"Die Pierre M. Krause Show" zurück aus der Sommerpause

Baden-Baden (ots) - Die erfolgreiche Late-Night-Show im SWR Fernsehen meldet sich nach drei Monaten Hitzefrei zurück. Zu Gast sind Moderator und Kinofreak Steven Gätjen, der einen Hauch von Hollywood in den Schwarzwald bringt, sowie Singer-Songwriter Eli - er performt seinen aktuellen Hit "Gone Girl" live im Studio. Zu sehen in "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am Dienstag, 18. September, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Steven Gätjen - Moderator und Kinofan

Der gebürtige Amerikaner meldet sich alljährlich bei der Oscar-Verleihung vom Roten Teppich und hat schon alle großen Stars von George Clooney bis Tom Cruise interviewt. Gätjen moderierte bis 2015 unter anderem "Schlag den Raab" und ist Gastgeber großer TV-Shows wie der "Goldenen Kamera". Gerade reiste er mit junggebliebenen Rentnern um den Globus für die Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt". Seine Leidenschaft für Filme pflegt er mit seinem Kinomagazin "Gätjens großes Kino" sowie Engagements für Disney.

SWR3 Radiohit von Eli live im Studio

Coole Popmusik kommt von Eli: Der Musiker und Singer-Songwriter aus Köln heißt eigentlich Elias Breit und ist 20 Jahre alt. Seine musikalische Laufbahn begann er als Straßenmusiker. Mit "Change Your Mind" hatte er seinen Durchbruch, dank eines deutschen Netzanbieters wurde sein Song ein Riesenhit. Im September spielt Eli beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden. In der "Pierre M. Krause Show - SWR Latenight" performt er seinen topaktuellen Hit "Gone Girl" - natürlich live.

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt - für den er auch in diesem Jahr nominiert war. Auch für den renommierten Grimme-Preis war der Moderator 2018 mit seiner Show nominiert.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

