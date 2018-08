Heimat hat viele Gesichter - neues Web-Angebot "SWR Heimat"

Jeder hat eine Geschichte: Entdeckerin, Glücksministerin, Lebenscoach, Rampensau, Hiphoptänzer, Kreativkopf, Schafscherer, Lebensretter - "SWR Heimat" porträtiert Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/7169 Download

Mainz/Stuttgart (ots) - Neues Web-Angebot porträtiert Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz / Start von SWR.de/heimat am Montag, 3. September 2018

Bei "SWR Heimat" erzählen Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - oft zufällig auf der Straße getroffen - von ihrem Alltag, ihrem Schicksal, ihren Leidenschaften, Wünschen und Ideen, ihren Freuden und ihren Sorgen. Die Geschichten sind sehr persönlich, mal lustig, mal traurig, emotional, kompakt in einer Minute. Das neue Web-Angebot "SWR Heimat" geht am Montag, 3. September 2018, mit eigener Homepage unter www.SWR.de/heimat an den Start. Außerdem ist "SWR Heimat" auf Instagram zu finden.

Entdeckungsreise zu den Menschen im Südwesten

Das Web-Angebot zeigt einen Querschnitt der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Es lässt alle zu Wort kommen: Straßenmusiker auf der Stuttgarter Königsstraße, den Greenkeeper des 1. FC Kaiserslautern, die selbsternannte Glücksministerin aus Mannheim oder Lilith aus der Nähe von Bad Kreuznach, die ihren Körper als Kunstwerk sieht und ihn verändert. In Serien - wie beispielsweise zum Thema "Retter" - sprechen unter anderem Feuerwehrleute über ihr Engagement. Ergänzende Texte und Interaktionsmöglichkeiten vertiefen das Thema.

Eng verzahnt mit Fernseh- und Radioprogramm

Porträts und Formate entwickeln die in Mainz und Stuttgart angesiedelten Webvideo-Redaktionen selbst und in Kooperation mit den SWR Fernseh- und Hörfunkprogrammen. So werden zum Beispiel ein Gast der "Landeschau" oder die Hauptperson einer halbstündigen Fernsehreportage mit ihren Geschichten zu "SWR Heimat"-Protagonisten. Umgekehrt finden auch Fernsehen und Hörfunk Geschichten bei "SWR Heimat" und setzen diese im Netz und im Programm ein.

Instagram: "SWR Heimat" ist vor dem Start der Homepage am 3.9.2018 bei Instagram zu finden unter www.instagram.com/swr_heimat_bw/ und www.instagram.com/swr_heimat_rp/

