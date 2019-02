Gute Unterhaltung mit Andy Borg - Pfadfinderehrenwort!

SWR - Südwestrundfunk

Folge 4 der neuen SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 30. März 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit: den Nockis, Den jungen Zillertalern und den Amigos

In Andy Borgs Weinstube in Villingen-Schwenningen herrscht wieder beste Stimmung -Sänger und Moderator Andy Borg begrüßt in einer neuen Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wieder Stars des Schlagers und der Volksmusik, Talente aus dem Südwesten und Menschen mit besonderen Geschichten. Dieses Mal u. a. mit der elfjährigen Pia Muschel aus Villingen-Schwenningen. Sie erklärt Andy Borg die wichtigsten Regeln und Tricks der Pfadfinder und lässt ihn sein Pfadfindertalent erproben. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist am Samstag, 30. März 2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.

U. a. mit den Nockis, Die jungen Zillertaler und den Amigos Im März zu Gast bei Andy Borg sind unter anderem: die Nockis aus Österreich, die Blaskapelle "Peng" aus Meßkirch, Bata Illic, Calimeros, Die jungen Zillertaler, Amigos sowie Helmut Lotti. Dazu treten aus der Region das musikalische Duo Anita und Alexandra Hofmann auf.

Elfjährige Pfadfinderin aus Villingen-Schwenningen zu Gast im Studio In der Sendung werden außerdem besondere Menschen aus dem Südwesten vorgestellt. Dabei haben auch die Kleinen die Möglichkeit ihr Talent zu zeigen: diesmal zum Beispiel die elfjährige Pfadfinderin Pia Muschel aus Villingen-Schwenningen, die Andy Borg über die Begrüßung der Pfadfinder aufklärt und in die Kunst der Knoten einführt. Was bei ihr so einfach aussieht, ist für Andy Borg eine Herausforderung. "Jeden Tag eine gute Tat" ist der Leitspruch der Pfadfinder, den die Elfjährige Andy noch ans Herz legt, bevor sie sich nach Art der Pfadfinder verabschiedet.

Sendung

"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 30. März, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

