SWR Bestenliste: A. L. Kennedy auf Platz 1 im Januar

Roman "Süßer Ernst" führt die Liste an / Michel Houellebecq und Kenah Cusanit auf Platz 2 und 3 / Sendung "SWR Bestenliste", 5. Februar 2019, SWR2

"Süßer Ernst" von A. L. Kennedy steht im Februar 2019 auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen und Kritikern monatlich erstellen. Kennedy erzählt in ihrem neuen Roman von Jon, der als Staatsdiener der britischen Regierung in London täglich unmoralisch handeln muss. Um seiner Entfremdung zu entkommen, schreibt er Liebesbriefe im Auftrag alleinstehender Frauen. Der Roman der britischen Autorin ist im Hanser Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Februar-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Martin Ebel, Cornelia Geißler und Kirsten Voigt am 5. Februar 2019 in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Auf Platz 2 kommt "Serotonin" des französischen Autors Michel Houellebecq (DuMont Verlag). Protagonist ist hier ein 46-Jähriger, der beschließt, sich aus seinem Leben zu verabschieden. In der Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem alten Studienfreund erkennt er, wann und wo in seinem Leben er sich selbst und andere verraten hat. Den dritten Platz erreicht im Februar Kenah Cusanits Roman "Babel" (Hanser Verlag). Cusanit erzählt darin vom deutschen Archäologen Robert Koldewey und seiner biblischen Aufgabe im Jahr 1913 unweit von Bagdad: Er hat sich die Ausgrabung Babylons vorgenommen und dokumentiert wie ein Getriebener die mesopotamischen Schätze am Euphrat. Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen und verteilen Punkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literatur in Deutschland.

Sendung: "SWR Bestenliste", 5. Februar 2019, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur

