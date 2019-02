SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 12. Februar 2019 (Woche 7) bis Dienstag, 26. März 2019 (Woche 13)

Dienstag, 12. Februar 2019 (Woche 7)/12.02.2019

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:

IGeL-Leistungen - wenn der Patient draufzahlt: Bei Arztbesuchen bekommt jeder zweite Patient sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) angeboten. Der Nutzen dieser Zusatzleistungen, die der Patient privat zahlen muss, ist aus Sicht der Krankenkassen oft umstritten oder unklar. Geärgert hat sich auch eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Friedrichshafen, deren Augenarzt sie mehrmals zu einer Selbstzahlerleistung überreden wollte. Warum sich das Geschäft mit IGeL-Leistungen für Ärzte lohnt - "Marktcheck" klärt auf.

Aufbackbrötchen - welches knackt am besten? Wenn die Bäckerei bereits geschlossen ist, sind Aufbackbrötchen für viele Menschen eine schnelle Alternative. Ob ungekühlt oder tiefgefroren - die Angebote sind vielfältig. Doch was ist mit Geschmack und Inhaltsstoffen? Marktcheck kauft verschiedene Aufbackbrötchen in Supermärkten und Discountern und lässt sie im Labor überprüfen. Experten checken auch Aussehen, Geruch und Geschmack der Brötchen. "Marktcheck" macht den Test.

Leasing-Ärger - wenn die Abgabe früher erfolgen soll: Auto-Leasing erscheint vielen angesichts der Diesel-Ungewissheit als gute Alternative zum Neukauf. Doch auch beim Leasing muss man auf das Kleingedruckte achten. Diese Erfahrung machten Marktcheck-Zuschauer aus Bad Liebenzell, die ihr Auto früher als geplant zurückgeben mussten. Marktcheck-Verkehrsexperte Thorsten Link erklärt die Vor- und Nachteile von Leasing-Angeboten.

Flugverlegung - wenn die Erstattung auf sich warten lässt: Flugverspätungen sind bekanntlich keine Seltenheit. Dass ihr Flug um mehr als zehn Stunden vorverlegt wurde und der Abflugort Zürich statt Stuttgart war, bedeutete für "Marktcheck"-Zuschauer aus Vogtsburg im Kaiserstuhl jedoch erhebliche Mehrkosten. Diese wollte der Reiseveranstalter Tui jedoch nur zu einem geringen Teil begleichen. Alle Reklamationen blieben ergebnislos. Ein klarer Fall für "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn.

O2-Problem - wie durch Altverträge abkassiert wird: Ehemalige Telefonkunden von E-Plus oder Base erhalten plötzlich Forderungen des Telekommunikationsanbieters O2. Auch eine Marktcheck-Zuschauerin aus Neuwied bekommt einen Inkassobrief wegen offener O2-Rechnungen. Sie ist irritiert und glaubt an einen Fehler. Doch sie ist kein Einzelfall. Was steckt dahinter und wie können sich die Empfänger der Forderungen wehren?

"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Donnerstag, 14. Februar 2019 (Woche 7)/12.02.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Im Wettbewerb der Berlinale - Nora Fingscheidt und ihr Film "Systemsprenger".

Abgetaucht - Kunst im Aquarium? Die Performance "Ophelia" im Schauwerk Sindelfingen.

Raubwesen Mensch - der Fotograf Tom Hegen und seine atemberaubenden Bilder.

Weltklasse-Countertenöre, berührende Arien - die Internationalen Händel-Festspiele eröffnen mit Händels Meisterwerk "Serse".

Was hat Gender mit Design zu tun? "Nicht mein Ding" - jetzt in Ulm.

Kultur-Tipps

Freitag, 22. Februar 2019 (Woche 8)/12.02.2019

14.15 Eisenbahn-Romantik

Nürnberger Spielwarenmesse 2019 Folge 955

Welcher Schnellzugrenner wird demnächst aufs Gleis gestellt, welchen längst ersehnten Zug kann der Modelleisenbahner erwarten? "Eisenbahn-Romantik" wird traditionell über die Spielwarenmesse Nürnberg ausführlich berichten. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf der Modelleisenbahn und dem entsprechenden Zubehör. Nicht nur die ganz großen Anbieter wird diese Folge zeigen, es geht auch um den kleinen Hersteller, der mit einer Innovation aufwartet. Welche Trends wird es geben?

Montag, 25. Februar 2019 (Woche 9)/12.02.2019

18.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

18.15 (VPS 18.14) SR: Unter Tannen Der Fund

Rollen und Darsteller:

Paul____Gerhard Polacek Boris____Bejo Dohmen Kalle____Fridolin Sandmeyer Marianne____Alice Hoffmann Dieter____Hanno Friedrich Alexandra____Luisa Wietzorek Lambert____Sebastian Müller-Bech Brecht____Thomas Engel Angelika____Isabelle Gross Matteo____Alfredo Zermini Kevin____Klaus Ebert Tobias____Simon Pawlowsky Buch und Regie: Thomas Scherer, Co-Autorinnen: Marie Christener, Sarah Christener Kamera: David Hugle Musik: Michael Firmont Schnitt: David Kassung, Thomas Scherer

Dienstag, 26. Februar 2019 (Woche 9)/12.02.2019

06.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

06.00 (VPS 05.59) SR: Unter Tannen (WH von MO) Der Fund

18.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

18.15 (VPS 18.14) SR: Unter Tannen Das Gemälde

"Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019" im SWR/SR Fernsehen ohne VT-UT

Tagestipp

20.15 Närrische Wochen im Südwesten Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019

01.30 Närrische Wochen im Südwesten

Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019 (WH)

Mittwoch, 27. Februar 2019 (Woche 9)/12.02.2019

06.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

06.00 (VPS 05.58) SR: Unter Tannen (WH von DI) Das Gemälde

07.35 h: Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!

07.35 (VPS 05.59) BW+RP: natürlich! (WH von DI) Natur und Umwelt im Südwesten

18.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

18.15 (VPS 18.14) SR: Unter Tannen Der Künstler

Donnerstag, 28. Februar 2019 (Woche 9)/12.02.2019

06.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

06.00 (VPS 05.59) SR: Unter Tannen (WH von MI) Der Künstler

18.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

18.15 (VPS 18.14) SR: Unter Tannen Das Stück

Freitag, 01. März 2019 (Woche 9)/12.02.2019

06.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

06.00 (VPS 05.59) SR: Unter Tannen (WH von DO) Das Stück

Montag, 04. März 2019 (Woche 10)/12.02.2019

"Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019" im SWR/SR Fernsehen ohne VT-UT

23.15 Närrische Wochen im Südwesten

Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019 (WH von DI) Erstsendung: 26.02.2019 in SWR/SR

Donnerstag, 07. März 2019 (Woche 10)/12.02.2019

18.15 BW: Oma kocht am besten

Hühnercurry und Bienenstich

Melissa (25) aus Plüderhausen will unbedingt lernen, ihr Lieblingsessen zu kochen. Und das kann ihr nur eine zeigen, ihre Oma Marlis (74). Die Enkelin liebt Omas Hühnercurry mit Salzkartoffeln. Oma Marlis aus Ehningen ist gebürtige Berlinerin und probiert gerne Neues aus. Das Gericht hat sie speziell für Melissa kreiert, denn die junge Friseurin isst bei weitem nicht alles und beschreibt sich selbst als "extrem schleckig". Gemeinsam mit ihrer kochunerprobten Schwester wagt Melissa sich an das kulinarische Unterfangen und möchte zudem Omas Bienenstich nachbacken. Das Rezept, "der schnellste Bienenstich der Welt", hatte Oma aus dem Internet. Mit seinen verschiedenen Lagen und Arbeitsschritten ist er dennoch aufwendig und alles andere als schnell zubereitet. Ob Melissa es schafft, an Omas Koch- und Backkünste heranzukommen? Und wie fällt Omas Bewertung aus?

Freitag, 08. März 2019 (Woche 10)/12.02.2019

ab 3.00 h: geänderten Programmablauf beachten!

03.00 (VPS 02.59) Demokratie-Forum Hambacher Schloss Die entfesselte Gesellschaft

Moderation Michel Friedman

Gäste: Ulrich Jrges, Stern-Kolumnist Christian Schertz, Anwalt für Medienrecht Werner Josef Patzelt, Politikwissenschaftler

04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Kölner Treff Erstsendung: 08.03.2019 in WDR

04.30 SR: Manchester und Leeds - Englands gut betuchte Städte Erstsendung: 11.09.2008 in 3sat

04.45 SR: das saarlandwetter (WH)

04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)

05.20 SR: aktueller bericht

Dienstag, 12. März 2019 (Woche 11)/12.02.2019

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.

Gefährliche Stoffe trotz "Frei von"-Versprechen: wie die Kosmetikindustrie Kunden austrickst.

"Frei von Mineralöl", "Frei von Silikonen" oder "Frei von Parabenen" - immer mehr Produkte in Drogerien werben mit "Frei von ...". Doch häufig stecken gefährliche Ersatzstoffe in den Kosmetika. "Marktcheck" zeigt, worauf Kundinnen und Kunden beim Kauf vor allem achten sollten.

Außerdem: elektrische Zahnbürsten im Test - welche putzt am besten? Verschiedene elektrische Zahnbürsten werden im Labor auf ihre Putzfähigkeit getestet. Welche schneidet am besten ab, auch bei den Zahnzwischenräumen? Sollte man zur rotierenden oder zur Schallzahnbürste greifen?

Dienstag, 26. März 2019 (Woche 13)/12.02.2019

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.

Schlechte Qualität bei Gleitsichtbrillen - viele Gläser sind falsch zentriert: Eine Stichprobe bei vier Online-Brillenanbietern zeigt, dass viele Gleitsichtbrillen qualitativ mangelhaft sind. Besonders die Zentrierung der Gläser stimmt häufig nicht, auch die Qualität der Gläser lässt zu wünschen übrig. "Marktcheck" testet verschiedene Anbieter und zeigt, worauf man beim Kauf achten kann.

