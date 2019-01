Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2) bis Freitag, 25. Januar 2019 (Woche 4)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)/08.01.2019

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:

Geisterfahrer - wenn die Gefahr entgegenkommt: Ein "Marktcheck"-Zuschauer kollidiert nahe der Rastanlage Pforzheim auf der A8 mit einem auf der gleichen Spur entgegenkommenden Auto. Er überlebt den Zusammenstoß mit dem Geisterfahrer, doch das Ereignis beschäftigt ihn bis heute. Wie kommt es zu solchen Falschfahrten? Haben Experten der Universität Saarbrücken eine Lösung des Problems gefunden?

Zitrusfrüchte - was dem Immunsystem auf die Sprünge hilft: Sie enthalten viele Vitamine, Ballaststoffe oder Spurenelemente und gehören damit zum hochwertigen Winterobst - Zitrusfrüchte. Doch worin unterscheiden sich Orange, Zitrone und Co? Die Freiburger Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm informiert.

Waschhinweise - wie sich das Kleidungsstück verändert: Beim Wäschewaschen kann viel passieren, auch wenn man sich an die Hinweise auf dem Waschetikett hält. Was steckt dahinter, wenn Wäsche sich verfärbt, vergilbt oder einläuft? "Marktcheck" lässt von einer Textilprüfstelle untersuchen, wie das Waschen Kleidungsstücke vom Kaschmirpulli bis zum T-Shirt in Form oder Farbe verändert. Hans-Jürgen Topf, der die schmutzige Wäsche von Stars reinigt, bewahrt Kundinnen und Kunden eines Mannheimer Waschsalons vor Waschfehlern.

Wechseljahre - warum das Altern zur Qual werden kann: Hitzewallungen, Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen - typische Symptome der Wechseljahre bei Frauen. Wie lassen sich solche Beschwerden lindern? Genügt eine Ernährungsumstellung, helfen homöopathische Mittel oder muss es eine Hormontherapie sein? "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann beantwortet diese und weitere Fragen und erklärt, warum auch Männern in die Wechseljahre kommen können.

Tipp der Woche - Hemden bügeln leicht gemacht: Besucher eines Einkaufzentrums testen einen Internet-Tipp, der das Bügeln von Hemden erleichtern soll.

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Donnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)/08.01.2019

20.15 h: Für RP geänderte Moderatorin beachten!

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Haartolle und heiße Musik - die SWR Big Band & Götz Alsmann starten ihre Jubiläumstour 2019.

Aufnahme in den Olymp - der Äthiopier und Wahl-Nürtinger Tesfaye Urgessa zeigt seine Gemälde in den Uffizien in Florenz.

"Die Neue" in Marbach - Sandra Richter will als Direktorin frischen Wind ins altehrwürdige Deutsche Literaturarchiv bringen.

"Die Stille der Stadt" - das Künstlerkollektiv Citizen.KANE erforscht in einem leeren Areal in Stuttgart, was bleibt, wenn alles zerfällt.

Das Comeback des KUZ - früher kamen BAP, nach der Wiedereröffnung wird Pussy Riot im Kulturzentrum in Mainz erwartet.

Kulturtipps

Freitag, 11. Januar 2019 (Woche 2)/08.01.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Reiz des Abenteuers

Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer, in exotische Länder und unentdeckte Weiten. An die eigenen Grenzen gehen und über sich hinauswachsen. Auf wen übt das keinen Reiz aus?

Es gibt Menschen, die das Abenteuer zum Beruf gemacht haben, die ein aufregendes Leben führen und sich in Gefahr begeben - aus tiefer Überzeugung und im Dienst einer größeren Sache. Wie Forscher, die Dschungel und Tiefsee erkunden, Kriegsreporter, die das Leid der Menschen dokumentieren, oder Astronauten, die die Unendlichkeit des Weltalls erforschen.

