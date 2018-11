Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47) bis Donnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/22.11.2018

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane

Tanken oder warten? Preiswahnsinn bei Benzin und Heizöl

Die Preise für Sprit und Heizöl klettern derzeit in nie gekannte Höhen. Schuld daran ist vor allem das Niedrigwasser, sagen Experten. Viele Schiffe können nur noch ein Drittel der Ölmenge laden, die sie sonst an Bord haben. Das verteuert den Sprit an der Tankstelle. Und auch das Heizöl ist in diesem Herbst richtig teuer: Wer den großen Heizöltank im Keller befüllt, ist nun ein paar hundert Euro mehr los als noch im Vorjahr. Wirtschaftsminister Wissing (FDP) denkt über eine Rheinvertiefung nach. "Zur Sache"-Reporter Alexander Knecht war auf dem Rhein, an der Tankstelle und mit einem Heizöllieferanten unterwegs und hat gefragt, wie sich die Preise entwickeln.

Zur Sache Pin: Wie entsteht der Benzinpreis?

Wer verdient eigentlich am Benzinpreis? Die Mineralölkonzerne? Der Staat? Die Tankstelle? "Zur Sache Pin" klärt auf.

Schaulaufen der Kandidaten in Idar-Oberstein - Wer beerbt Kanzlerin Merkel beim CDU-Vorsitz?

Anfang Dezember wählt die CDU einen neuen Parteichef oder eine neue Parteichefin. Für die Nachfolge von Angela Merkel kandidieren Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Doch wer von den dreien hat die besten Chancen? In Idar-Oberstein präsentierten sich diese Woche alle drei Favoriten der CDU-Basis. Mit dabei: Familie Klein aus dem Norden von Rheinland-Pfalz - Opa, Schwiegertochter, Enkel - drei Generationen von CDU-Mitgliedern, drei Meinungen. Wie bewerten sie die Kandidaten? "Zur Sache"-Reporterin Kathrin Lindemann hat die Familie zur Regionalkonferenz begleitet.

Zur Sache will's wissen: Kindermedizin in der Krise? Sparmaßnahmen und Ärztemangel gefährden die Versorgung im Land

Drastischer Personalmangel - Trierer Kinderkrebsklinik verhängt Aufnahmestopp für schwerkranke kleine Patienten

Die Kinderkrebsstation in Trier nimmt keine neuen Patienten auf - zumindest dann nicht, wenn sie besonders schwer erkrankt sind. Die Klinik findet einfach nicht genügend qualifiziertes Personal, um die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Für betroffene Familien heißt das, sie müssen ihre schwer kranken Kinder im anderthalb Stunden entfernten Homburg im Saarland behandeln lassen. "Zur Sache"-Reporter Tilo Bernhardt hat mit Betroffenen vor Ort gesprochen.

Versorgung gefährdet? - Auf dem Land fehlen Kinderarztpraxen

Die Trierer Klinik ist kein Einzelfall - auch andernorts mangelt es an Kinderärzten, sowohl in Kliniken als auch in Praxen auf dem Land. Das berichtet auch der niedergelassene Kinderarzt Lothar Maurer aus Frankenthal, dessen Patienten teilweise eine halbe Stunde und länger bis zu seiner Praxis fahren. Es gibt vielerorts zu wenige Ärzte. Welche Lösungen gibt es? Das hat "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx gefragt und sie will wissen: Was tut die Politik, um die Versorgung sicherzustellen?

Studiogespräch: Prof. Thomas Kolb (Gesundheitsökonom, Hochschule RheinMain)

SPD vor dem Landesparteitag - Wieviel Erneuerung braucht die Partei hier im Land?

Am Samstag trifft sich die SPD zu ihrem Landesparteitag. Wahlen stehen an: Zu erwarten ist, dass Roger Lewentz als Parteivorsitzender wiedergewählt wird, ebenso seine Stellvertreter. Ministerpräsidentin Malu Dreyer freut sich auf den Parteitag und sieht die SPD im Land in gutem Fahrwasser. Doch allerorten geht es bei der SPD um Erneuerung. Wieviel davon braucht sie hier im Land? "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden mit einer Bestandsaufnahme.

Zur Sache hilft: 69-Jährige braucht Krankentransport

Die 69-jährige Marion Gentzsch aus Groß-Winternheim in Rheinhessen hat Angst davor, demnächst nicht mehr aus ihrer Wohnung zu kommen. Die Witwe wohnt ohne Fahrstuhl im ersten Stock und ist nach mehreren Hüftoperationen immer wieder vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen. Bisher konnte sie immer einen Rettungsdienst anrufen, der sie zu einem Arzttermin transportierte. Doch damit soll jetzt Schluss sein, meint die Rettungsdienstbehörde des Landkreises Mainz-Bingen. Denn die Rettungswagen seien nur für Notfälle gedacht, aber nicht für einfache Krankenfahrten. Verzweifelt hat sich Marion Gentzsch an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.

Zur Sache Schätzchen: Feine Sahne Fischfilet

Auch in der Landtagskantine hat sich herumgesprochen, dass es sich bei "Feine Sahne Fischfilet" keineswegs nur um ein Fischgericht handelt, sondern auch um eine Punkband. Und die tritt jetzt ausgerechnet in "Comic-Malus" Heimat Trier auf.

Donnerstag, 29. November 2018 (Woche 48)/22.11.2018

23.30 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Geplante Themen:

Spannende Geschichten, starke Bilder und Senta Berger in der Jury - 30 Jahre Fernsehfilm-Festival Baden-Baden!

Trutzburg, Löwentor und ein kämpferischer Anführer - "Mykene - die sagenhafte Welt des Agamemnon" - jetzt im Badischen Landesmuseum Karlsruhe!

Die Zukunft ist weiblich - Anna Bergmann, die neue Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe! Unser Beitrag zu 100 Jahre Frauenwahlrecht!

Nobelhotel, Sitz der Gestapo, Polizeizentrale - das ehemalige Hotel Silber in Stuttgart - ein besonderer Geschichtsort!

Aus der türkischen Provinz in die pulsierende Bundesrepublik der achtziger Jahre katapultiert - der Film "Sandstern" - jetzt im Kino!

Kultur-Tipps!

Freitag, 30. November 2018 (Woche 48)/22.11.2018

20.15 Expedition in die Heimat

Unterwegs in der Moseleifel von Cochem bis Koblenz

Moderation: Steffen König

Steffen König ist auf der Suche nach Frauenpower an der unteren Mosel. Und er findet Frauen, die die Welt kennen und die Mosel lieben: auf dem Fluss, in den Steilhängen, auf den Dörfern zwischen Cochem und Koblenz. Ob Aussteigerinnen, Rückkehrerinnen oder Zugereiste - alle sind Neustarterinnen und lassen ihre Visionen, ihre Lebensziele hier an der Mosel mit viel Mut, Energie, Lust und Herz für die Region Wirklichkeit werden.

So wie beispielsweise Katrin Hegewald, eine Wahl-Moselanerin aus Villingen-Schwenningen, die sich mit ihrer Sportbootschule in Treis-Karden erfolgreich an die Realisierung ihres Traums - und in eine Männerdomäne wagte. Manuela Berg hat sich mit ihrem Westernhof im Eifeldorf Kail ein gutes Stück Terrain als erfolgreiche American Quarter-Horse-Züchterin erobert und feiert als Turnierreiterin Erfolge. Die Mädels vom "Russenhof" in Winningen, Rebecca Materne und Janina Schmitt, beweisen, dass man ein gutes Weingut auch aus dem steilen, schiefrigen Moselboden stampfen kann - und das sehr erfolgreich! Und die Grafikdesignerin Désirée von Canal aus Winningen hat erfahren, dass ihr Kiez nicht in Berlin liegt, sondern zu Hause an der Mosel, zwischen Cochem und Koblenz.

Samstag, 01. Dezember 2018 (Woche 49)/22.11.2018

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Land über am Rhein Fährbetriebe im Kampf gegen das Niedrigwasser

Dienstag, 11. Dezember 2018 (Woche 50)/22.11.2018

09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2019 Folge 1/2

13.00 SR: Fahr mal hin (WH von SA) Der Bliesgau - ein Wintermärchen Erstsendung: 15.01.2013 in SWR/SR

13.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos (WH von MO)

14.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2019 Folge 2/2

16.00 SR: aktuell

Mittwoch, 12. Dezember 2018 (Woche 50)/22.11.2018

09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2019 Folge 1/2

13.00 SR: Südtirol, da will ich hin! (WH von SA) mit Michael Friemel

13.30 SR: Wir im Saarland - Service (WH von DI)

14.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2019 Folge 2/2

16.00 SR: aktuell

Freitag, 14. Dezember 2018 (Woche 50)/22.11.2018

14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik Schatzkästlein 14 Folge 947

Die Kultsendung "Eisenbahn-Romantik" beging im Jahr 2016 ihren 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde im Fernseharchiv nach Filmschätzen gegraben, die an die Anfangszeiten der Erfolgsreihe erinnern.

