Wie sicher ist Zahlen ohne Bargeld? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 31.1.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Bezahlen mit App oder kontaktlos mit Karte ist unter anderem Thema im landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 31. Januar 2019, ab 20:15 Uhr.

Seit einigen Wochen kann man beim Einkauf auch ganz schnell mit dem Smartphone bezahlen. Große Anbieter wie Apple oder Google haben eigene Apps entwickelt, mit denen der Supermarkteinkauf innerhalb von Sekunden bezahlt ist - ohne PIN-Code oder Unterschrift. Auch mit den neuen EC-Karten ist das möglich: Durch einen integrierten Chip können kleinere Beträge kontaktlos bezahlt werden. Ist das eine sinnvolle Erleichterung im Alltag oder ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung des Bargelds? Und wie sicher sind die neuen Systeme überhaupt? Nicht nur Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz fragt sich, ob man wirklich alle Daten in die Hände der großen Marktriesen geben muss. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Marc Feuser testet zusammen mit einem IT-Experten, ob das schnelle Bezahlen wirklich so sicher ist, wie es die Hersteller behaupten.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung: - Mehr Betreuung oder weniger? Streit um geplantes Kita-Gesetz - Drohungen und Gewalt gegen Politiker - Verroht die Gesellschaft? Gast im Studio: Prof. Ulrich Wagner, Sozialpsychologe von der Universität Marburg - Zur Sache-Pin: Was ist ein BID? - Mainzer Geschäftsleute sind sauer: Blockiert Minister Wissing ein Gesetz zur Aufwertung von Geschäftsvierteln? - Überfüllte Gefängnisse: Wird Schwarzfahren zum Kavaliersdelikt heruntergestuft? - Was macht eigentlich Kurt Beck? Der Ministerpräsident a. D. wird 70 - "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - Die Agrarlobby

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

