Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 11. Februar 2019 (Woche 7) bis Dienstag, 19. März 2019 (Woche 12) bis Dienstag, 19. März 2019 (Woche 12)

Montag, 11. Februar 2019 (Woche 7)/11.02.2019

11.15 Planet Wissen

Städte unter Tage - Wichtige Infrastruktur und ungeahnte Potenziale

Großstädte bergen im Untergrund eine gewaltige Infrastruktur, die entscheidend ist für das Leben darüber. Allein die Stadtentwässerung erfordert ungeahnten Einsatz von Mensch und Technik. Roboter inspizieren zu jeder Minute Kanäle. Sensoren im Abwassersystem melden Verunreinigungen. Auch der Bau neuer Tunnel im Stadtgebiet, für S- und U-Bahn oder den Straßenverkehr, ist eine Herausforderung. Besonders dann, wenn die große Bohrmaschine unter Wohn- und Geschäftshäusern im Einsatz ist. Das Erdreich unter angrenzenden Straßen darf nicht einstürzen. Das Beispiel des Kölner Stadtarchivs zeigt, welche verheerenden Folgen das haben kann.

Und noch etwas findet sich im Untergrund der Städte: Energie! Vor kurzem entdeckten Geologen regelrechte Hitzeinseln unter Städten. Sie entstehen durch die Abwärme von Gebäuden, Abwasserkanälen, Fernwärmeleitungen oder auch versiegelten Flächen. Bislang verpufft diese Energie. Aber Ingenieure wollen sie fördern. Zigtausend Haushalte und Bürokomplexe würden davon profitieren. Studiogäste: Markus Kretschmer, Gesamtprojektleiter 2. Stammstrecke München, DB Netz AG und Dr. Kai Zosseder, Hydrologe, Technische Universität München.

Donnerstag, 14. Februar 2019 (Woche 7)/11.02.2019

18.15 BW: Oma kocht am besten

Paniertes Schnitzel mit Bratkartoffeln

Der unkomplizierte Timur Tasoglu und seine vitale 81-jährige Oma Maria aus Pforzheim lachen gerne gemeinsam. Humorvoll und pragmatisch bringt der Enkel sein Lieblingsgericht Putenschnitzel mit Bratkartoffeln und Karottensalat auf den Tisch. Rasant und unterhaltsam kocht sich der 22-jährige Student mit seiner "Schnibbelhilfe", Freund Valentin, durch die Herausforderung. Am Ende kann Timur sogar noch in aller Ruhe den Besuch der Oma zum Testessen erwarten.

Freitag, 15. Februar 2019 (Woche 7)/11.02.2019

11.15 Planet Wissen

Radon - Gefährliche Strahlung im Alltag

Radon ist ein radioaktives Gas und die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs - nach dem Rauchen. Radon ist ein Gas, das aus Gestein entweicht, das Uran enthält. Uran gibt es nicht nur im Kernkraftwerk, sondern auch in freier Natur. Zum Beispiel in Granit aus dem Bayerischen Wald. Misst man die Strahlung des Oberflächengesteins mit einem Geiger-Müller-Zähler, sieht (und hört) man deutlich, dass das Gestein schwach radioaktiv ist. Und diese ganz natürlich vorkommende Radioaktivität - genauer gesagt die Zerfallsprodukte von Uran, zu denen auch Radon zählt - können gefährlich werden. Genau dort, wo wir uns am sichersten fühlen: Im eigenen Zuhause! Der Grund: In zahlreichen Regionen Deutschlands entweichen Radon und andere radioaktive Strahlung dem Erdreich. Nicht selten dringt es durch mikroskopische Risse in Kellerräume und Souterrain-Wohnungen. "Planet Wissen" zeigt, wo diese Strahlung auftritt und was dagegen gemacht werden kann. Studiogäste: Dr. Michaela Kreuzer, Epidemiologin, Bundesamt für Strahlenschutz; Prof. Claudia Fournier, Biologin, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Dienstag, 19. Februar 2019 (Woche 8)/11.02.2019

07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)

Montag, 25. Februar 2019 (Woche 9)/11.02.2019

23.30 Echt witzig - Weintrinker, Kleingärtner und rüstige Rentner Erstsendung: 01.07.2018 in SWR/SR

Dass es im Land der Dichter und Denker schlecht um den Humor bestellt ist, gilt längst als widerlegt. Lang ist die Liste großartiger Komödianten und Spaßmacher, die sich in ihren Sketchen, Parodien und Solonummern vortrefflich mit den menschlichen Schwächen, den Eitelkeiten und den Untiefen des alltäglichen Miteinanders beschäftigt haben. In "Echt witzig" dreht sich daher diesmal alles um Weintrinker, Kleingärtner und rüstige Rentner. Gute Unterhaltung!

