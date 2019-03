Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 04. März 2019 (Woche 10) bis Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)

SWR - Südwestrundfunk

Montag, 04. März 2019 (Woche 10)/04.03.2019

Sendung ist nun doch ohne VT-UT !

19.00 RP: Närrische Wochen im Südwesten

Mainz bleibt Mainz - Der närrische Abend im Schloss (WH von SA) Erstsendung: 02.03.2019 in SWR RP

Moderation: Ulrike Nehrbaß

20.15 Närrische Wochen im Südwesten

Fastnachtshöhepunkte 2019

Dienstag, 05. März 2019 (Woche 10)/04.03.2019

Sendung ist nun doch ohne VT-UT !

Tagestipp

20.15 Närrische Wochen im Südwesten Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht Übertragung aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz Erstsendung: 01.03.2019 in Das Erste

Sitzungspräsident: Andreas Schmitt

00.05 Närrische Wochen im Südwesten

Fastnachtshöhepunkte 2019 (WH von MO) Erstsendung: 04.03.2019 in SWR/SR

Sonntag, 10. März 2019 (Woche 11)/04.03.2019

18.15 Ich trage einen großen Namen

Erstsendung: 11.05.2014 in SWR/SR

Moderation: Wieland Backes

Folge 530

Um den ersten berühmten Mann ranken sich viele düstere Legenden. Aber wer war der Herrscher, der damit das Schicksal seines Hauses besiegelte? Und welche Schweizerin fand erst spät zu ihrer Berufung und schuf etwas, das heute weltweit das Bild ihrer Heimat prägt? Axel Bulthaupt, Susanne Fröhlich und Axel Brüggemann verfolgen die Spuren der großen Namen. Lotsin Anja Höfer springt ein, wenn die drei Hilfe brauchen.

Montag, 18. März 2019 (Woche 12)/04.03.2019

Sendung ist mit VT-UT!

18.15 (VPS 18.13) BW: MENSCH LEUTE Der Industriekletterer - Mit der Gefahr am Seil Erstsendung: 15.01.2018 in SWR

Sonntag, 07. April 2019 (Woche 15)/04.03.2019

18.45 BW: Treffpunkt

Forst live Offenburg

Die Messe "Forst live" ist der Treffpunkt für die Forstwirtschaft in Deutschland. Sie findet zum 20. Mal statt und befasst sich mit Waldschutz und Waldpflege, mit Forsttechnik und erneuerbaren Energien. Es geht um Großhacker, die Holz in Sekundenschnelle zu Hackschnitzeln zerkleinern, um schnell wachsende Rohstoff-Lieferanten wie die Paulownien aus Ostasien und Seilkletterkurse für die Baumpflege, aber auch um den Wald als letzte Ruhestätte. Auslöser der Veranstaltung auf dem Offenburger Messegelände war der Sturm "Lothar" im Jahr 1999. Heute sind die Narben der Zerstörung fast nicht mehr zu erkennen. Aber viele Jahrhunderte Forstwirtschaft haben im Schwarzwald ihre Spuren hinterlassen, darunter die Holzriesen im Kinzigtal - Rutschbahnen, auf denen gefällte Stämme pfeilschnell zu Tal gleiten.

Freitag, 12. April 2019 (Woche 15)/04.03.2019

14.15 Eisenbahn-Romantik

Die Pustertalbahn - Spuren im Südtiroler Schnee Folge 963

Einspurig geht es durch den Schnee. Fern- und Güterverkehr gehören der Vergangenheit an. Einst eine strategisch wichtige Ost-West-Verbindung zwischen Alpenhauptkamm und Dolomiten, ist die Pustertalbahn heute ein Skizug im Halbstundentakt mit dem Anspruch, auch für Einheimische ein attraktives öffentliches Verkehrsmittel zu sein.

Der farbig gestylte Stadler Flirt hält auf seinem Weg von der österreichischen Grenze bis ins Brennertal an einer Reihe frisch sanierter Bahnhöfe. Pläne für ein Mobilitätszentrum in Bruneck und eine Direktverbindung nach Bozen liegen in der Schublade. Die Südtiroler wollen eine Modernisierung auf der Überholspur.

Rechts und links der Strecke hinterlassen nicht nur Skifahrer ihre Spur. Wildtiere leben in einer intakten Natur. Dass Touristen die eindrucksvolle Bergwelt für sich entdeckten, hängt eng mit der Bahngeschichte zusammen. Vor 150 Jahren begann man mit dem Bau der Strecke, so alt wird 2019 auch der Südtiroler Alpenverein. Eisenbahn-Romantik ist den Tourismuspionieren und auch den Akteuren von heute auf der Spur.

