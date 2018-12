SWR3 Comedy Förderpreis: Bewerbungsphase beginnt

SÜDWESTRUNDFUNK SWR3 Comedy Festival 2016 - 21. bis 23. April Bad Dürkheim SWR3 New-Comedy-Bühne: Förderpreis. © SWR/Uwe Riehm, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/Uwe Riehm" (S2).... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Bewerbungsstart am 28. Dezember 2018 auf www.SWR3.de / Auftritte der Finalisten beim "SWR3 Comedy Festival" vom 16. bis 18. Mai 2019 in Bad Dürkheim

Vom 28. Dezember bis zum 24. Februar 2019 können sich Comedy-Nachwuchstalente online für den SWR3 Comedy Förderpreis bewerben. Über www.SWR3.de können Videos eingereicht werden, die in maximal fünf Minuten das Comedy-Repertoire der Bewerber darstellen. SWR3 Programmchef Thomas Jung sieht die Talentförderung als nachhaltige Aufgabe: "Der SWR3 Comedy Förderpreis bietet Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern eine Plattform, die den Start in das Comedy-Business ermöglicht. Der Gewinner wird darüber hinaus nachhaltig von unserem SWR3 Comedy-Team unterstützt und erhält zahlreiche Möglichkeiten, sich einem breiten Publikum zu präsentieren."

SWR3 Comedy Förderpreis als Sprungbrett in die Comedy-Szene Ob Kabarett, Satire, Stand-up oder Musik-Comedy: In einem kurzen Video sollen die Bewerberinnen und Bewerber einen Ausschnitt ihres Könnens mitreißend präsentieren. Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen für den SWR3 Comedy Förderpreis bewerben. Die lustigsten Videos werden vorab von der SWR3 Comedy-Redaktion ausgewählt. Anschließend entscheiden die SWR3 Hörer auf swr3.de, welche Bewerber ihnen am besten gefallen. Den beliebtesten Talenten ist ein Auftritt beim "SWR3 Comedy Festival" vom 16. bis 18. Mai 2019 in Bad Dürkheim garantiert. Eine Fachjury unter Vorsitz von SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller kürt nach den Shows den Gewinner.

Professionelle Unterstützung durch das SWR3 Comedy-Team Der Gewinner des SWR3 Comedy Förderpreises darf sich auf ein professionelles Coaching im SWR3 Comedy-Lab, ein professionelles Fotoshooting sowie ein Porträt im SWR3 Club Magazin freuen. Bei verschiedenen Gelegenheiten - ob live, im Radio oder im Web - kann das Nachwuchstalent Erfahrungen sammeln. Der diesjährige SWR3 Comedy Förderpreisträger Amjad sieht den SWR3 Comedy Förderpreis als Sprungbrett für seine Karriere und weiß die Unterstützung durch Andreas Müller zu schätzen: "Ich glaube die Zusammenarbeit mit Andreas, seine redaktionelle Arbeit für SWR3 oder auch die Art und Weise, wie wir über Comedy geredet haben - das hat mich sehr inspiriert und weitergebracht."

Comedy ist fest im Programm verankert

Neben den Programmelementen Musik und Information gehört Comedy schon lange zu SWR3. Als Comedy-Chef von SWR3 prägt Andreas Müller seit 2007 das Programm. Wie auch das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky ist er nicht nur im Radio zu hören, sondern tourt aktuell auch wieder mit einer eigenen Show durch das Sendegebiet.