Dienstag, 26. Februar 2019 (Woche 9)/11.02.2019

07.00 Planet Schule

Ich und die Anderen Sie, er oder wer? - Transgender

07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)

Freitag, 01. März 2019 (Woche 9)/11.02.2019

07.15 Planet Schule

Faces Idan Folge 1/6

07.17 (VPS 07.21) Planet Schule Faces Torben Folge 2/6

07.19 (VPS 07.21) Planet Schule Faces Lena Folge 3/6

07.21 (VPS 07.15) Planet Schule Faces Carol Folge 4/6

07.23 Planet Schule

Faces Maja Folge 5/6

07.25 Planet Schule

Faces Yvonne Folge 6/6

07.35 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO)

Samstag, 02. März 2019 (Woche 10)/11.02.2019

14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live

Karlsruher SC - VfL Osnabrück

Fußball 3. Liga - es geht um den Aufstieg, alles andere wäre für den Karlsruher SC nach der starken Hinrunde eine herbe Enttäuschung. Im Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück kann der KSC wichtige Punkte holen. Die Partie des 26. Spieltags ist live im SWR Fernsehen und online zu sehen. Die Zusammenfassungen aller 3. Liga-Spiele aus dem Südwesten gibt es ab 17:30 Uhr in "Sport am Samstag" im SWR Fernsehen. Nach Spielende steht das komplette Match KSC - Osnabrück in der SWR Mediathek abrufbereit.

Montag, 11. März 2019 (Woche 11)/11.02.2019

07.00 Planet Schule

Mi diario londinense Una nueva aventura Erstsendung: 27.06.2016 in WDR Folge 1/12

Dienstag, 12. März 2019 (Woche 11)/11.02.2019

07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)

Donnerstag, 14. März 2019 (Woche 11)/11.02.2019

05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest

Tettnang - Die Hopfenstadt Erstsendung: 19.04.2018 in SWR

Samstag, 16. März 2019 (Woche 12)/11.02.2019

07.15 Planet Schule

Big Cities Amman: Theater als Brücke zwischen Ost und West Erstsendung: 05.04.2017 in SWR/SR Folge 1/5

07.30 Planet Schule

Big Cities Seoul: Ein Wohnprojekt gegen die Anonymität Erstsendung: 05.04.2017 in SWR/SR Folge 2/5

07.45 Planet Schule

Big Cities Rio de Janeiro: Öko-Essen in der Favela Erstsendung: 29.03.2017 in SWR/SR Folge 3/5

08.00 Planet Schule

Big Cities Cuzco: Eine Hängebrücke in Handarbeit Erstsendung: 29.03.2017 in SWR/SR Folge 4/5

08.15 Planet Schule

Big Cities Toronto: Die ganze Welt in einer Stadt Erstsendung: 12.04.2017 in SWR/SR Folge 5/5

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten

Männer sind mutig, erforschen Dinge, erleben Abenteuer und sind unersetzlich. Die heutige Folge von "Stadt - Land - Quiz" testet das Wissen von Frauen und Männern über große und prominente Männer. Dabei kommen auch unbekannte Fakten zur Krone der Schöpfung zur Sprache. Gespielt wird in Unkel, dem Altersruhesitz von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. Spielgegner sind die Einwohner von Brackenheim, dem Geburtsort des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss.

Sonntag, 17. März 2019 (Woche 12)/11.02.2019

09.50 Agatha Christie - The Queen of Crime Erstsendung: 23.09.2018 in arte

Dienstag, 19. März 2019 (Woche 12)/11.02.2019

07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)