In diesem "Schatzkästlein" geht es ums Reisen, beispielsweise mit einem Zug, der einst der Stolz der Bundesbahn war und der die Passagiere über Nacht vom Süden Deutschlands in seinen Norden brachte. Leider hat der "Komet" die Zeiten nicht überdauert.

In einer Zeitreise erlebt der Zuschauer, wie vor fast einem halben Jahrhundert die Süderelbebrücke umgebaut und wie der Auto- und Bahnverkehr zwischen Mitteleuropa und Skandinavien durch die sogenannte Vogelfluglinie verbunden wurde. Filmdokumente aus dem Fundus der Deutschen Bahn ermöglichen einen Blick in längst vergangene Zeiten.

Sonntag, 16. Dezember 2018 (Woche 51)/22.11.2018

Tagestipp

17.00 Weihnachtsmarkt Trier Ein musikalischer Weihnachtsbummel

Moderation: Kerstin Bachtler, Reporterin: Annette Dany

20.15 Kaufhaus Engelhorn - Ein Palast der Sinne

Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/22.11.2018

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von der Liebe zu Tieren Erstsendung: 29.12.2017 in SWR/SR

Freitag, 04. Januar 2019 (Woche 1)/22.11.2018

01.45 Nachtcafé - Das Beste

Lebensglück Kind? Erstsendung: 01.07.2011 in SWR/SR

Wieland Backes mit seinen Gästen:

Jenny Jürgens, Martina Meisenberg, Ulrike Strauch, Marion Steinhauer, Axel Hacke, Joachim Lask, Antja Pöpping (Bar).

Donnerstag, 10. Januar 2019 (Woche 2)/22.11.2018

Tagestipp

22.00 Labaule und Erben Der Nachfolger

Rollen und Darsteller:

Wolfram Labaule____Uwe Ochsenknecht Esther Labaule____Inka Friedrich Kate Storck____Marlene Morreis Charly Wollinger____Felix von Manteuffel Chefpraktikantin Deborah____Amelie Kiefer Bernd____Nils Dörgeloh Constanze Labaule____Lena Dörrie Marianne Labaule____Irm Hermann Tillman Blomeier____Michael Ostrowski Tristan Labaule____Lukas Rüppel Dieter Puck____Robert Dölle u. a. Nach einer Idee von Harald Schmidt. Folge 1/6

Nach dem tragikomischen Segway-Absturz seines Vaters Christian und seines Bruders Gernot steht Wolfram vor einer folgenschweren Entscheidung: Versteckt er sich weiterhin in der zweiten Reihe und schaut bequem von seiner Luftmatratze im hauseigenen Pool aus zu, wie seine sich vor Dekaden nach Uruguay abgesetzte Mutter Marianne den Verlag an Arne Gaius Prescher, den Erzkonkurrenten seines Vaters, verscherbelt - oder fasst er sich endlich ein Herz und folgt seinem Vater in die übergroßen Fußstapfen? Während die Familie allmählich um ihn herum zur Beerdigung eintrudelt, säuselt Wolfram "Papi" auf die noch posthum aktive Mailbox mit zögerlicher Entschlossenheit: "Ich glaub, ich geh das jetzt an!" Seine Bewerbung für den Verlegerposten droht jedoch bereits im Ansatz zur Farce zu werden, als ausgerechnet Hans-Jörg Treichelt, Fotografenlegende und Intimus von Christian, qua Leserbrief überführt wird, Fotos von Kriegsgräueltaten gefaked zu haben - ein Terrain, auf dem Wolfram nur verlieren kann. Erst recht, als just jene Fotoreportage mit dem Daedalus-Preis für kritischen Journalismus ausgezeichnet werden soll. So viele Windungen und Wendungen Wolfram auch vollzieht, am Ende hat er den Verlegerposten zwar gewonnen, seine Glaubwürdigkeit und die Achtung seiner Redaktion jedoch vollends verloren.

