Mainz/Stuttgart (ots) - Den Fastnachtern beschert der Kalender 2019 eine besonders lange Kampagne. Bis zum 5. März reihen sich Sitzungen und Umzüge aneinander. Das SWR Fernsehen strahlt ausgewählte Highlights wie die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Schwäbische Fasnet aus Donzdorf und die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel in seinen "Närrischen Wochen im Südwesten" aus. Im Ersten überträgt man "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" sowie den Mainzer Rosenmontagszug. Darüber hinaus sucht das Programm wieder einen "närrischen Ohrwurm".

Doch die Fastnacht lebt für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zuletzt durch ihre "Klassiker". Für die Reihe "Meenzer Konfetti" (ab 22. Januar, 22.30 Uhr) holt das SWR Fernsehen die beliebtesten Büttenreden aus dem Archiv. Den Auftakt von vier neuen Folgen bestreiten Norbert Roth mit seinem Vortrag "Im Keller" von 2001 sowie Jürgen Wiesmann als "Schwiegervater in spe" aus demselben Jahr. "Unsere Fasnacht-Stars" mit Elfriede Schäufele aus Donzdorf (ab 22.1., 23 Uhr) ist ebenfalls der Auftakt zu einer kleinen Reihe, die mit Claudia Zähringer und Norbert Heizmann aus Konstanz (12.2.) endet.

Von der Straßen- zur Saalfastnacht ...

Der Narrentag Reichenau und das Narrentreffen Offenburg sind die ersten Stationen (ab 10.2.) der SWR-Kameras in Baden-Württemberg. Die ersten Bilder der Saalfastnacht kommen bei "Schwaben weißblau - hurra und helau" (17.2., 20.15 Uhr) aus dem bayrischen Memmingen, die "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil (19.2., 20.15 Uhr) ist dann die erste der großen Sitzungen mitten im Sendegebiet. Die weitere Tour des SWR Fernsehens durch die närrischen Säle des Südwestens geht von Donzdorf über Mombach mit den Bohnebeiteln bis Frankenthal und Saarbrücken. Einen Höhepunkt der Saalfastnacht bildet 2019 sicherlich die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht", die der SWR für Das Erste (1.3.) live produziert. Andreas Schmitt wird die Schelle des Vorsitzenden im Kurfürstlichen Schloss schwingen.

... und wieder zurück

Damit sind die Närrinnen und Narren auch schon mitten in der heißen Phase der tollen Tage. Jetzt geht es erneut auf die Straße. So ist das SWR Fernsehen dabei, wenn sich die närrischen Lindwürmer von Mannheim nach Ludwigshafen (3.3.), durch Koblenz und durch Mainz (beide 4.3.) schlängeln. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautet dieses Mal das Motto "Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht".

Last but not least lockt das SWR Fernsehen mit zwei Wettbewerben. Zum einen können Musikbegeisterte beim "Närrischen Ohrwurm" teilnehmen. Und wer sich in der Bütt, bei Gesang oder beim Tanz etwas zutraut, kann "Superfastnachter" der "Landesschau Rheinland-Pfalz" werden. Weitere Details gibt es im Internet unter www.SWR.de/fastnacht.

Närrische Wochen im Südwesten - Ausgewählte Sendungen des SWR Fernsehens 22.1.2019, 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 22.1.2019, 23:00 Uhr: Unsere Fasnacht-Stars - Elfriede Schäufele aus Donzdorf 29.1.2019, 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 29.1.2019, 23:00 Uhr: Unsere Fasnacht-Stars - Alois und Elsbeth Gscheidle aus Donzdorf 01.2.2019, 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2018 05.2.2019, 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 05.2.2019, 23:00 Uhr: Unsere Fasnacht-Stars - Fräulein Baumann aus Frankenthal 08.2.2019, 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2015 10.2.2019, 14:00 Uhr: Narrentag Reichenau 12.2.2019, 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 12.2.2019, 23:00 Uhr: Unsere Fasnacht-Stars - Claudia Zähringer und Norbert Heizmann aus Konstanz 15.2.2019, 20:15 Uhr: Kurpfalz Ahoi - Das Beste der Badisch-Pfälzischen Fastnacht 17.2.2019, 14:00 Uhr: Narrentreffen Offenburg 17.2.2019, 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - hurra und helau 19.2.2019, 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 22.2.2019, 20:15 Uhr: Alleh hopp! - Das Beste der Fassenacht an der Saar 2018 24.2.2019, 14:30 Uhr: Fasnet in Rottweil (Dokumentation) 24.2.2019, 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf 25.2.2019, 20:15 Uhr: Narrenschau 2019 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich 26.2.2019, 20:15 Uhr: Mumbach, Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2019 28.2.2019, 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht 28.2.2019, 22:00 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2018 02.3.2019, 20:15 Uhr: Alleh hopp! - Prunksitzung der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" 03.3.2019, 14:00 Uhr: Umzug Mannheim - Ludwigshafen 03.3.2019, 16:00 Uhr: Närrischer Ohrwurm aus Singen 03.3.2019, 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal 04.3.2019, 10:30 Uhr: Der Rosenmontag live aus Mainz - Helau! De Zug kimmt 04.3.2019, 12:15 Uhr: Rosenmontagszug Mainz 04.3.2019, 16:15 Uhr: Alles geck am Deutschen Eck - Rosenmontagszug Koblenz (nur RP) 04.3.2019, 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2019 05.3.2019, 18:15 Uhr: Der Superfastnachter - Das närrische Finale in Kandel (nur RP) 05.3.2019, 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht (WH vom 01.03.2019, im Ersten)

