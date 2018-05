SWR Programmänderung zum Tod von Wolfgang Völz

SWR Fernsehen GRAF YOSTER GIBT SICH DIE EHRE, "Adel hat's leichter". Wolfgang Völz als Butler Johann. © SWR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR" (S2). SWR-Pressestelle/Fotoredaktion, Baden-Baden, Tel:... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Drei Folgen "Graf Yoster gibt sich die Ehre" / Sonntag, 6.5., ab 14:30 Uhr, SWR Fernsehen / "Raumpatrouille - Invasion", in der Nacht auf Montag, 7.5., 0:15 Uhr, SWR Fernsehen

Zu Ehren des Schauspielers Wolfgang Völz, der am 2. Mai 2018 im Alter von 87 Jahren gestorben ist, zeigt das SWR Fernsehen am 6. Mai ab 14:30 Uhr drei Folgen "Graf Yoster gibt sich die Ehre" (WH ab 23 Uhr). In der ARD-Kultserie verkörperte er in 78 Folgen den vorbestraften Chauffeur Johann. Zudem hatte Völz in seiner langen Film- und Fernsehkarriere mehrere Auftritte in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers" als Friedrich Samarovski und verlieh dem bärigen Seefahrer "Käpt'n Blaubär" seine Stimme. Eine seiner bekanntesten Rollen war die Leutnants Mario de Monti in der Science-Fiction-Serie "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion". Die Folge "Invasion" ist in der Nacht von Sonntag, 6. auf Montag 7. Mai um 0:15 Uhr, ebenfalls im SWR Fernsehen, zu sehen.

"Graf Yoster gibt sich die Ehre: Die Kunst, und wie man sie macht" In "Graf Yoster gibt sich die Ehre: Die Kunst, und wie man sie macht" stößt Graf Yoster auf der Spur ausgezeichneter van-Gogh-Fälschungen auf eine Skizze des Malers Krailing. Der junge Mann liegt in der Nervenklinik des Kunstsammlers Dr. Stagel. Als der Graf ihn dort besucht, kommt ihm einiges verdächtig vor - tatsächlich findet er später in der Klinik eine komplette Fälscherwerkstatt. Dr. Stagel hat in Krailing mit Hilfe von Medikamenten und Suggestion den Wahn erzeugt, van Gogh zu sein.

"Graf Yoster gibt sich die Ehre: Gangstermemoiren" "Gangstermemoiren" führt Graf Yoster zu einem ehemaligen Bekannten. Der ehemalige Rauschgifthändler Rigotto, über den Yoster vor 20 Jahren ein erfolgreiches Buch veröffentlichte, nennt sich jetzt Blisca und hat es zu einer der führenden Persönlichkeiten der Pariser Modewelt gebracht. Yosters Wunsch, Bliscas Biographie zu schreiben zu dürfen, wird aber von diesem schroff abgewiesen. In der Hoffnung, dennoch an detailliertes Material über Blisca heranzukommen kauft Yoster Leroi, einem ehemaligen Mitarbeiter Bliscas, einen chiffrierten Text ab. Aber zum zweiten Treffen, bei dem Yoster den Code erhalten soll, erscheint Leroi nicht mehr. Blisca hat von Lerois Verrat Wind bekommen und ihn samt Code entführen lassen.

"Graf Yoster gibt sich die Ehre: Cosmos Oil 128" In "Cosmos Oil 128" geht es um die Welt der Ölaktionäre. Es sieht schlecht aus für die Cosmos-Oil AG , nur die Erschließung neuer Ölquellen im Pazifik kann sie noch vor dem Zusammenbruch retten. Einen der Aktionäre trifft dieser Schlag besonders schwer: Er hat erst kürzlich sehr große Verluste mit anderen Aktien erlitten und mit ihm einige prominente Börsianer. Der Nutznießer all dieser Transaktionen ist ein gewisser Herr Bösig. Yoster wittert ein unsauberes Manöver, kann dem aalglatten Bösig aber nichts nachweisen - bis Johann herausfindet, dass ein gewisser Professor Kybenek, Modezahnarzt der Pariser High-Society, eine dubiose Rolle bei der Sache spielt.

"Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion: Invasion" Finale der Kult-Science-Fiction-Serie: Der Weltraumfeind geht aufs Ganze. Er plant die Invasion der Erde: Durch List hat er einflussreiche Beamte der Obersten Raumbehörde in seine Gewalt gebracht und "umgedreht", durch "Umprogrammierung" ihrer Gehirne zu seinen Verbündeten gemacht. Die Invasion beginnt, ohne dass die Regierung etwas ahnt. Warn- und Sicherheitsmaßnahmen sind durch die Sabotage der Umgedrehten außer Kraft gesetzt. McLane, den sein Instinkt gegen die ausdrückliche Order seiner Vorgesetzten in die Nähe der außerirdischen Befehlszentrale geführt hat, ist der einzige, der etwas unternehmen könnte. Im entscheidenden Augenblick erfährt er jedoch, dass sich Tamara in der Hand der Umgedrehten befindet. Er steht vor einer entsetzlichen Alternative. Aber auch in dieser Situation fällt den beiden Helden McLane und Tamara etwas ein.

"Graf Yoster gibt sich die Ehre: Die Kunst und wie man sie macht", Sonntag, 6. Mai 2018, 14:30 Uhr, SWR Fernsehen; WH um 23 Uhr "Graf Yoster gibt sich die Ehre: Die Kunst und wie man sie macht", Sonntag, 6. Mai 2018, 14:55 Uhr, SWR Fernsehen; WH um 23:25 Uhr "Graf Yoster gibt sich die Ehre: Gangstermemoiren", Sonntag, 6. Mai 2018, 15:20 Uhr, SWR Fernsehen; WH 23:50 Uhr "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion: Invasion", Montag, 7.5., 0:15 Uhr, SWR Fernsehen

