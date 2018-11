Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47) bis Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47)/16.11.2018

20.15 h: Sendung ist keine WH, sondern eine bearbeitete Fassung (kein ESD)

20.15 (VPS 20.14) MARKTCHECK checkt... IKEA

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 550

Mit Frank Plasberg, Brigitte Büscher und Musik von Max Giesinger

Sie ist der heimliche Star des ARD-Polit-Talks "hart aber fair": Brigitte Büscher, die Frau, die Frank Plasberg jeden Montag die Kommentare der Zuschauer nahe bringt. Moderator Pierre M. Krause hat ihr ein Lied nebst Musikvideo gewidmet, um ihr endlich zu dem Ruhm und der Ehre zu verhelfen, die ihr gebührt. Nun ist Brigitte Büscher höchstpersönlich zu Gast im Schwarzwald-Studio. Und sie hat natürlich auch Frank Plasberg mitgebracht: Der Moderator und Journalist führt immer montags durch die Polit-Talkshow "hart aber fair". Nun muss er sich den knallharten Fragen von Investigativtalent Pierre M. Krause stellen und die Zuschauer erfahren unter anderem, was er mit FDP-Chef Christian Lindner gemeinsam hat. Im Spiel "twitter fitter" kommt es schließlich zum harten, aber fairen Duell mit Pierre M. Krause.

Musik kommt von Max Giesinger: Am 23.11. erscheint sein neues Album "Die Reise". Der sympathische Musiker aus Waldbronn bei Karlsruhe gehört spätestens seit seinem Hit "80 Millionen" zu den erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Musikern überhaupt. Er präsentiert seinen neuen Hit "Zuhause", wie immer in der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" live.

Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/16.11.2018

03.40 h: Sendung ist keine WH, sondern eine bearbeitete Fassung (kein ESD)

03.40 (VPS 03.39) MARKTCHECK checkt... IKEA (WH von DI) Erstsendung: 20.11.2018 in SWR/SR

Samstag, 24. November 2018 (Woche 48)/16.11.2018

12.45 h: geänderten Beitrag beachten!

12.45 (VPS 12.44) MARKTCHECK checkt... IKEA (WH von DI) Erstsendung: 20.11.2018 in SWR/SR

Freitag, 21. Dezember 2018 (Woche 51)/16.11.2018

20.15 Expedition in die Heimat

Advent im Höllental

Moderation: Steffen König

Schroffe Felsen, tiefschwarze Tannenwälder, menschenleere Hochplateaus umgeben das Höllental zwischen Himmelreich und Hinterzarten. Nichts, was auf den ersten Blick dazu einlädt, diese Gegend zu besuchen. Aber genau das macht auch ihren besonderen Reiz aus - vor allem in der Adventszeit. Der erste Schnee erhellt die Landschaft, der schwarze Wald wird auf einen Schlag freundlicher und der Weihnachtsschmuck der Höllentalbewohner erstrahlt in hellem Glanz - das SWR Fernsehen begibt sich auf eine vorweihnachtliche Expedition.

SWR Moderator Steffen König trifft einen kauzigen Schwarzwälder, der ihm von einer vorweihnachtlichen Stubete erzählt. Er begleitet die Schüler des Birklehofes beim adventlichen Kurrende-Singen und nähert sich dem berühmten Hirschsprung aus einer anderen Perspektive. Im Parkhotel Adler in Hinterzarten backt er Weihnachtsplätzchen und schmückt Weihnachtsbäume im Inklusionsprojekt Himmelreich. Eine mystische Fackelwanderung führt durch das Löffeltal. Besinnlich-adventlich wird es bei der Feuerzangenbowle in Kirchzarten und auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte des Südschwarzwalds in der Ravennaschlucht.

