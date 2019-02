SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 01. März 2019 (Woche 9) bis Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)

Freitag, 01. März 2019 (Woche 9)/25.02.2019

19.20 h - 20.00 h geänderter Programmverlauf im SR

19.20 SR: aktueller bericht

19.55 (VPS 19.57) SR: das saarlandwetter

19.57 (VPS 19.56) SR: aus christlicher sicht

Montag, 18. März 2019 (Woche 12)/25.02.2019

18.15 h: Getrennte Sendungen für BW + RP!

18.15 (VPS 18.13) BW: MENSCH LEUTE Der Industriekletterer - Mit der Gefahr am Seil Erstsendung: 15.01.2018 in SWR

Den Sicherungshaken kontrolliert, den Helm auf richtigen Sitz geprüft, die Handschuhe zurechtgerückt. Max Wörner ist startklar und klettert den Strommasten auf schmalen Stufen in die Höhe. Mit den Händen hält er sich an Querstangen fest, oben an Haken, die aus dem Stahl hängen. Schritt für Schritt geht er nach oben, 40 Meter bis zu den Kabeln mit 200.000 Volt. Der Beruf des 28-Jährigen ist gefährlich. Eine falsche Bewegung, dann hängt Max Wörner nur noch an einem Seil.

Der Schwabe ist ein Industriekletterer und bei unterschiedlichen Einsätzen stets in schwindelnder Höhe unterwegs. In der Achterbahn des Europaparks muss er mit seinen Kollegen vor der Wintersaison in 45 Metern Höhe die Kuppel öffnen, damit die alte Achterbahn entfernt und eine neue eingebaut werden kann. "Wir müssen dabei genau auf die Statik aufpassen. Die offene Kugel muss durch ein Gerüst gestützt werden, damit nicht alles in sich zusammenstürzt."

Schon immer wollte Max Wörner hoch hinaus, ob privat in der Kletterwand oder in den Bergen. Der heutige Industriekletterer litt früher unter Höhenangst. "Ich hatte als Kind im Skilift immer große Angst rauszupurzeln." Der Film begleitet den Industriekletterer bei seinen Einsätzen auf Strommasten, auf der Großbaustelle Moselbrücke und bei seiner größten Herausforderung, der Öffnung der riesigen Achterbahnkuppel.

18.15 (VPS 18.13) RP: MENSCH LEUTE Abenteurer mit Wasserwaage Ein Pfälzer Schreiner riskiert alles in Afrika Erstsendung: 24.09.2018 in SWR

Mittwoch, 20. März 2019 (Woche 12)/25.02.2019

ab 22.00 h: geänderter Programmverlauf!

22.00 (VPS 21.59) Pfarrer Braun: Grimms Mördchen Spielfilm Deutschland 2010 Erstsendung: 21.10.2010 in Das Erste Autor: Cornelia Willinger und Stephan Reichenberger

Rollen und Darsteller:

Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____Hansi Jochmann Armin Knopp____Antonio Wannek Kommissar Geiger____Peter Heinrich Brix Bischof Hemmelrath____Hans-Michael Rehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern Bella____Bettina Kupfer Dr. Gauß____Christoph M. Ohrt Claudius Penzkofer____Ludger Pistor Dr. Martha Penzkofer____Aglaia Szyszkowitz Udo Bockelmann____Uwe Rohde Hanno Zapf____Claudius Freyer Elektromonteur____Hubertus Meyer-Burckhardt und andere Musik: Martin Böttcher Kamera: Randolf Scherraus

