft, verschläft der Mernsch ein Drittel seines Lebens. Doch jeder dritte Erwachsene kann nicht einschlafen oder wacht nachts immer wieder auf. Zu wenig Schlaf schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Gesundheit. Schlafmangel begünstigt Übergewicht, Depressionen und Diabetes. Es kann völlig unterschiedliche Gründe geben, warum der Schlaf zum Albtraum wird. Schichtarbeit ist einer der größten Schlafkiller. Schlafwandler wiederum geraten durch ihre nächtlichen Ausflüge in kuriose, manchmal auch lebensgefährliche Situationen. Und wer einen schnarchenden Partner hat, der weiß, wie schnell das Gratiskonzert zum Prüfstand für die Beziehung werden kann. Fünf Prozent der Erwachsenen wachen nachts schweißgebadet auf und werden regelmäßig von Albträumen aus dem Schlaf gerissen. Auch Stress, Existenzsorgen und ständige Erreichbarkeit können dazu führen, dass Körper und Geist nicht zur Ruhe kommen.

Die Warteliste in den Schlaflaboren ist lang. Die Patienten mit Schlafproblemen werden immer jünger. Welche Tricks zu schnellem Einschlafen und einer erholsamen Nacht verhelfen - am 29. März 2019 im Nachtcafé: "Wenn die Nacht zum Albtraum wird".

Samstag, 30. März 2019 (Woche 14)/15.03.2019

10.00 h Nachgeliefertes Programm für RP beachten!

10.00 RP: Landesschau Rheinland-Pfalz (WH von FR)

Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)/15.03.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Im Rausch des Lebens

Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/15.03.2019

22.00 h: Geänderten Beitrag beachten!

22.00 (VPS 21.59) Heiter bis tödlich - Morden im Norden Der Marzipanmörder Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 21.02.2012 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Finn Kiesewetter____Sven Martinek Elke Rasmussen____Tessa Mittelstaedt Lars Englen____Ingo Naujoks Sandra Schwartenbeck____Marie-Luise Schramm Herr Schroeter____Veit Stübner Ria Kiesewetter____Petra Kelling Toni Kiesewetter____Ulrike Bliefert Annelie Lübbers____Mareike Carrière Wolfgang Lübbers____Reent Reins Jenni Lübbers____Kim-Sarah Brandts Thies Tönnesen____Nils Julius Herr Hüpeden____Joachim Lautenbach Sina Hüpeden____Dorothea Sturm und andere Folge 1

Finn Kiesewetter hat es nicht leicht. Nachdem sein Bauernhof in der Uckermark abgebrannt ist, kehrt der verschuldete Aussteiger in seinen alten Beruf als Polizist zurück. Dabei verschlägt es ihn ausgerechnet in seine Heimatstadt, die ihm vor Jahren zu klein wurde und der er als Jugendlicher den Rücken kehrte: Lübeck. Dort warten einige Überraschungen auf ihn: Seine Jugendliebe Elke Rasmussen ist jetzt Staatsanwältin und Finns oberste Vorgesetzte. Lars Englen, der Chef dieser Polizeiwache, ist nicht nur Finns ehemaliger Klassenkamerad, dem er immer schon ein Dorn im Auge war, sondern auch noch Elkes Exmann, wie Finn an seinem ersten Tag erfährt. Mangels liquider Mittel zieht Finn zunächst in sein altes Jugendzimmer zu seinen Tanten Ria und Toni, die in der Altstadt einen Teeladen betreiben. Die beiden hanseatischen Damen sind hocherfreut über Finns Heimkehr und lassen keine Gelegenheit aus, sich in sein Privatleben einzumischen oder ihn zu verkuppeln. Eine geeignete Kandidatin scheint ihnen die Physiotherapeutin Klara zu sein.

Sein erster Fall führt Finn an den Timmendorfer Strand, wo die Leiche des Lübecker Marzipanfabrikanten Lübbers gefunden wurde. Der Industrielle wurde mit einem seiner eigenfabrizierten Marzipanriegel erstickt. Gemeinsam mit seiner bodenständigen, dafür etwas hypochondrischen Kollegin Sandra Schwartenbeck nimmt Finn die Ermittlungen auf. Lübbers war bei seinen Mitmenschen nicht sonderlich beliebt, und so gibt es einige, die als Täter in Frage kommen. Vor allem seine Stieftochter Jennifer ist gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Ihr Freund Thies ist Buchhalter in Lübbers' Fabrik und hatte bei seinem Schwiegervater in spe keinen leichten Stand. Auch Lübbers' Ehefrau, die von seinem Verhältnis zur Sekretärin wusste, sowie Werksleiter Hüpeden haben ein Motiv. Allerdings können alle Verdächtigen Alibis vorweisen. Und so muss Finn in seinem ersten Fall ganz schön um die Ecke denken.

