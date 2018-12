Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 08. Dezember 2018 (Woche 50) bis Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 08. Dezember 2018 (Woche 50)/03.12.2018

18.05 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Rauschebart auf Tour Unterwegs mit dem Miet-Nikolaus Erstsendung: 09.12.2017 in SWR RP

19.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

19.15 (VPS 19.14) SR: aktueller bericht extra Die Entscheidung um den CDU-Vorsitz

Sonntag, 16. Dezember 2018 (Woche 51)/03.12.2018

00.20 h - 04.20 h: "Sträters Männerhaushalt" wird 15 min länger, deshalb Änderungen im Programmverl.

00.20 Sträters Männerhaushalt - best of

Erstsendung: 24.11.2018 in WDR

01.20 (VPS 01.05) So lacht der Südwesten Weihnachten Erstsendung: 26.12.2017 in SWR/SR Folge 2/2

02.05 (VPS 01.50) Die Mathias Richling Show (WH von FR) Die 150. Sendung Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

02.50 (VPS 02.35) Lars Reichow - Heimatabend 2018 (WH von DI) Erstsendung: 11.12.2018 in SWR/SR Folge 2/2

03.20 (VPS 03.35) Sträters Männerhaushalt - best of (WH) Erstsendung: 24.11.2018 in WDR

04.20 Tan Caglar in kabarett.com (WH von DI)

Montag, 17. Dezember 2018 (Woche 51)/03.12.2018

22.30 h +02.30 h: Geänderten Untertitel, Folge und Erstsendedatum beachten

22.30 Die Montagsmaler

Herrenrunde - Klassenzimmer Erstsendung: 03.09.2018 in SWR/SR

Moderation: Guido Cantz

Folge 2

02.30 Die Montagsmaler (WH) Herrenrunde - Klassenzimmer Erstsendung: 03.09.2018 in SWR/SR

Moderation: Guido Cantz

Folge 2

Dienstag, 18. Dezember 2018 (Woche 51)/03.12.2018

03.30 h: Sendung ist keine WH von SO!

03.30 SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Mundstuhl Erstsendung: 06.06.2017 in SWR/SR

Freitag, 28. Dezember 2018 (Woche 52)/03.12.2018

22.00 h: nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Vorsätzen und Rückschlägen

Dienstag, 01. Januar 2019 (Woche 1)/03.12.2018

16.45 BW+RP: Laible & Frisch - Do goht dr Doig Spielfilm Deutschland 2017 Autor: Sebastian Feld

Rollen und Darsteller:

Manfred Frisch____Simon Licht Walter Laible____Winfried Wagner Marga Laible____Ulrike Barthuff Uschi Stammer____Monika Hirschle Kai Pfleiderer____Peter Jochen Kemmer u.v.m

Der smarte norddeutsche Großbäcker Manfred Frisch (Simon Licht) ist in Feierlaune. Er ist der neue Besitzer der kleinen schwäbischen Bäckerei seines Erzrivalen Walter Laible (Winfried Wagner). Endlich scheint der unliebsame Konkurrent aus dem schwäbischen Schafferdingen ein für alle Mal vernichtet. Die traditionelle Handwerksbäckerei wird für immer ihre Pforten schließen. Von nun an gibt im Ort nur noch eine Billig-Großbackwarenfabrik - die "Frisch AG".

Doch Manfred Frisch hat sich zu früh gefreut. Sein Vater Heinrich (Elert Bode) - seines Zeichens gestrenger Familienpatriarch und Vorstandsvorsitzender der "Frisch AG" - verweigert dem Sohn die Übernahme des Unternehmens und ersetzt ihn mit der attraktiven Topmanagerin Kassandra von Ohndorf (Sabine Lorenz). Statt dem Sitz im Vorstand sitzt Manfred Frisch nun auf der Straße. Ein unfreiwilliges Schicksal, dass er nun mit seinem größten Feind, Bäckermeister Walter Laible, teilt. Doch so schnell gibt sich Manfred nicht geschlagen. Im Verborgenen will er sich durch den Erwerb von Aktienpaketen wieder in das Familienunternehmen der "Frisch AG" zurückkaufen. Doch zur Umsetzung seines Plans benötigt er verschwiegene Mitstreiter und da Königsmörder bekanntlich meist in nächster Nähe lauern, greift Manfred zum Schluss auf seinen ärgsten Widersacher zurück: Walter Laible. Dem verspricht Manfred dessen Familienbäckerei zurück, sollte er ihn bei der Rückeroberung seines Unternehmens unterstützen. Walter bleibt nichts anderes übrig, als einen Pakt mit dem Teufel einzugehen.

Freitag, 11. Januar 2019 (Woche 2)/03.12.2018

22.00 h: nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Reiz des Abenteuers

Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/03.12.2018

14.15 h: geändeten Untertitel beachten!

14.15 Eisenbahn-Romantik

Dampfspektakel Trier und Abschied bei der Waldenburgerbahn Folge 950

Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/03.12.2018

14.15 h: geändeten Untertitel beachten!

14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von FR) Dampfspektakel Trier und Abschied bei der Waldenburgerbahn Erstsendung: 18.01.2019 in SWR/SR Folge 950

