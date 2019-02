SWR - Südwestrundfunk

10 Jahre Amoklauf - SWR erinnert an Winnenden und die Folgen

Multimedia-Schwerpunkt ab 22.2. von SWR2 Archivradio, SWR1 Leute und SWR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Am 11. März 2009 tötete ein 17-Jähriger in Winnenden und Wendlingen 15 Menschen, vor allem an seiner ehemaligen Schule, und am Ende sich selbst. Ab 22. Februar nehmen "SWR2 Wissen", "SWR2 Archivradio" und "SWR1 Leute" sowie ein Webchannel und das SWR Fernsehen in einem Multimedia-Schwerpunkt das tragische Ereignis nochmals in den Blick: Wie reagierten Politiker und Medien damals? Wie verlief der Gerichtsprozess? Hatte die Tat schulrechtliche Folgen? Wie lebt die Familie des Täters heute? In Gesprächen mit vielen damals Beteiligten wird deutlich, wie einschneidend der Amoklauf war - für die Stadt, die plötzlich weltweit zum Synonym des Ereignisses wurde, für die Politik, die Polizei, das Rettungswesen und für jeden einzelnen.

Originaltondokumente, Eindrücke und Gespräche in SWR2 und SWR1 "SWR2 Wissen" lässt am 22. Februar um 8:30 Uhr mit Originalberichten den Amoklauf und seine Folgen Revue passieren: unter anderem den Prozess gegen den Vater, die Diskussion über die Verschärfung des Waffenrechts und die Berichterstattung der Medien. Darüber hinaus veröffentlicht das "SWR2 Archivradio" in seinem Podcast-Kanal und im Web Berichte, die am Tag des Amoklaufs und in der Zeit danach im Radio zu hören waren. Dazu gehören Reaktionen von Ministerpräsident Oettinger und Kanzlerin Merkel oder die Debatte um die Aufstockung von Schulpsychologen. "SWR2 Glauben" nähert sich dem Thema im Gespräch mit dem Tübinger Theologen Karl-Josef Kuschel am 10. März um 12:05 Uhr in "Gott nach Auschwitz, Fukushima und Winnenden - Wie Katastrophen den Glauben verändern". In "SWR1 Leute" sprechen Gisela Mayer vom Aktionsbündnis Winnenden und Rechtsanwalt Jens Rabe am 7. März ab 10 Uhr über ihre Eindrücke.

10 Jahre Winnenden im SWR Fernsehen

In der 45-minütigen Dokumentation "Die Wunden des Amoklaufs - Winnenden 10 Jahre danach" am 6. März um 21 Uhr im SWR Fernsehen schildern Betroffene, wie sie die Tat damals erlebt haben und wie es ihnen heute geht. Der 11. März 2009, als es mit der vermeintlichen Sicherheit in der kleinen Stadt im Rems-Murr-Kreis vorbei war, ist heute noch spürbar: Zehn Jahre danach kämpfen Angehörige der Opfer, die Schule und die Stadt noch immer um Normalität.

Die Sendungen im Radio

22. Februar 2019, 8:30 Uhr, "SWR2 Wissen: Archivradio. Der Amoklauf von Winnenden und seine Folgen" Ab 22. Februar als Podcast und auf archivradio.de: "SWR2 Archivradio: 10 Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden - Originaltondokumente" 6. März 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen: "Die Wunden des Amoklaufs - Winnenden 10 Jahre danach" 7. März 2019, 10 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg: "SWR1 Leute: Gisela Mayer, Aktionsbündnis Winnenden, und Jens Rabe, Rechtsanwalt, im Gespräch" 10. März 2019, 12:05 Uhr, "SWR2 Glauben: Gott nach Auschwitz, Fukushima und Winnenden -Wie Katastrophen den Glauben verändern" Die Sendung im SWR Fernsehen SWR Fernsehdokumentation "Die Wunden des Amoklaufs" online first ab 1. März 2019 auf SWRMediathek.de Fotos über www.ARD-Foto.de Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/10-jahre-winnenden Film vorab für akkreditierte Journalisten auf www.presseportal.SWR.de

Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell