Mainz/Speyer (ots) - Speyer. Musikalische Topacts, bekannte Comedians und jede Menge Mitmachangebote in einer großen "Programmwelt" - das "SWR Fernsehen Familienfest" am Technik-Museum Speyer bot am zweiten Septembersonntag abwechslungsreiche Unterhaltung für Groß und Klein - vor "ausverkauftem Haus". Die rund 14.000 Besucherinnen und Besucher versuchten sich am Mikrofon und vor der Kamera, trafen TV-Prominenz und konnten zusehen, wie Sendungen gemacht werden. Bei der Fülle an Möglichkeiten fand jeder und jede die ganz persönliche "Perle" auf dem Gelände.

Für viele war dieses Highlight der Auftritt der Band "Glasperlenspiel", die bei Redaktionsschluss noch auf der Bühne standen. Zuvor hatten Cris Cosmo, Wincent Weiss und Vanessa Mai bereits mit ihrer Musik und die beiden Comedians Chako Habekost und Christoph Sonntag mit viel Humor unterhalten. Auf einer zweiten Bühne präsentierte sich das Programm vom Tigerentenclub über "Marktcheck" und die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" bis hin zu den "Fallers".

Unterwegs zwischen den Welten

In der "Partnerwelt" oder der "Kinderwelt" konnte das jüngere Publikum bei Spiel und Spaß aktiv werden. Die meisten Perlen des Familienfestes waren aber in den Zelten der "Programmwelt" zu finden, die das gesamte Spektrum des SWR Fernsehens zeigten. Hier kommentierten Hobbyreporterinnen und -reporter Fußballspiele, andere stellten der Gartenexpertin von "Kaffee oder Tee" Fragen, sprachen Nachrichten ein oder schauten beim Dreh des Kochduells von "MarktFrisch" zu (Ausstrahlung am 13. September, 18:15 Uhr im SWR Fernsehen).

Die Höhepunkte des Tages kommen mit der einstündigen Reportage "SWR Fernsehen Familienfest" am Sonntag, 16. September, 15:30 Uhr ins Programm. Ein umfassendes Online-Angebot findet sich unter www.SWR.de/familienfest und auf Facebook. Das nächste "SWR Fernsehen Familienfest" findet am 8. September 2019 in Heilbronn statt.

