Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 07. Dezember 2018 (Woche 49) bis Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)

22.15 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Einsamkeit - wenn keiner da ist

Die Adventszeit ist für viele nicht nur die Zeit der Besinnlichkeit, sondern vor allem die Angst vor dem, was unausweichlich kommen wird, Weihnachten. Auch wenn es das Fest der Liebe, der Familie und der Geborgenheit ist - Millionen Deutsche verbringen diese emotional besonders aufgeladenen Feiertage einsam und allein zu Hause. Während an Heilig Abend aus der Nachbarswohnung glückliches Kinderlachen, fröhliche Lieder und Familientrubel zu hören sind, läuft in den eigenen vier Wänden der Fernseher als Dauerberieselung, um dem unerträglichen Alleinsein etwas entgegenzusetzen. Jeder zehnte Deutsche fühlt sich neuen Studien zufolge einsam. Dabei ist das Gefühl, völlig alleine zu sein, keine Frage des Alters. In manchen Großstädten lebt bereits in mehr als der Hälfte aller Wohnungen nur eine Person. Tendenz steigend. Und das hat Folgen, denn ungewollt einsame Menschen haben ein erhöhtes Krankheitsrisiko und eine verkürzte Lebenserwartung.

Einsamkeit kann auch eine Kraftquelle und eine Begegnung mit sich selbst sein. Denn was die einen als furchtbaren Zustand empfinden, ist für andere ein erstrebenswertes Ziel. Endlich mal alleine zu sein - sei es auf einer einsamen Wanderung oder während einer Auszeit von Job und Familie in der Toskana. Für nichts und niemanden verantwortlich zu sein, außer sich selbst - dieses Gefühl kann nicht nur befreiend sein, selbst gewähltes Alleinsein kann auch eine heilende Wirkung haben. "Einsamkeit - wenn keiner da ist" - am 07.12.2018 im "Nachtcafé".

Barbara Siebeck und der Gastrokritiker Wolfram Siebeck waren 48 Jahre ein unzertrennliches Paar. Der Austausch über kulinarische Köstlichkeiten, Kultur und Kochraffinessen waren die Zutaten ihres gemeinsamen Lebens. Doch seit dem Tod des Gourmets vor zwei Jahren ist alles anders. Schlagartig ist Stille eingekehrt, dazu gesellt sich die Einsamkeit: "Das ist ein ganz bitteres Gefühl. Es ist mehr als Leere, denn ein Teil von mir ist nicht mehr da", so die Witwe.

Nach einem Ort der absoluten Stille hat Einsiedlermönch Bruder Markus sehr lange gesucht. Und schließlich auf 1800 Metern Höhe gefunden - denn der ehemalige Informatik-Ingenieur lebt komplett von der Zivilisation abgeschieden auf einer Alm in den Walliser Bergen. Um ins nächstgelegene Dorf zu kommen, muss er vier Stunden ins Tal absteigen: "Die Einsamkeit ist für mich die Voraussetzung, um innere Zufriedenheit zu erfahren", so der Eremit.

Blitzlichtgewitter, roter Teppich und Applaus - seit 30 Jahren kennt Jenny Elvers nichts anderes als ein Leben im Rampenlicht. Doch die Glitzer-Fassade des Boulevards hat auch ihre Schattenseiten. Denn oft wartete nach ihren glamourösen Auftritten nur ein tristes Hotelzimmer auf die Schauspielerin: "Die Einsamkeit kriecht langsam in einem hoch. Keiner ist da, der einen auffängt oder mal in den Arm nimmt." Stattdessen wurde die Flasche Rotwein zu ihrem zuverlässigen Begleiter. Bis zum unausweichlichen Totalabsturz.

Allein in den eigenen vier Wänden, den Blick gebannt auf den Computer gerichtet - das war über Jahre das Leben von Laslo Pribnow. Der Student blühte bei Onlinespielen im Internet auf, seine Kontakte zu Freunden und Familie jedoch verkümmerten. Oft war er 18 Stunden am Stück gefangen in der Welt der Computerspiele und igelte sich komplett ein: "Ich bin verwahrlost, habe gestunken, war unterernährt. Soziale Kontakte waren nur noch Stress für mich."

Es sind traurige Lebensläufe, mit denen sich Sigrid Diether beruflich beschäftigen muss. Denn sie kümmert sich in München um Bestattungen - von Amtes wegen. Was sehr förmlich klingt, hat einen bitteren Hintergrund. Denn immer mehr Menschen in Deutschland sterben völlig vereinsamt, haben weder Familie noch Freunde: "Das betrifft alle Gesellschaftsschichten. Der Großteil der Hinterbliebenen will auch nicht für die Bestattung aufkommen." Am Grab der Vergessenen unserer Gesellschaft stehen keine Trauergäste, nicht mal Blumen am Begräbnis sind vorgesehen.

Keine Familie, keine Freunde - gerade die besinnliche Zeit um Weihnachten fällt Hans-Joachim Dera besonders schwer. Seit drei Jahren lebt der 77-Jährige in einem Seniorenheim. Auch wenn er dort mit weiteren hundert Menschen zusammenwohnt, so verbringt er die meiste Zeit einsam in seinem Zimmer. Sein Auftritt im "Nachtcafé" im vergangenen Jahr brachte nur für kurze Zeit Veränderung: "Nach meinem Besuch im Nachtcafé bekam ich ganz viele Briefe und wurde Heilig Abend sogar von einer Familie eingeladen, aber es sieht so aus, dass ich die kommende Weihnacht wieder allein verbringen muss."

