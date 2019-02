SWR - Südwestrundfunk

New Comedy mit Helene Bockhorst und Jonas Greiner

Das "SWR3 Comedy Festival" bringt neben Stars jedes Jahr auch Newcomer der Comedy-Szene nach Bad Dürkheim. Vom 16. bis 18. Mai 2019 spielen jeden Abend ab 22:30 Uhr drei Acts auf der "New Comedy Bühne" im Dürkheimer Haus. Dabei sind: Jonas Greiner, Helene Bockhorst, der letztjährige "SWR3 Comedy Förderpreis"-Gewinner Amjad, Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny, Simon & Ingo, Tutty Tran, Sven Bensmann und Katharina Schmidt. Die Shows werden moderiert von Kemal Goga.

Stand-up, Poetry Slam und Musik-Comedy im Dürkheimer Haus Die Künstler der "New Comedy Bühne" präsentieren ein buntes Programm aus Stand-up, Poetry Slam und Musik-Comedy. Jonas Greiner erzählt mit jugendlicher Lebensfreude und viel Selbstironie Geschichten aus seinem Leben. Die Hamburger Comedienne und Poetry-Slammerin Helene Bockhorst führt das Publikum durch "die fabelhafte Welt der Therapie". Amjad, Gewinner des "SWR3 Comedy Förderpreises" 2018, beschäftigt sich auf humorvolle Weise mit den Unterschieden zwischen der deutschen und arabischen Kultur. Alexandra Schiller spricht temporeich und immer mit einem Augenzwinkern über Integration, ungewöhnliche Studiengänge oder kreatives Schaffen. Poetry-Slammer Jan Philipp Zymny präsentiert sein neues Programm "How to human". Hochmusikalisch und hochhumoristisch bringt das Liedermacher-Rapper-Duo Simon & Ingo sein Publikum zum Lachen. Der vietnamesische Stand-upper Tutty Tran mit "Berliner Schnauze" karikiert Klischees rund um das Thema Asien. Bart-Fetischist und Gitarrenfreund Sven Bensmann verwandelt die Bühne mit seinem Programm in ein lustiges Unplugged-Konzert. Die Düsseldorferin Katharina Schmidt bringt "Wohlfühlterror vom Feinsten" nach Bad Dürkheim.

"SWR3 Comedy Festival" vor Ort, im Festivalradio oder als Livestream Die 60-minütigen Shows der "New Comedy Bühne" können auch an der Live-Bühne vor Ort in Bad Dürkheim sowie im Video-Livestream auf www.SWR3.de verfolgt werden. Wenige Restkarten für die New Comedy am Donnerstag, den 16. Mai und für weitere Shows im Festival-Programm gibt es unter der Tickethotline: 07221 300 300, www.SWR3service.de und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Bad Dürkheim.

Comedy ist fest im Programm verankert

Bei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er-Jahren neben Musik und Information eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 ist Andreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm. Er ist wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nur im Radio zu hören, sondern auch mit eigener Show in SWR3 Land live zu erleben.

