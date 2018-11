Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46) bis Freitag, 28. Dezember 2018 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46)/13.11.2018

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Pressezeilen:

Begehren, Liebe, Schmerz - Bodo Kirchhoff und sein autobiografischer Roman "Dämmer und Aufruhr"- ein Treffen in Kirchzarten, wo der Autor aufgewachsen ist!

Auftakt! Bleibt alles anders? Burkhard C. Kosminski - der neue Intendant und seine Pläne für das Schauspiel Stuttgart!

"Ich bin" - Sex, Schönheit, Rollenspiele - die Wiener Künstlerin Birgit Jürgenssen in der Kunsthalle Tübingen!

"Apollo reloaded" - Stefano Giannetti inszeniert die Schönheit des Körpers - jetzt bei "tanz karlsruhe"!

"Vehement!": Heimatgefühl und Identität - die kurdische Künstlerin Havin Al-Sindy und ihr Lehmhaus - im Garten der Villa Merkel!

KulturTipps!

Dienstag, 20. November 2018 (Woche 47)/13.11.2018

20.15 Marktcheck

Wie gut wohnt es sich mit Möbeln des Einrichtungsgiganten Ikea? Fast 100 Millionen Kundinnen und Kunden besuchen jedes Jahr einen Ikea-Markt in Deutschland. Der Jahresumsatz beträgt fünf Milliarden Euro. "Marktcheck" prüft, ob Ikea tatsächlich so günstig ist, wie man glaubt. Ein Schreiner nimmt einen Topseller, den Schrank Pax, unter die Lupe und testet, ob er einfach aufzubauen ist. Übersteht er unbeschadet einen Umzug? Außerdem: Mit welchen Tricks werden Kundinnen und Kunden zum Kauf verführt? Wie schaffen es die Schweden, in Deutschland fast keine Steuern zu zahlen? Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.

"Marktcheck checkt...."

Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch und Granini - wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.