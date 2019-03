Pierre M. Krause, Bastian Pastewka und die Welt von oben

SWR - Südwestrundfunk

Zu Gast: Bastian Pastewka und Anna Loos / "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", erste Folge der neuen Staffel, Di. 12. März 2019, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen

Der Frühling steht vor der Tür - und mit ihm SWR Frühlingsbote Pierre M. Krause. Mit neuen Folgen der "Pierre M. Krause Show" meldet sich der SWR Latenight-Moderator zurück. Studiogäste sind Comedian Bastian Pastewka und Musikerin Anna Loos. Zu sehen am Dienstag, 12. März, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Comedian Bastian Pastewka

Der Bochumer Comedian Bastian Pastewka hat nahezu alle Preise gewonnen, die es im Unterhaltungs-Bereich gibt. Legendär sind seine Rollen als Brisko Schneider in der "Wochenshow", als Ottmar Zittlau oder zusammen mit Anke Engelke als Schlagerduo "Wolfgang und Anneliese". Pastewka brilliert aber auch als Synchronsprecher, in Hörspielen und Hörbüchern - und natürlich in seiner legendären Serie "Pastewka", deren neunte Staffel beim Streamingdienst Amazon Prime im Januar den Auftakt machte. Jetzt hat Bastian Pastewka überraschend angekündigt: Nach Staffel 10 soll Schluss sein. Warum? Investigativ-Journalist Pierre M. Krause geht der Sache auf den Grund. Außerdem mit dabei: Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, die ihr brandneues Soloalbum "Werkzeugkasten" veröffentlicht hat.

Doku-Highlight mit Pierre M. Krause

Nach "Deutschland von oben" und "Der Südwesten von oben" kommt nun das neue Doku-Highlight: "Pierre M. Krause von oben". "SWR3 latenight" gewährt erstmals exklusive Einblicke in die neue TV-Sensation.

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekürt.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

