SWR4 Thementag: 50 Jahre ZDF-Hitparade

Alles rund um die Kultsendung am Freitag, 18. Januar 2019, 6 bis 24 Uhr bei SWR4 Rheinland-Pfalz

Sie war Schlagerkult und ist es heute noch. In den 31 Jahren der ZDF-Hitparade waren fast alle Stars zu Gast. Für viele Künstlerinnen und Künstler war die Hitparade das Sprungbrett in eine große Karriere. SWR4 Rheinland-Pfalz widmet sich dem Thema "50 Jahre ZDF-Hitparade" am Freitag, 18. Januar 2019, 6 bis 24 Uhr.

SWR4 Rheinland-Pfalz erinnert an die allererste Hitparade und zwar "eins zu eins" zwischen 10 und 11 Uhr: Gespielt werden die originalen Ansagen von Dieter Thomas Heck und alle 14 Titel sowie der original ZDF-Hitparaden-Schnelldurchgang. Außerdem kommen viele Schlagerstars, die in der Hitparade aufgetreten sind, mit ihren Erinnerungen und Anekdoten zu Wort. Dazu gibt es Expertengespräche mit der SWR4-Musikredaktion: Wie wichtig war die ZDF-Hitparade für den deutschen Schlager? Wie wurden Karrieren beeinflusst?

Genau 50 Jahre alt

Am 18. Januar 1969 eröffnete Dieter Thomas Heck die erste Ausgabe der ZDF-Hitparade und verschaffte dem deutschen Schlager durch die Show einen zweiten Frühling. Die ZDF-Hitparade wird genau 50 Jahre alt und viele Künstler erinnern sich an diese besondere Sendung. Die Liveauftritte in der Hitparade wurden von Millionen von Zuschauern verfolgt und Schlager wurde damit das Unterhaltungs- und Gesprächsthema in ganz Deutschland. In den 368 Episoden der Show waren mehr als drei Jahrzehnte lang die beliebtesten Sängerinnen und Sänger der jeweiligen Zeit zu Gast.

Fürsorglicher Gastgeber

In der ersten Ausgabe der ZDF Hitparade am 18. Januar 1969 war Graham Bonney mit dabei, der seinen Titel "Wähle 3-3-3" präsentierte und anschließend noch in 23 weiteren Ausgaben der Hitparade zu sehen war. Bei der Hitparade Nummer 1 war auch Bata Illic zu Gast, für den der Auftritt im ZDF der erste Liveauftritt im Fernsehen überhaupt war. Illic stand damals noch am Anfang seiner Karriere und hatte noch ziemliche Probleme mit der deutschen Sprache, wobei ihm der fürsorgliche Gastgeber Dieter Thomas Heck gerne Unterstützung gab. Diese und viele weitere Geschichten rund um die ZDF-Hitparade gibt es an deren runden Geburtstag bei SWR4 Rheinland-Pfalz zu hören.

