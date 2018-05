SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 08.05.18 (Woche 19) bis 11.06.18 (Woche 24)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/04.05.2018

Tagestipp

23.00 SWR3 Comedy Festival mit Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax

SWR3 Comedy Festival 2018 - mit Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax: Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival treten Comedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, Ingo Appelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt die besten Auftritte des diesjährigen Festivals.

Mirja Boes: "Für Geld machen wir alles" ist der Name ihres aktuellen Programms - und hier absolut wörtlich zu nehmen, denn Mirja und ihre Band, die Honkey Donkeys, rauschen einmal komplett durch den Kosmos der denkbaren (und auch der undenkbaren) Albernheiten. Christoph Sonntag: Christoph ist stolz, ein Stuttgarter zu sein. Er ist wohl der bekannteste Schwaben-Kabarettist der Welt - und hatte auch schon Auftritte in New York am Broadway, was die ausgewanderten Kessel-Schwaben im Big Apple unfassbar gefreut hat. Oropax: Durchgeknallt und Spaß dabei - verrückte Klamotten, bekloppte Ideen, verdrehte Wortspiele und fliegende Wollknäuel. Wie ein Orkan fegt das Chaos-Theater Oropax über die Bühne und hinterlässt dabei höchst vergnügliche Verwüstung.

Donnerstag, 10. Mai 2018 (Woche 19)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

18.05 BW: Bienenliebe - mehr als nur imkern Erstsendung: 15.06.2017 in SWR BW

Montag, 14. Mai 2018 (Woche 20)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

18.15 RP: MENSCH LEUTE

Der Großstadt-Bauer Von der Metropole in den Kuhstall Erstsendung: 23.10.2017 in SWR

Sonntag, 20. Mai 2018 (Woche 21)/04.05.2018

Geänderte Gäste für SR beachten!

22.30 SR: ALFONS und Gäste

Zu Gast: Horst Evers und Lennart Schilgen

Mittwoch, 23. Mai 2018 (Woche 21)/04.05.2018

22.00 "mal ehrlich ... pflegende Angehörige am Limit?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland werden von Angehörigen zu Hause gepflegt. Damit ist die Familie der größte nationale "Pflegedienst". Für viele dieser häuslichen, meist unausgebildeten Pflegekräfte ist der Job zwar hart aber befriedigend. Eine große Anzahl dieser pflegenden Angehörigen fühlt sich jedoch alleingelassen, überfordert, am Ende ihrer Kräfte.

Während der Fokus der Öffentlichkeit überwiegend auf die Situation in Pflegeheimen gerichtet ist, bleiben Sorgen und Defizite im privaten Bereich meist unbemerkt. Wer kümmert sich um die private Pflege? Welche Unterstützung können Gesellschaft und Politik leisten? Wo können sich pflegende Angehörige Hilfe holen? Wer hört ihnen zu?

Moderator Florian Weber geht diesen und weiteren Fragen nach. Er spricht mit Menschen, die Angehörige selbst pflegen, mit Politikern und mit Experten - im SWR Bürgertalk aus der Alten Feuerwache in Mannheim.

Samstag, 26. Mai 2018 (Woche 22)/04.05.2018

Geänderten Beitrag beachten!

21.50 Echt witzig: Unvergessene Comedy-Idole Erstsendung: 31.12.2017 in SWR/SR

Sonntag, 27. Mai 2018 (Woche 22)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

21.45 RP: Flutlicht

Sonntag, 03. Juni 2018 (Woche 23)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

21.45 RP: Flutlicht

Sonntag, 10. Juni 2018 (Woche 24)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

21.45 BW+RP: Heinrich del Core "Ganz arg wichtig" Folge 1/2

Sonntag, 10. Juni 2018 (Woche 24)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

22.30 Echt witzig - Entertainer und ihre Idole Folge 0/1

Montag, 11. Juni 2018 (Woche 24)/04.05.2018

Beitrag wird mit Videotext-Untertiteln ausgestrahlt!

18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE

So geht Burg heute - Die Managerin der Burg Hohenzollern Erstsendung: 11.06.2017 in SWR

Montag, 11. Juni 2018 (Woche 24)/04.05.2018

22.00 Sag die Wahrheit

Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 490

Auf der Autobahn gibt es immer wieder Stau, Stillstand, Warten - ganz ohne Baustelle oder Unfall. Der Verkehrsforscher kennt die Ursachen. Doch nur einer der drei Kandidaten aus Runde eins kann hilfreiche Tipps zur Stauvermeidung geben. In Runde zwei wird nach dem Gold der Ostsee gesucht. Die echte Kandidatin sammelt bei Sturm und Wetter an der Küste der Insel Rügen Bernstein. Sie fasziniert alle mit dem Zauber der Millionen Jahre alten Fundstücke.

Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus besonderen Kandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven. Das Rateteam besteht jeweils aus vier dieser Prominenten: Smudo, Mike Krüger, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni.

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell