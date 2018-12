SWR Bestenliste: Heinz Helle auf Platz 1 im Januar

Heinz Helle © SWR/Suhrkamp Verlag, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR/Suhrkamp Verlag" (S2). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Roman "Die Überwindung der Schwerkraft" führt die Liste an / Gerald Murnane und Judith Schalansky auf Platz 2 und 3 / Sendung "SWR Bestenliste", 1. Januar 2019, SWR2

"Die Überwindung der Schwerkraft" von Heinz Helle steht im Januar 2019 auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen und Kritikern monatlich erstellen. Helle verknüpft in seinem neuen Roman die Suche nach den Spuren des verstorbenen Bruders mit der Suche nach den Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Die Sezierung der Geschwister ist ein gezielter Schlag in die Magengrube, durchfunkelt von Trost und Hoffnung. Der Roman ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Januar-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Wiebke Porombka, Michael Braun und Elmar Krekeler am 1. Januar 2019 in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Auf Platz 2 kommt Gerald Murnanes "Grenzbezirke". Im Roman des australischen Autors zieht ein alter Mann aus der Hauptstadt in eine entlegene Ortschaft im Grenzland. Dort will er die letzten Jahre seines Lebens verbringen und fragt sich, welche Eindrücke aus einem Leben übrigbleiben, das der Betrachtung und dem Lesen gewidmet war. Den dritten Platz erreicht im Januar Judith Schalanskys Erzählungsband "Verzeichnis einiger Verluste". Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, die gealterte Greta Garbo - und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt. Beide Bücher sind im Suhrkamp Verlag erschienen.

Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen und verteilen Punkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literatur in Deutschland.

Sendung: "SWR Bestenliste", 1. Januar 2019, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swrbestenlistejanuar2019

Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell