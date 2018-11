SWR Fernsehen DIE SPURENLESER - TOD IN ATHEN, am Mittwoch (05.12.18) um 20:15 Uhr. Stephan Harbort telefoniert mit Stefan Giebel. Er hält ihn über seine Ermittlungen in Athen stets auf dem Laufenden. © SWR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Im Sommer 2007 wird die 26-jährige Susan Waade tot in der Wohnung ihres Freundes in Athen gefunden. Selbstmord, sagt die griechische Polizei. Die Familie glaubt nicht an den Selbstmord ihrer Tochter - sie ist überzeugt, es war Mord. Durch alle Instanzen ist sie schon gegangen. Jetzt wendet sich Susans Mutter an einen Profiler: Stephan Harbort. "Die Spurenleser - Tod in Athen" zeigt das SWR Fernsehen am Mittwoch, 5. Dezember 2018, ab 20:15 Uhr.

Stephan Harbort ist Deutschlands führender Experte im Bereich Profiling. Seine Arbeit besteht darin, komplexe kriminalistische Situationen zu entschlüsseln, Spuren zu lesen. Im Auftrag von Marion Waade rollt er zusammen mit seinem Kollegen, dem Kriminalisten Stefan Giebel, den Fall um deren Tochter Susan neu auf. Das Fernsehteam begleitet die beiden Spezialisten bei ihren Recherchen, Reisen und Untersuchungen. Es ist dabei, wenn Harbort die Auftraggeberin trifft, zum ersten Mal den Tatort inspiziert, Zeugen befragt. Mit Unterstützung des griechischen Anwalts von Marion Waade macht sich Stephan Harbort auf die Spurensuche. Seine Reise führt ihn nach Athen, zum Ort des Geschehens. Freunde der Toten und von Susans damaligem Partner, und im besten Fall natürlich dieser selbst, sollen befragt, der Fundort der Leiche, die Wohnung von Susan sowie die Orte, an denen sie sich aufhielt, besucht werden.

War es Selbstmord oder Mord? Eine Reise ins Ungewisse beginnt. Was Harbort in Athen erreichen, wen er treffen wird, wen nicht, und welche Erkenntnisse er aus seinen Recherchen vor Ort sowie aus denen des Kriminalisten Giebel zuhause in Deutschland ziehen kann, wird er erst zum Schluss wissen. Was ist dran an den Behauptungen der Mutter, dass ihre Tochter ermordet wurde? Wird ihr mit Harborts und Giebels Hilfe der Beweis für einen Mord gelingen, oder muss sie am Ende feststellen, dass die Beweislage doch für einen Suizid spricht? Welche Wendungen nimmt der Fall durch die Recherchen der Profiler?

Den Film "Die Spurenleser - Tod in Athen" gibt es vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://x.swr.de/s/spurenleser

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell