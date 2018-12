Oberbürgermeister Boris Palmer, Tübingen © SWR/Manfred Grohe, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR/Manfred Grohe" (S2), SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-26868, foto@swr.de... mehr Bild-Infos Download

Tübingen (ots) - Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat mit zwei nächtlichen Einsätzen als Leiter der Ortspolizeibehörde in den letzten Wochen und Tagen ein großes mediales Interesse auf sich gezogen. Was passiert da im Netz, was passiert in den "klassischen" Medien, wie geht man dort damit um und welche Auswirkungen hat es vielleicht auch auf unser gesamtes gesellschaftliches Miteinander? Das SWR Studio Tübingen hat den Tübinger OB, Kontrahenten und Experten eingeladen, um über mögliche Ursachen, Gründe und Folgen zu diskutieren. Die Diskussion am 12. Dezember kann zwischen 18 und 19 Uhr direkt im Livestream auf SWR.de/swraktuell/baden-wuerttemberg verfolgt werden.

Medialer Nachhall zu nächtlichen Einsätzen des Tübinger OB Im Umfeld einer spätabendlichen Begegnung zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und einem Studenten kam es im November zu einer Auseinandersetzung mit bis heute hörbarem medialen Nachhall. Entwickelt hat sich aus dem nächtlichen Streit zwischen dem OB und dem Studenten und auch zu dem neuerlichen Einsatz Palmers als "Hilfssheriff im Einsatz" eine scharfe Kontroverse zwischen dem Schwäbischen Tagblatt und Palmer, eine Kontroverse, die sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Netzwerken weit über Tübingen und Baden Württemberg hinaus mit viel Härte, Unerbittlichkeit und Häme geführt wird.

Livestream aus dem SWR Studio Tübingen

Zu diesen Vorfällen diskutieren im SWR Studio Tübingen Boris Palmer, der Chefredakteur des Schwäbischen Tagblatts Gernot Stegert, der Medienwissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim und die SWR Journalistin und Socialmedia-Expertin Sandra Müller. Es moderiert Wolfgang Heim (SWR1 Leute). Themen sind unter anderem: Welche Mechanismen charakterisieren den Umgang von 'Medienstars' und Medien? Welche Rolle spielt dabei die intensive Facebook-Kommunikation des Tübinger Oberbürgermeisters? Livestream am 12.12. zwischen 18.00 - 19.00 Uhr auf SWR Aktuell (Kein Publikum vor Ort im SWR Studio) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/

Weitere Infos unter: http://x.swr.de/s/borispalmer

