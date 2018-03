Johann Sebastian Bach bringt junge Menschen zum Tanzen!

SchYlerinnen und SchYler aus Stuttgart, Altensteig, Pforzheim, Freiberg am Neckar und Minden sowie die Gruppe VivaTanz - mit der Gaechinger Cantorey. © SWR honorarfrei - Verwendung gemS§ der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR" (S2),... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - "Bach bewegt! Tanz!" mit der Gaechinger Cantorey, Leitung: Hans-Christoph Rademann / Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhr / SWR Fernsehen

"Bach bewegt! Tanz!" - unter diesem Motto finden Schülerinnen und Schüler zusammen und bringen eine Choreografie auf die Bühne. An der Internationalen Bachakademie in Stuttgart ist 2013 gemeinsam mit der Palucca-Schülerin Friederike Rademann das gleichnamige Bühnenstück entstanden. Die leicht gekürzte, von der Internationalen Bachakademie autorisierte Fassung der Bühnenaufführung aus dem Forum am Schlosspark in Ludwigsburg, ist am Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.

Auf der Bühne: 100 Schülerinnen und Schüler, Solisten und die Gaechinger Cantorey Ein Jahr lang erarbeiten über 100 Stuttgarter Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte eine Choreographie, bevor sie mit der Gaechinger Cantorey und den Solisten auf der Bühne stehen und den Werken eine szenische Dimension hinzufügen. Die Schülerinnen und Schüler bilden dabei den Querschnitt der Gesellschaft ab: Sie besuchen unterschiedliche Schulen, haben verschiedene kulturelle und gesellschaftliche Hintergründe. Teil der Gruppe sind auch Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen.

Berührende Tanzproduktion auf musikalisch höchstem Niveau Nach Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" (2013/14) und Orchesterwerken von Bach und Vivaldi (2015/16) haben sich das "Bach bewegt!"-Ensemble und Hans-Christoph Rademann mit der Gaechinger Cantorey im Luther-Jahr 2017 Bachs Matthäus-Passion angenommen, dem zentralen Werk der protestantischen Kirchenmusik. Entstanden ist eine - nicht zuletzt durch die beteiligten Stuttgarter Schüler - berührende Tanzproduktion auf musikalisch höchstem Niveau. Mitwirkende: Gaechinger Cantorey, Leitung: Hans-Christoph Rademann, Choreographie: Friederike Rademann

Sendung:

"Bach bewegt! Tanz!", Karfreitag, 30. März 2018, 9 Uhr SWR Fernsehen

Der Film ist nach Ausstrahlung in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de verfügbar. Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell