Mainz (ots) - Die Pflege in Deutschland ist in Not: Ausgebrannte, unterbezahlte Pflegekräfte, menschenunwürdige Bedingungen in Pflegeheimen und in Krankenhäusern, alleingelassene Menschen, meist Frauen, die hilflose Angehörige zuhause versorgen. Berichte aus dem Innenleben des deutschen Pflegesystems zeichnen ein düsteres Bild. "mal ehrlich ... droht uns der Pflegekollaps?" lautet die Frage am Mittwoch, 21. Februar, ab 22 Uhr beim Bürgertalk im SWR-Fernsehen.

Der neue "Care Klima-Index" des Marktforschungsinstituts Psyma in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Pflegetag stützt das düstere Bild: fehlende Wertschätzung der Pflegeberufe, mittelmäßige Qualität der Versorgung und deutlich zu wenig Personal. Wenn die Politik nicht handelt und nur weiter über die Misere klagt, wird sich die prekäre Situation weiter verschärfen. Denn die Alterung der Gesellschaft schreitet weiter voran - so die Prognose.

Gäste bei Florian Weber Moderator Florian Weber greift dieses brisante Thema im SWR Bürgertalk "mal ehrlich..." auf. Am 21. Februar diskutiert er die Frage "Droht uns der Pflegekollaps?" mit zahlreichen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Seine Gäste sind aktive oder ehemalige Pflegekräfte aus unterschiedlichen Einrichtungen und auch Menschen, die schwer erkrankte Angehörige zuhause betreuen.

Ebenfalls zu Gast: SWR-Pflege-Experte Gottlob Schober ("Report Mainz") sowie die Politiker Manfred Lucha (Sozialminister des Landes Baden-Württemberg, Bündnis ´90 / Grüne) und Erwin Rüddel (Pflege-Experte der Bundestagsfraktion, CDU Rheinland-Pfalz).

"mal ehrlich ... droht uns der Pflegekollaps?", der SWR Bürgertalk mit Florian Weber aus der Alten Feuerwache in Mannheim am Mittwoch, 21. Februar 2018, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen.

"mal ehrlich ... was ist meine Arbeit wert?" - darüber wird am Mittwoch, 21. März 2018, ab 22 Uhr diskutiert. Wer Interesse hat, an der Sendung des SWR Fernsehens teilzunehmen, wendet sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.