"Einsamkeit ist ein Phänomen unserer Zeit und die Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern", sagt der Ulmer Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Aus Sicht des Neurowissenschaftlers ist Einsamkeit eine Krankheit mit fatalen Folgen für Körper und Seele, die nicht nur alleinstehende Rentner oder Singles treffen. Denn wer einsam ist, erkranke häufiger als andere an Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Demenz, so der Psychiater.

22.05 RP: Flutlicht

Studiogast: Jean-Paul Boëtius (1. FSV Mainz 05) | Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 | 3. Liga: Nachbericht 1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers | Der neue FCK-Trainer | Nah dran: Gesa Krause | Moderation: Valeska Homburg

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 553

Es weihnachtet sehr, das Jahr neigt sich dem Ende zu und die letzte Show vor der Winterpause steht an. Zum Abschluss gibt es ein "Best Of 2018": Die besten Talks, die besten Spiele, die besten Filme und natürlich die besten Prominenten. Mit Sven Plöger, Hella von Sinnen, Steven Gätjen, Rick Kavanian, Rea Garvey, Sasha, Chris Tall, Alexander Bommes, Bettina Rust, Mario Barth und vielen mehr.

Das Team der "Pierre M. Krause Show" wünscht frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel! "Die Pierre M. Krause Show" ist zurück am 12.3.2019.

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Geplante Themen:

"Zu geil für diese Welt" - eine aktuelle und lässige Zeitreise zurück in die 90er Jahre

Alle Jahre wieder - zauberhafte Märcheninszenierungen wie "Die kleine Meerjungfrau" am Theater Freiburg

Was ist zu viel, was zu wenig - in der Kunst, der Gesellschaft, unserem Leben? Lara Favaretto in der Kunsthalle Mainz

Gewaltige Gebirgsketten, vereiste Flüsse - "Faszination Norwegen" - eine Winterreise in das einzigartige Augustinermuseum in Freiburg

Kultur-Tipps

09.50 Leise rieselt der Schnee

Erstsendung: 24.12.2010 in SWR/SR

18.15 BW+RP: Fahr mal hin

Neckarperlen - Zwischen Rottweil und Rottenburg Erstsendung: 12.01.2018 in SWR

Rottweil und Rottenburg sind zwei Perlen am Neckar. Trutzig-mittelalterlich ist das Stadtbild von Rottweil, heiter-barock präsentiert sich die Bischofsstadt Rottenburg. Mehr als 80 Flusskilometer trennen die beiden Städte. Der Neckar ist in diesem Abschnitt noch jung. Er fließt durch ein enges waldreiches Tal, bahnt sich seinen Weg zwischen den Höhenzügen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb. Auch trübes Novemberwetter kann seiner Schönheit nichts anhaben. Wenn die Nebelschwaden über dem Wasser wabern und die letzten Blätter fallen, kann man an seinem Ufer wandern und spazieren gehen. Oder aber man macht es sich in den warmen Cafés und Gaststuben am Ufer gemütlich.

Das Café Känzele in Rottweil ist so ein Wohlfühlort, ebenso das Weinhaus Stanis in Rottenburg. Hier schenkt Klaus Biesinger seinen eigenen guten Wein ein. In Rottweil lockt ein neuer Touristenmagnet: 2016 baute ThyssenKrupp hier einen Testturm für Aufzüge. Mit seinen 246 Metern Höhe ist er die höchste Besucherplattform Deutschlands. Bei klarem Wetter hat man einen wunderschönen Blick bis zu den Alpen. Wunderschön ist auch der Blick von Schloss Weitenburg.

Es lohnt sich, die Orte und deren Sehenswürdigkeiten am Neckar zwischen Rottweil und Rottenburg zu entdecken - gerade auch in der dunklen Jahreszeit, wo alles umso heller leuchtet.

11.15 Planet Wissen

Wie geht gutes Brot?

Verschwörungstheorien faszinieren die Menschen schon immer. Unerklärliches und Rätselhaftes erhält auf einmal einen tieferen Sinn: Es sind die "Mächtigen", die die Welt in ihrem Sinne lenken. Verschwörungstheoretiker sind überzeugt: Geschichte passiert nicht "zufällig". Sie wird gemacht. Hinter allem steckt ein großer Plan.

Nachdem Verschwörungstheorien in den 1960er/70er Jahren als "unseriös" verpönt waren, erleben sie derzeit einen Boom: Außerirdische Reptilien beherrschen die Welt. Kondensstreifen sind in Wahrheit Chemtrails. Die Bundesrepublik gibt es gar nicht, und die Erde ist eine Scheibe. Es gibt viele Theorien, die sich unter anderem durch das Internet verbreiten und verstärken. Und nicht immer sind sie harmlose Spinnerei, denn mit Verschwörungstherorien wird auch Politik gemacht.

Planet Wissen geht dem Phänomen auf den Grund: Was kennzeichnet Verschwörungstheorien? Warum sind sie für manche Menschen so attraktiv? Und sind sie gefährlich für die Demokratie?

03.15 (VPS 03.14) Demokratie-Forum Hambacher Schloss Menschenrechte adé? - Die schleichende Erosion der Demokratien

Moderation Michel Friedman

Moderation Michel Friedman Gäste: Andrzej Prylebski, Nicole Deitelhoff, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