Andere suchen zum Privatvergnügen den Kick. Raus aus den gewohnten Bahnen, in denen das Leben aller anderen so berechenbar verläuft. So gibt es Aussteiger, die fernab der Gesellschaft das tägliche Abenteuer im Anderssein suchen, sei es auf endloser Weltreise oder im Zusammenleben mit einem Rudel Schlittenhunde. Oder aber Extremsportler, die immer neue Herausforderungen suchen, um ihren Adrenalinspiegel nach oben schnellen zu lassen. Beim Tauchen mit Haien oder beim ungesicherten Klettern frönen sie der Lust an der Gefahr. Doch wer das Abenteuer sucht, der geht bewusst ein Risiko ein. Und das kann Konsequenzen haben - sei es der Bergsteiger, der einen schweren Unfall erleidet, oder die Wanderin, die sich in der Wildnis verirrt. Wo liegt hier die Grenze zwischen Abenteuerlust und Leichtsinn? Während manche Menschen für das Abenteuer geboren zu sein scheinen, braucht es für andere erst einen Auslöser. Zum Beispiel einen Schicksalsschlag, wie eine schmerzhafte Trennung oder eine schwerwiegende Diagnose. Als Reaktion suchen sie den Ausbruch und lassen ihren Alltag hinter sich. Was empfindet der Mensch als Abenteuer? Was ist das Faszinierende am Ungewissen? Und warum suchen alle - manche mehr, manche weniger - ab und zu ein bisschen Aufregung und Nervenkitzel? "Der Reiz des Abenteuers" ist das Thema bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Von Kindheit an ist Georg Kirner von fernen Ländern und fremden Kulturen fasziniert. Lebenslang zog es den heute 83-Jährigen auf Expeditionen vom Nordpol bis in den Urwald - Verletzungen und Flugzeugabstürze inklusive. "Das ist wohl der Preis dafür, wenn man so großartige Sachen erleben durfte." Sein Abenteurerleben hatte auch für Ehefrau Renate Folgen, der aber stets klar war: "Man muss sich entscheiden, was man will und auf was man verzichten kann."

In Brasilien erforscht Lydia Möcklinghoff das Leben des Großen Ameisenbären. Auf der Suche nach ihrem Forschungsobjekt hat die Biologin mit Dornenwäldern, stechwütigen Wespen und aggressiven Büffeln zu kämpfen. "Natürlich ist das kein schöner Ayurveda-Urlaub" - doch für den Schutz der gefährdeten Tiere nimmt sie das gerne in Kauf.

Länger als Samantha Cristoforetti war noch keine Frau im Weltraum. Dabei war ihr schon früh klar, wohin die Reise gehen sollte: "Es war schon als Kind mein Traum, Astronautin zu werden." 200 Tage verbrachte die Italienerin auf der Internationalen Raumstation und war somit Teil eines der ganz großen Abenteuer der Menschheit.

Einen Jugendtraum erfüllte sich auch Rolf Grotegut. Doch dazu musste erst eine Krebsdiagnose sein Leben auf den Kopf stellen. Der Gastronom überstand die Krankheit, aber die Rückkehr in den Alltag fiel ihm schwer. "Ich wusste im ersten Moment: Hier gehöre ich nicht mehr hin." Und so suchte er die Freiheit. Mit seinem Bulli reist er seither durch ganz Europa.

Dass aus dem Traum vom Abenteuer auch ein Alptraum werden kann, musste Rainer Hagenbusch erfahren. Sein Bruder Holger bereiste vier Jahre mit dem Fahrrad die Welt. "Ich dachte immer, ihm passiert nichts, er ging kein Risiko ein." Doch 2018 verschwand Holger plötzlich spurlos. Als Hagenbusch die schreckliche Nachricht erhielt, dass sein Bruder ermordet wurde, machte er sich selbst in Mexiko auf die Suche nach Antworten.

Prof. Dr. Siegbert Warwitz beschäftigt sich seit Langem aus psychologischer Sicht mit dem Abenteuer. Entscheidend sei dabei, aus der täglichen Routine auszubrechen: "Der Wagende muss Sicherheit aufgeben, das gehört zum Abenteuer dazu." Denn es gehe vor allem darum, die Unsicherheit durch eigenes Können zu bewältigen.

Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/08.01.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Eine Chance für die Liebe

Das kann doch nicht gut gehen! Da ist die junge Kirchenchorleiterin, die sich unsterblich in den katholischen Pfarrer verliebt hat. Oder der Metzger, der sich auf einer Party blendend mit der Philosophie-Professorin verstand und sie seitdem nicht mehr vergessen kann. Oder die Geliebte, die jahrelang geduldig das Versteckspiel und ein Leben in der Warteschleife erträgt. Immer in der Hoffnung, dass der Mann sich eines Tages zu ihr und seinen wahren Gefühlen bekennen wird. Haben Paare mit solch außergewöhnlichen Konstellationen überhaupt eine Chance auf ein gemeinsames Glück?

Obwohl die Beziehung beendet ist, müssen noch längst nicht alle Gefühle weg sein. Wenn nach 30 Jahren Funkstille beim Klassentreffen wieder alte Gefühle für die Jugendliebe aufflammen, daheim aber Frau und Kind warten, gesellen sich zu den schönen Erinnerungen von damals schnell Gewissensbisse und die Frage, ob diese großen Emotionen vielleicht doch nur ein kurzes Strohfeuer waren. Manche Paare lassen sich dennoch auf den zweiten Versuch ein.

Wann lohnt es sich, um die Liebe zu kämpfen? Gibt es eindeutige Signale, die gegen eine gemeinsame Zukunft sprechen? Ist es besser, auf sein Herz oder auf den Verstand zu hören? Oder werfen Menschen generell die Flinte zu schnell ins Korn? "Der Liebe eine Chance" - am 18. Januar 2019 im "Nachtcafé".

Freitag, 25. Januar 2019 (Woche 4)/08.01.2019

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Unter Druck

Ganz gleich, ob bei der Arbeit oder im Privatleben, die Menschen stehen ständig unter Druck. Leistungsdruck, Erfolgsdruck, Zeitdruck, zu hohe Erwartungen von außen oder an einen selbst. Wie gelingt es, auszubrechen?

Die Menschen sind eine Leistungsgesellschaft. Stress und Druck sind heute nahezu alltäglich in der Arbeitswelt. Immer besser, immer schneller - nicht selten bis zum Zusammenbruch. Häufig sind Burn-Out oder Depressionen die Konsequenz. In manchen Berufen ist der Druck auf ganz anderer Ebene enorm, beispielsweise wenn ein Ermittler unter Hochdruck einen Mordfall aufklären muss. Ein Wettrennen gegen die Zeit, wobei bei derartigen Herausforderungen oft gerade dieser Druck zu Höchstleistungen antreibt.

Doch auch im persönlichen und familiären Umfeld verspüren viele Menschen großen Druck. Dabei geht es häufig um das Gefühl, Erwartungen von Familie oder Gesellschaft nicht gerecht werden zu können. So geht es oft Menschen, die im falschen Körper geboren wurden. Im sicheren Wissen, eigentlich ein Mann zu sein, ist es unbeschreiblich belastend, den Erwartungen des Umfelds mit Kleidchen und Zöpfen gerecht werden zu müssen.

Unter Druck stehen auch Paare mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Wenn die biologische Uhr unaufhaltsam tickt, doch sich das erhoffte Glück einfach nicht einstellt, dann kann daran nicht selten eine Beziehung zerbrechen.

Und auch Menschen, die ein Dasein am Existenzminimum führen, leben unter ständigem Druck. Druck zu funktionieren, Druck, das Leben mit geringsten Mitteln zu bestreiten, und vielfach auch Druck, den eigenen Kindern mit nur wenig Geld trotzdem ein schönes Leben zu ermöglichen.

Wie geht man mit Druck um? Wie gelingt es, ihn auszublenden? Und wie kann man an Druck sogar wachsen, anstatt an ihm zu zerbrechen? "Unter Druck", das Thema am 25.01.2019 bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".



