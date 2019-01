Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3) bis Sonntag, 03. Februar 2019 (Woche 6)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 17. Januar 2019 (Woche 3)/09.01.2019

20.15 h: Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!

20.15 SR: SAAR3 extra

Innewennzisch-Ausewennzisch - Heimatkunde für Saarländer und Beigeplätschde 2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Packend und berührend - "Verlorene" - ein Familiendrama aus der süddeutschen Provinz - jetzt im Kino-

Umstritten und preiswürdig - Robert Menasse erhält die Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Junge Talente, starke Geschichten und ein Jubiläum - das 40. Filmfestival Max Ophüls Preis.

Grenzüberschreitend und innovativ: "Wake Me Up" - ein Festival über neue Formen des Sehens - der "Filmwinter" in Stuttgart.

Kultur-Tipps.

100 Sekunden Kunst! "Interactive Plants" - ZKM Karlsruhe.

04.40 h: Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!

04.40 SR: SAAR3 extra (Wh) Innewennzisch-Ausewennzisch - Heimatkunde für Saarländer und Beigeplätschde 2019

Sonntag, 03. Februar 2019 (Woche 6)/09.01.2019

08.20 h - 10.45 h: Leicht korrigierte Sendezeiten beachten!

08.20 (VPS 08.15) natürlich! (WH von DI) Natur und Umwelt im Südwesten

08.50 (VPS 08.45) Schnittgut. Alles aus dem Garten (WH von SA) Erstsendung: 11.10.2018 in BR

09.20 (VPS 09.15) Kräuter aus dem Kloster - Das alte Wissen der Mönche und Nonnen Erstsendung: 22.12.2015 in SWR/SR

09.50 (VPS 09.45) Teodor Currentzis dirigiert Tschaikowsky Symphonie Nr.5 e-Moll op. 64 Der Nußknacker op.71: Pas de Deux (Intrada) SWR Symphonieorchester Konzert vom 14.12.2018 in der Liederhalle Stuttgart

10.45 odysso - Wissen im SWR (WH von DO) Wir fahren Ski - wie lange noch?

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell