SWR Fernsehen Programmhinweise und -Änderungen von 13.9.2018 (Woche 37)bis 25.10.2018 (Woche 43)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 13. September 2018 (Woche 37)/13.09.2018

Für RP geänderte Moderation beachten

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Birgitta Weber

Freitag, 14. September 2018 (Woche 37)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten, VPS-Zeit bleibt

00.00 Nachtcafé - Das Beste

Im Rampenlicht Erstsendung: 29.09.2006 in SWR/SR Wieland Backes mit seinen Gästen: Harald Schmidt, Cornelia Froboess, Helen Schneider, Daniel Küblböck, Prof. Dr. Jo Groebel, Prof. Dr. Utz Claassen, Dominik Müller

Sonntag, 16. September 2018 (Woche 38)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten (Quiz-Helden rückt auf den 17.9. um 00.45h

17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Starke Stimmen - Wasserratten Erstsendung: 13.09.2018 in SWR/SR

Moderation: Guido Cantz

Folge 4

Montag, 17. September 2018 (Woche 38)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

Tagestipp

22.45 Die Montagsmaler (WH von SO) Starke Stimmen - Wasserratten Erstsendung: 13.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 4

Montag, 17. September 2018 (Woche 38)/13.09.2018

Beitrag ist ES und keine WH von SO

00.45 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 78

Donnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/13.09.2018

Geänderte Folge-Nr. und geändertes Erstsende-Datum beachten

13.45 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 13.05.2013 in SWR/SR Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sieber Folge 36

Sonntag, 23. September 2018 (Woche 39)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten (Quiz-Helden rückt auf den 24.9. um 00.45h

17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Kamera - Kochlöffel Erstsendung: 14.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 5

Montag, 24. September 2018 (Woche 39)/13.09.2018

Tagestipp

22.00 Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 500

Mit dem 15. Geburtstag von "Sag die Wahrheit" ist nach 1.500 Geschichten und 3.000 Kandidaten längst nicht jede skurrile und spannende Geschichte erzählt. Es gibt unzählige Kandidaten, die es vorzustellen gilt. Auch in der 500. Folge muss das prominente Rateteam herausfinden, welcher der Kandidaten die Wahrheit sagt - Menschen, die ungewöhnliche Fähigkeiten besitzen, außergewöhnlichen Berufen und Hobbys nachgehen oder Extremes leisten. In der Jubiläumsfolge stellen Überraschungsgäste das Rateteam mit Kim Fisher, Mike Krüger, Ursula Cantieni und Pierre M. Krause vor ungewohnte Aufgaben. Im Anschluss präsentiert Michael Antwerpes eine kunterbunte halbe Stunde aus 15 Jahren "Sag die Wahrheit".

Montag, 24. September 2018 (Woche 39)/13.09.2018

Beitrag ist ES und keine WH von SO

00.45 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?

Moderation: Jens Hübschen

Folge 75

Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/13.09.2018

Tagestipp

16.00 Eisenbahn-Romantik extra Jäger der versunkenen Lok (Teil 4) - Jetzt oder nie! Folge 937

Man weiß jetzt, wo die versunkene Lok liegt: Aber kann man sie bergen und wie teuer ist das? Gibt es vergleichbare Funde am Rhein? Welchen kulturhistorischen Wert hat die Lok? Die Geschichte soll nach der Lokalisierung des Unfallorts ein Happy End haben: Hebung, Konservierung und Präsentation im Museum als älteste erhaltende Dampflok Deutschlands.

Dienstag, 02. Oktober 2018 (Woche 40)/13.09.2018

15.15 (VPS 15.14) Länder - Menschen - Abenteuer Dakar - Westafrika im Aufbruch

Dakar. 2,5 Millionen Einwohner, Magnet und Moloch, kultureller Schmelztiegel, Hafenstadt und Tor zur Welt. In der Hauptstadt Senegals wird Mode gemacht, Musik aufgenommen, Kunst ausgestellt. Für ganz Westafrika ist die Metropole am Atlantik Verkehrs- und Handelskreuz.

Dakar ist modern auf eine sehr eigene, afrikanische Art. Das zeigen die Menschen, die der Film vorstellt. Die Frauen sind unabhängig und stolz. Das gilt für die einzige schwarze Surferin des Landes ebenso, wie für die Modedesignerin oder die Fischersfrau am Stadtstrand. Der Film begleitet junge Straßenkünstler und Rapper und zeigt, dass sich in Dakar Lebenslust und Überlebenskampf nicht ausschließen. Auf der vorgelagerten Insel Gorée, einem alten Handelsstützpunkt, der heute zum Weltkulturerbe zählt, besucht ein Kamerateam den Inselgärtner. Auf Gorée ist noch das alte Dakar erlebbar, an den Stadtstränden entlang der Corniche trifft sich die Jugend, auch zum Ringen, dem Nationalsport. Der Film begeleitet einen jungen Ringer vom Training bis zum entscheidenden Kampf.

Mit Dakar zeigt der Film eine weltoffene und liberale Metropole, in der das Leben pulsiert, rund um die Uhr. Das mobile Kino beginnt seine Vorstellung nach Einbruch der Dunkelheit, später am Abend treffen sich die Frauen zum Tanzen, und in den frühen Morgenstunden öffnen die Clubs. Dann wird zum Mbalax getanzt, der westafrikanische Rhythmen mit westlichen Musikstilen wie Blues oder Funk vermischt. Die Konzerte dauern bis zum Sonnenaufgang.

Mittwoch, 03. Oktober 2018 (Woche 40)/13.09.2018

Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten.

19.15 SR: Sellemols 60 Jahre SR Erstsendung: 27.11.2016 in SR

Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche 40)/13.09.2018

Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten.

07.35 SR: Sellemols (WH von MI) 60 Jahre SR Erstsendung: 27.11.2016 in SR

Sonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten!

17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Reden & Singen - Bewegen & Springen Erstsendung: 17.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 6

Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

22.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Reden & Singen - Bewegen & Springen Erstsendung: 17.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 6

Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Beitrag ist keine WH von SO

00.30 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Erstsendung: 14.05.2017 in SWR/SR

Moderation: Jens Hübschen

Folge 41

Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

02.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Reden & Singen - Bewegen & Springen Erstsendung: 17.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 6

Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Für BW+RP: Beitrag ist keine WH von SO sondern von 00.30h

04.30 BW+RP: Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH) Erstsendung: 14.05.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 41

Freitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/13.09.2018

Nachgeliefertes Thema beachten

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was mir im Leben wichtig war

Sonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten (Quiz-Helden rückt auf den 15.10. um 00.30h

17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Bühne & Gesang - Zeit & Kompass Erstsendung: 18.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 7

Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

22.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Bühne & Gesang - Zeit & Kompass Erstsendung: 18.09.2018 in SWR/SR

Moderation: Guido Cantz

Folge 7

Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Beitrag ist ES und keine WH von SO

00.30 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?

Moderation: Jens Hübschen

Folge 80

Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

02.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Bühne & Gesang - Zeit & Kompass Erstsendung: 18.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 7

Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Für BW+RP: Beitrag ist keine WH von SO sondern von 00.30h

04.30 BW+RP: Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH)

Moderation: Jens Hübschen

Folge 80

Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Für BW geänderte Moderation beachten

20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Stephanie Haiber

Freitag, 19. Oktober 2018 (Woche 42)/13.09.2018

Nachgeliefertes Thema beachten.

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Quälende Ungewissheit

Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Geänderten Beitrag beachten (Quiz-Helden rückt auf den 15.10. um 00.30h

17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Sketch & Drama - Spielen & Lernen Erstsendung: 19.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 8

Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

22.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Sketch & Drama - Spielen & Lernen Erstsendung: 19.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 8

Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Beitrag ist ES und keine WH von SO

00.30 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?

Moderation: Jens Hübschen

Folge 81

Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Beitrag ist WH von SO

02.30 Die Montagsmaler (WH von SO) Sketch & Drama - Spielen & Lernen Erstsendung: 19.09.2018 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Folge 8

Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Für BW+RP: Beitrag ist keine WH von SO sondern von 00.30h

04.30 BW+RP: Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH)

Moderation: Jens Hübschen

Folge 81

Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/13.09.2018

Zusätzlichen Gast beachten

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Dörte Hansen und Karl-Heinz Ott

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell