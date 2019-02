SWR - Südwestrundfunk

SWR1 Hitparade kommt nach Landau

'Gläsernes Studio' in der Südpfalz

"SWR1 Hitparade" vom 17. bis 21. September bei SWR1 Rheinland-Pfalz

Sperrfrist 27.2., 15 Uhr

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sperrfrist 27.2., 15 Uhr

SWR1 Rheinland-Pfalz sendet die "Hitparade" dieses Jahr live aus dem gläsernen Studio aus Landau. Vom 17. bis 21. September spielen die SWR1 Moderatoren die 1000 größten Hits aller Zeiten direkt vom Rathausplatz aus der Innenstadt. Für SWR1 Programmchef Roland Welling ist es "... eine wunderbare Möglichkeit, das Radioprogramm transparent, die Türen zum Studio auf zu machen und den direkten Kontakt mit den Radiomachern zu ermöglichen. So kann man das Radio sehr nah erleben, was man sonst nicht so einfach kann". Zuletzt stand das "Hitparaden"-Studio 2018 in Mayen.

Die Radiomacher treffen

Zwischen altem Rathaus und Reiterdenkmal bauen die Radiomacher das gläserne Studio auf und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter sehen. Musikchef Bernd Rosinus verrät dabei, wie die beliebten Musiktitel den Weg ins Programm finden. Die Nachrichtenmacher schreiben vor Ort Meldungen und ordnen das Geschehen ein. Auch Werner Köhler ist in Landau dabei, der interessante Hintergrundgeschichten zu den Lieblingshits erzählen wird - wie bei "SWR1 Hits und Storys".

Reporterin auf Rätseltour

Wieder war Reporterin Anke Müller im Land auf Rätseltour und ließ die SWR1 Hörerinnen und Hörer herausfinden, in welcher rheinland-pfälzischen Stadt die Hitparade gastiert. Und auf dem Landauer Rathausplatz konnten dann auch noch die schnellsten Hitparadenfans Karten für die große Abschlussparty gewinnen - wenn sie wussten, welcher Song im Vorjahr auf Platz 2 landete.

SWR1 Hitparaden-Party

Das Finale der SWR1 Hitparade 2019 mit den absoluten Lieblingshits der Hörerinnen und Hörer bildet zum Abschluss der Woche die SWR1 Hitparadenparty (Samstag, 21. September, ab 20.00 Uhr in Landau).

Mehr über die Hitparade bei SWR1 Rheinland-Pfalz auch unter SWR1.de

Pressekontakt: Pressestelle Mainz, Tel.: 06131 / 929 32254, swr-pressestelle.mainz@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell