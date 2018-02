SÜDWESTRUNDFUNK SWR Aktuell Korrespondententalk in Stuttgart: - Russland im Blick "Russland im Blick" ist das Thema des zweiten "SWR Aktuell Korrespondententalk" am 02. März um 20 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof. 2018 blickt die Welt nach Russland: Am 18. März finden Präsidentschaftswahlen statt, im Juni... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Mit Hermann Krause (ARD Studio Moskau), Knut Krohn (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) und Philipp Sohmer (SWR) / 2. März 2018, 20 Uhr, Hospitalhof / Eintritt frei

"Russland im Blick" ist Thema des zweiten "SWR Aktuell Korrespondententalk" am 2. März um 20 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof. 2018 blickt die Welt nach Russland: Am 18. März finden Präsidentschaftswahlen statt, im Juni ist Russland Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. Doch wer im Westen kennt Russland wirklich? Wofür steht dieses größte Land der Welt neben autoritärer Politik und Doping? Warum löst Russland bei vielen Misstrauen und Skepsis aus? Katja Burck (SWR) diskutiert mit dem ARD-Korrespondenten Hermann Krause (ARD Studio Moskau), dem Politikredakteur Knut Krohn (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) und dem SWR Sportexperten Philipp Sohmer. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind bis zum 1. März auf www.SWRAktuell.de möglich. Die Veranstaltung wird von SWR Aktuell auf Facebook live übertragen. Die User haben die Möglichkeit, den Korrespondenten und Experten direkt ihre Fragen zu stellen. Nachzuhören ist der Korrespondententalk am Montag, 5. März, um 20:15 Uhr in SWR Aktuell Radio, dem digitalen Nachrichten- und Informationsprogramm des SWR.

Russland und Putin - was heißt das für die Demokratie? Seit 19 Jahren wird Russland von Wladimir Putin geprägt. Dass der russische Präsident auch nach der Wahl am 18. März 2018 Hausherr im Kreml bleibt, gilt als so gut wie sicher. Kritiker bezweifeln Putins demokratische Grundhaltung. Seine Anhänger dagegen sehen das Land heute als eine konsolidierte Gesellschaft, die zu sich gefunden hat. Radiomoderatorin Katja Burck spricht über die vielen Seiten Russlands mit den Russlandkennern Hermann Krause (ARD Studio Moskau), Knut Krohn (Stuttgarter Nachrichten/ Stuttgarter Zeitung) und dem SWR Sportexperten Philipp Sohmer. Sie fragt: Reagiert Russland mit seinem Verhalten nur auf die Politik des Westens oder hat es seinen Weg selbst und sehr bewusst gewählt? Was verbindet Europa mit Russland und warum sollte der Westen besonnen mit Russland umgehen? Manipuliert Russland tatsächlich mit Hilfe von Hackern, Bots und Fake News gezielt die öffentliche Meinung? Und warum sieht der SWR Sportexperte die Rolle Russlands als Gastgeber der Fußball-WM kritisch?

Leiter des ARD-Hörfunkstudios Moskau

Hermann Krause (WDR), Leiter des ARD Hörfunkstudios Moskau, bereiste 1986 zum ersten Mal die damalige Sowjetunion und berichtete in drei Korrespondenten-Zeiten über Perestroika, Geiselnahmen und Umstürze im Land.

Osteuropa- und Russlandexperte der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten Knut Krohn arbeitet als Redakteur im Politikressort der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten. Anfang der 1990er-Jahre berichtete er als freier Korrespondent für verschiedene Tageszeitungen, unter anderem aus Russland. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Osteuropa und der Nahe Osten.

Der SWR Sportexperte

Sportjournalist Philipp Sohmer aus Bietigheim berichtete als Reporter und Kommentator von mehreren olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften. Regelmäßig beleuchtet er das sportliche Russland auch im Hinblick auf Doping-Skandale.

Die Moderatorin

Katja Burck war SWR3 Nachrichtenfrau und Autorin des SWR3 Topthemas. Später arbeitete sie als Korrespondentin für Außen- und Europapolitik im ARD-Hauptstadtstudio sowie als Moderatorin von SWR1 "Thema heute". Sie ist bei SWR Aktuell Radiomoderatorin und Chefin vom Dienst.

