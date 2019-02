Höhere Rente für Geringverdiener? "Zur Sache Baden-Württemberg", SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 7. Februar 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg

Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).

Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:

Steuermittel gegen Altersarmut - wie sinnvoll ist die geplante Grundrente?

Der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Einführung einer "Respekt-Rente" sorgt momentan für Diskussionen. Laut Heil soll, wer nach 35 Beitragsjahren weniger als knapp 900 Euro Rente brutto bekommt, einen Zuschlag von bis zu 447 Euro monatlich erhalten. Das wäre gerechter für Menschen, die ihr ganzes Leben lang im Niedriglohnbereich gearbeitet haben. Kritiker bezweifeln dies. Sie warnen vor einer neuen Ungerechtigkeit und vor zu hohen Kosten für die Steuerzahler. Wie gerecht ist die geplante Grundrente und hilft sie wirklich, Altersarmut zu verhindern? Gast im Studio ist Maria Lenk, Stiftung zukünftiger Generationen Stuttgart.

Vor Ort bei jetzigen und künftigen Rentnern

Was halten Rentnerinnen und Rentner von der geplanten Grundrente? Besonders die, die von Altersarmut betroffen sind? Reporterin Alexandra Gondorf fragt in der Stuttgarter Vesperkirche nach.

Wenn die Wildsau durch die Stadt tobt

Wildschweine vermehren sich seit Jahren und haben inzwischen sogar Wohngebiete erobert: Sie wühlen in Vorgärten und auf Friedhöfen und fallen sogar Spaziergänger an. Mittlerweile dürfen sie in einigen Städten sogar bejagt werden. Helfen diese Maßnahmen, um den Wildschweinen Herr zu werden? Wie groß ist die Gefahr, dass sie die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland bringen?

Rechtes Netzwerk in der Bundeswehr?

In der Kleinstadt Calw genießen die dort stationierten Einsatzkräfte der Kommando Spezialkräfte (KSK) ein hohes Ansehen. Daran haben auch Berichte über fragwürdige Aktivitäten einiger Elitesoldaten nichts geändert. Zentrale Figur ist André S. alias "Hannibal". Er soll ein Netzwerk ins Leben gerufen haben, in dem sich völkisch gesinnte Militärangehörige darüber austauschen, wie sie die Bundesrepublik destabilisieren und eines Tages das Kommando übernehmen können.

