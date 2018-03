SWR Rundfunkrat diskutiert KEF-Stellungnahme

Konstituierende Sitzung des Rundfunkrats o Wahl des/der Vorsitzenden und der stellv. Vorsitzenden des Rundfunkrats o Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats (acht aus Baden-Württemberg und zwei aus Rheinland-Pfalz) o Wahl der Ausschussmitglieder (Programmausschuss für Fernsehen; Programmausschuss für... mehr Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Der SWR Rundfunkrat hat sich in seiner Sitzung am Freitag, 16. März 2018, in Stuttgart intensiv mit der Stellungnahme der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zum Bericht von ARD, ZDF und Deutschlandradio über "Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" befasst. Kritisch setzten sich Mitglieder des Rundfunkrats vor allem mit Empfehlungen der KEF auseinander, die vorwiegend programmlich-redaktionelle Entscheidungen betreffen und daher in die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingreifen. Tangiert seien dadurch auch ureigenste Kompetenzen der Aufsichtsgremien.

Pressekontakt:

Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell