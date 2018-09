SÜDWESTRUNDFUNK Teodor Currentzis - Chefdirigent SWR Symphonieorchester Teodor Currentzis - Chefdirigent des SWR Symphonieorchester © SWR/Anton Zavjyalov, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR/Anton... mehr Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Teodor Currentzis gilt als einer der prägenden Dirigenten seiner Generation, seine Interpretationen als radikal und kompromisslos. Als neuer Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters will er mit Beginn der Saison 2018/19 gemeinsam mit allen Musikinteressierten in ausgewählte Werke seiner Konzertprogramme eintauchen. Im "Currentzis LAB" erleben die Zuhörerinnen und Zuhörer seine ganz persönliche Sicht auf die Musik.

Im Dialog mit Teodor Currentzis

In den - auf Englisch geführten - Werkstattgesprächen mit Musikbeispielen geht es um Fragen der Interpretation, das Partitur-Studium und darüber hinaus gehende künstlerische Aspekte. Currentzis ist dabei der direkte Kontakt mit dem Publikum wichtig: "Ich möchte ganz persönlich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern in einen Dialog treten und mich - einige Tage vor meinen Konzerten- mit ihnen über meine Herangehensweise an die jeweiligen Werke austauschen, Interpretationsvergleiche mit historischen Aufnahmen unternehmen oder auch vom Klavier aus dem Komponisten bei seiner Arbeit über die Schulter schauen."

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich

Im ersten "Currentzis LAB" am Dienstag, 18. September 2018 um 20 Uhr im Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle geht es, zwei Tage vor dem offiziellen Antrittskonzert des Chefdirigenten, um das Programm des Konzerts: Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 3. Den Abend moderiert Mahler-Expertin Renate Stark-Voit, Wien. Der Eintritt zu dieser exklusiven Veranstaltung mit Teodor Currentzis und Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters ist frei, allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl Plätze. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter event@swrclassic.de. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das "Currentzis LAB" auf SWRClassic.de im Livestream erleben.

Currentzis LAB

Die Termine der Saison 2018/19:

Dienstag, 18. September 2018, 20:00 Uhr

Liederhalle Stuttgart, Mozart-Saal / Livestream auf SWRClassic.de Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 3 Teodor Currentzis Jörge Becker, Natalie Chee, Frank-Michael Guthmann (Mitglieder des SWR Symphonieorchesters) Lars Jönsson und Christoph Grund (Klavier) Moderation: Dr. Renate Stark-Voit (Wien)

Dienstag, 11. Dezember 2018

Musikhochschule Stuttgart, Turm Alfred Schnittke: Konzert für Viola und Orchester

Dienstag, 19. Februar 2019

Musikhochschule Stuttgart, Turm Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4

Dienstag, 18. Juni 2019

Stuttgart (Ort folgt) Dmitrij Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 7 (Leningrader)

Dienstag, 30. April 2019

Musikhochschule Freiburg Über Werke von Marko Nikodijević und Dmitri Kourliandski

