Neu im SWR Fernsehen: "Talk am See mit Gaby Hauptmann" (AT)

Baden-Baden (ots) - Gaby Hauptmann spricht wöchentlich mit Prominenten und Gästen aus der Region / Start: voraussichtlich 27. April 2019, 22:15 Uhr, SWR Fernsehen

Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann begrüßt ab April 2019 wöchentlich Gäste zu einem unterhaltsamen Talk. Hier wird das besprochen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat - von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zu dem Neuesten vom Boulevard. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter den Geschichten aus der Region. Ob Prominenz oder normale Leute, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben: Sie alle sprechen mit Gaby Hauptmann über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen. Drehort ist die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Ausgestrahlt wird die erste Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" (AT) voraussichtlich am Samstag, 27. April 2019, 22:15 Uhr, im SWR Fernsehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.

Gaby Hauptmann - mit Vorfreude und Leidenschaft Gaby Hauptmann blickt zurück auf ihre bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SWR und ist glücklich darüber, dass für ihre neue Sendung ihre Heimatregion am Bodensee ausgewählt wurde: "Für den SWR zu arbeiten, ist ein bisschen, wie in die Heimat zurückzukommen - als Journalistin war ich bei den Radiosendern SWF1 und SWF3 und drehte anschließend für das Fernsehprogramm des SWF Dokumentationen. Moderiert habe ich dann für andere Sender, umso mehr freut es mich nun, dass ich wieder dabei bin - und das mit einer eigenen Sendung, einer, die meiner schriftstellerischen und journalistischen Leidenschaft entspricht: interessante Menschen kennenzulernen und sie meinen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezubringen."

Programmdirektor Christoph Hauser über Gaby Hauptmann "Mit ihrer neuen Talkshow und ihrem Talent bereichert Gaby Hauptmann unser Programm um ein Format, das von den Menschen des Südwestens und ihren Geschichten lebt. Frau Hauptmann bringt alles mit, was wir uns für diese Sendung wünschen: Kompetenz und Schlagfertigkeit, Humor und Empathie, aber vor allem echtes Interesse an ihren Gästen", freut sich Programmdirektor Christoph Hauser.

Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands: Über zehn Millionen Bücher hat sie bereits verkauft. Diese sind mittlerweile in 35 Ländern erschienen, unter anderem in Amerika, England, Argentinien, Kanada, Russland, Korea, Japan und China. Ihre journalistische Karriere begann mit einem Volontariat beim Südkurier. 1987 war sie Chefredakteurin des "seefunk radio bodensee", wechselte dann zu Radiosendern des Südwestfunks (SWF). Gleichzeitig begann sie beim Fernsehen zu arbeiten, zunächst als Autorin, später auch als Produzentin und Regisseurin. Es entstand u. a. eine eigene Serie "Pp - Prominenz privat", sie moderierte über eineinhalb Jahre eine Literatursendung, schuf viele Porträts und einige Dokumentationen, darunter ein 30-minütiger Film über ihren Großvater, der noch heute als Feldbergmaler bekannt ist: "Karl Hauptmann und die Kunst zu leben".

"Talk am See mit Gaby Hauptmann" (AT), vsl. am 27. April 2019, 22:15 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