Monsignore Mühlich (Gilbert von Sohlern) will seinen alten Schulfreund Pfarrer Hummel besuchen, doch der sitzt ziemlich leblos im Sessel. Mühlich hat gute Gründe, am natürlichen Tod des Kameraden zu zweifeln, und wendet sich an den Spezialisten Pfarrer Braun (Ottfried Fischer). Für den kriminalisierenden Wanderprediger bedeutet dies: Ab nach Kassel! Brauns neues Pfarrhaus, die berühmte Löwenburg, erweist sich als reinstes Märchenschloss. Weniger märchenhaft ist die erbitterte Fehde, deren Zeuge Braun sogleich wird: Dr. Gauß (Christoph M. Ohrt), Leiter des renommierten Kasseler Brüder-Grimm-Museums, und der arrogante Germanist Prof. Penzkofer (Ludger Pistor) streiten mit harten Bandagen um das Aufbewahrungsrecht der millionenschweren Grimmschen Heiligtümer, die aus Sicherheitsgründen im Safe der hiesigen Bank lagern. Als deren Direktor Zapf (Claudius Freyer) und kurz darauf der kauzige Totengräber Bockelmann (Uwe Rohde) das Zeitliche segnen, bescheinigt die Gerichtsmedizinerin Martha (Aglaia Szyszkowitz) jeweils einen natürlichen Tod. Ist es Zufall, dass die schöne Martha mit Prof. Penzkofer verheiratet ist? Braun nimmt erst einmal eine Prise Schnupftabak und beginnt zu kriminalisieren. Gemeinsam mit Kommissar Geiger (Peter Heinrich Brix) findet er heraus, dass die Verstorbenen Ende der 70er Jahre als sieben Zwerge in einer politischen Märchenaufführung mitwirken - mit Martha Penzkofer als Schneewittchen.

Ottfried Fischer glänzt einmal mehr als kriminalisierender Pfarrer, der sich keine Märchen erzählen lässt. Neben dem schlagfertigen Kabarettisten überzeugt das bewährte Team um Hans-Michael Rehberg, Peter Heinrich Brix, Gilbert von Sohlern, Antonio Wannek und Hansi Jochmann als Roßhauptnerin, die den Unterschied zwischen Kassler und Kasselanern kennenlernt. Hervorragend besetzt sind auch Episodenrollen mit Bettina Kupfer, Christoph M. Ohrt, Aglaia Szyszkowitz, Uwe Rohde und Ludger Pistor, der als kauziger Professor seine Studenten geißelt. Krimispezialist Wolfgang F. Henschel drehte in der wunderschönen Löwenburg bei Kassel.

23.30 (VPS 23.00) Rentnercops Der Kommissar Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 14.12.2016 in Das Erste Autor: Christoph Benkelmann, Sonja Schönemann

Rollen und Darsteller:

Edwin Bremer____Tilo Prückner Günter Hoffmann____Wolfgang Winkler Vicky Adam____Katja Danowski Hui Ko____Aaron Le Dr. Rosalind Schmidt____Helene Grass Heidrun Hoffmann____Verena Plangger Tina____Isabelle Barth Hanno____Christian Hockenbrink Joschua____Paul Eilert Lotta____Katharina Witza Polizeipräsident Plocher____Michael Prelle Mirco Schulze____Pit Bukowski Kevin____Nico Ehrenteit und andere Folge 12

00.15 (VPS 23.45) Heiter bis tödlich - Alles Klara Der allerletzte Gast Fernsehserie Deutschland 2013 Erstsendung: 19.12.2013 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Tom "Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas Berg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Olaf Gründler____Michael Trischan Stella Lugner____Ceci Chuh Bruno Fiebig____Thomas Kügel Robbie Duchant____Jorres Risse Tobias Mutzke____Jonathan Dümcke und andere Folge 27

01.05 (VPS 00.35) Butler Parker Madonnen lassen bitten Erstsendung: 03.10.1972 in Das Erste Autor: Günther Dönges

Rollen und Darsteller:

Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____Eckart Dux Jenny____Gaby Dohm Cleveland____Carl Schell Longless____Edgar Hoppe Fürstin Crivelli____Gisela Fackeldey Paolo____Claus Eberth Bruno____Valentin Jäger____ Ranconi____Karl Georg Saebisch und andere Kamera: Siegfried Blohm und Adalbert Plica Folge 18

01.30 (VPS 01.00) Butler Parker Made in Italy Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 01.01.1972 in Das Erste Autor: Günther Dönges

Rollen und Darsteller:

Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____Eckart Dux Jenny____Gaby Dohm Cleveland____Carl Schell Longless____Edgar Hoppe Gina____Ingrid Resch____ Luigi____Karl Walter Diess Mario____Wolfram Weniger und andere Kamera: Siegfried Blohm und Adalbert Plica Folge 19

01.55 (VPS 01.25) Der Nachtkurier meldet... Der Drang nach dem Höheren Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 06.02.1965 in SWR/SR Autor: Oliver Storz

Darsteller:

Gig Malzacher Dagmar Hank Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Gert Potyka Franz Schafheitlein Alexis von Hagemeister Adolf Ziegler u. a. Musik: Bert Grund Folge 7

02.20 (VPS 01.50) Der Nachtkurier meldet... Bauherr Norske will keine Babies Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 20.01.1965 in SWR/SR Autor: Hans Wiese

Darsteller:

Gig Malzacher Dagmar Hank Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Gert Potyka Fritz Strassner Alexis von Hagemeister u. a. Musik: Bert Grund Folge 8

02.45 (VPS 02.15) Inspector Mathias - Mord in Wales: Die Schöne im Moor (Hinterland IV) Spielfilm Großbritannien 2013 Erstsendung: 02.08.2015 in Das Erste Autor: Jeff Murphy

Rollen und Darsteller:

Tom Mathias____Richard Harrington Mared Rhys____Mali Harries Sian Owens____Hannah Daniel Lloyd Ellis____Alex Harries Brian Prosser____Aneirin Hughes Dyfan Richard____Rhodri Evan Gwen Thomas____Nia Roberts Wynford Rees____Dewi Rhys Williams Iwan Thomas____Geraint Morgan Sara Perkins____Lowri Walton Dean____Daniel Rochford Sean____Gruffudd Glyn Maggie Rees____Victoria Pugh Denzil____Phylip Harries Hotelbesitzer____Dewi Savage Elin____Sioned Dafydd und andere Kamera: Richard Stoddard Musik: John E. R. Hardy, Benjamin Talbott und Victoria Ashfield

05.05 (VPS 04.40) SR: SR Memories - Italienische Klassiker Erstsendung: 05.03.2018 in SR

05.20 SR: aktueller bericht

Freitag, 22. März 2019 (Woche 12)/25.02.2019

ab 03.15 h: Geänderten Programmablauf beachten!

03.15 (VPS 03.14) Kölner Treff Erstsendung: 22.03.2019 in WDR

04.45 (VPS 04.15) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 20.03.2019 in Das Erste

04.45 SR: das saarlandwetter (WH)

04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)

05.20 SR: aktueller bericht

Mittwoch, 27. März 2019 (Woche 13)/25.02.2019

ab 22.00 h: geänderten Programmablauf beachten!

22.00 (VPS 21.59) "mal ehrlich ... macht uns die Arbeit krank?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

00.35 (VPS 01.05) Butler Parker Der Doppelgänger Fernsehserie Deutschland 2014 Erstsendung: 17.10.1972 in Das Erste Autor: Günter Dönges

Rollen und Darsteller:

Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____Eckart Dux Jenny____Gaby Dohm Cleveland____Carl Schell Longless____Edgar Hoppe Susan Halloway____Judy Winter Mr. Golding____Horst Naumann Lipton____Peter Fricke____ Mr. Wolsley____Hubert Kronlacher und andere Kamera: Siegfried Blohm und Adalbert Plica Folge 20

01.00 (VPS 01.30) Butler Parker Via Mala Erstsendung: 24.10.1972 in Das Erste Autor: Günther Dönges

Rollen und Darsteller:

Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____Eckart Dux Jenny____Gaby Dohm Cleveland____Carl Schell Longless____Edgar Hoppe Gabriela Sasso____Rotraut Rieger und andere Kamera: Helmut Stoll und Immo Rentz Folge 21

01.25 (VPS 01.55) Der Nachtkurier meldet... Der Mann, der nie aufgab Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 06.03.1965 in SWR/SR Autor: W. P. Zibaso

Darsteller:

Gig Malzacher Dagmar Hank Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Gert Potyka Helmut Brasch Alexis von Hagemeister Ellen Umlauf u. a. Musik: Bert Grund Folge 9

01.50 (VPS 02.15) Der Nachtkurier meldet... 3000 Dollar Finderlohn Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 20.03.1965 in SWR/SR Autor: W. P. Zibaso

Darsteller:

Gig Malzacher Dagmar Hank Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Gert Potyka Otto Storr Liselotte Quilling Willy Semmelrogge u. a. Musik: Bert Grund Folge 10

02.15 (VPS 02.14) Dimitrios Schulze Spielfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 02.02.2017 in Das Erste Autor: Fred Breinersdorfer

Rollen und Darsteller:

Dimitrios Schulze____Adam Bousdoukos Sultan Cakmak____Kida Khodr Ramadan Dr. Eszter Petöfi____Eleonore Weisgerber Abeo____Zodwa Selele Samira el Fani____Gizem Emre Yasser Abacki____Burak Yigit Alexa Livrova____Katharina Hauter Laura Pellegrini____Liane Forestieri Helena Schulze____Despina Pajanou Athene Schulze____Sotiria Loucopoulos Cindy Schulze____Lydia Maria Makrides Aishe____Sara Fazilat Dr. Strawinski____Andreas Helgi Schmid Elektriker____Max Ruhbaum und andere Kamera: Ralf Noack Musik: Francesco Wilking und Patrick Reising

Der Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist das Multikulti-Herz der Stadt. Proletarisch, migrantisch, bunt. Der Jungbusch ist auch der Kiez von Anwalt Dimitrios Schulze (Adam Bousdoukos), Dimi genannt, der hier leidenschaftlich und trickreich für die rechtlichen Nöte seiner Mandanten im Einsatz ist und zwischendurch im Laden seiner Mutter Helena (Despina Pajanou) aushilft. Understatement ist Dimis Sache nicht. Er gibt sich jederzeit überzeugt davon, das Beste zu sein, was seinen Mandanten passieren kann. Kronzeugendeals liegen ihm näher als Grundsatzkämpfe, und wenn es gilt, die Mandanten aus der Schlinge von Ermittlungsrichterin Eszter Petöfi (Eleonore Weisgerber) zu ziehen, verbiegt er auch mal sanft die Faktenlage. Bei Samira El Fani (Gizem Emre) etwa, die im Laden von Dimis Freundin Abeo (Zodwa Selele) wertvollen Schmuck geklaut hat, eine Wiederholungstat. Zwar sieht Abeo nicht gern, dass Dimi sich für die kleinkriminelle Junkiebraut Samira einsetzt. Aber dass es ihm gelingt, Samira statt in Untersuchungshaft in die Psychiatrie hineinzutricksen, muss sie trotzdem anerkennen. Den ehrgeizigen Revierbullen Sultan Cakmak (Kida Khodr Ramadan) dagegen macht der Anwalt auf diese Art wahnsinnig. Sultan kämpft einen Privatkampf gegen Dimi, in dem Radarfallen und das Gewerbeaufsichtsamt eine nicht unbedingt rühmliche Rolle spielen. Als sich die Gelegenheit bietet, gegen seinen Intimfeind wegen eines größeren Vergehens zu ermitteln, ergreift Sultan diese Chance sofort. Anwältin Laura Pellegrini (Liane Forestierie) hat ihren Vorwurf, ihr ehemaliger Kommilitone Dimi habe mit ihrer Hilfe bei einer Prüfung betrogen, noch nicht ganz ausgesprochen, als Sultan die Hausdurchsuchung schon in Gang gesetzt hat. Böse Situation für Dimitrios Schulze, denn das könnte das Ende seiner Tätigkeit als Anwalt bedeuten. Und dann könnte er sich weder für Samira einsetzen noch für Bauleiterin Alexa Livrova, seine neue Mandantin, die des versuchten Totschlags beschuldigt wird. Dimi glaubt nicht dran, zumal es sich bei dem Opfer um Samiras Zuhälter-Freund handelt, dem Dimi keinesfalls über den Weg traut. Schon deshalb kann Dimi nicht zulassen, dass Laura Pellegrini seine komplette Karriere ruiniert .

05.20 SR: aktueller bericht

05.45 BW+RP: Reisetipp Südwest

Radwandern - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 05.06.2018 in SWR

Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)/25.02.2019

ab 03.00 h: Geänderten Programmablauf beachten!

ab 03.00 h: Geänderten Programmablauf beachten!

03.00 (VPS 02.59) "mal ehrlich ... macht uns die Arbeit krank?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung: 27.03.2019 in SWR/SR

04.00 (VPS 03.00) BW+RP: Kölner Treff Erstsendung: 29.03.2019 in WDR

04.00 (VPS 04.30) SR: Istanbul Ein modernes Märchen Erstsendung: 04.06.2009 in 3sat

04.15 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)

04.45 SR: das saarlandwetter (WH)

04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)

05.20 SR: aktueller bericht

05.30 BW+RP: Elstner-Classics

Gut zu Fuß Erstsendung: 16.05.2015 in SWR/SR Folge 135

