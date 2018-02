SWR Produktion "Leyla" gewinnt Frauenregiepreis SI Star 2018

1 weiterer Medieninhalt

Regisseurin von LEYLA Asl? Özarslan am Drehort. © SWR/Carina Neubohn/essence-film, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR/Carina Neubohn/essence-film" (S2). SWR-Pressestelle/Bildkommunikation, Baden-Baden,... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Auszeichnung für Regisseurin Asli Özarslan / Verleihung am 17. Februar 2018 in Berlin

Regisseurin Asli Özarslan" hat den Frauenregiepreis SI Star 2018 gewonnen. Sie erhält die Auszeichnung für den SWR Dokumentarfilm "Leyla". Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Kurdin, die sich als Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Cizre engagiert. Der SI Star ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert, davon entfallen 5.000 Euro auf "Leyla", da der Hauptpreis in diesem Jahr auf zwei Preisträgerinnen verteilt wird. Die Verleihung fand heute Abend (17. Februar 2018) in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin statt. Schirmherrin des Frauenregiepreises ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

"Leyla", Geschichte einer jungen kurdischen Bürgermeisterin Der Dokumentarfilm "Leyla" begleitet eine junge, in Deutschland aufgewachsene Kurdin, die beschließt, in ihre Heimat zurückzukehren. Leyla gibt ihr Leben in Deutschland auf, um sich für die Menschen in ihrer Heimatstadt Cizre einzusetzen. 2014 wird sie dort mit nur 26 Jahren als erste Frau zur Bürgermeisterin gewählt. Die Filmemacherin Asli Özarslan begleitet ihren Weg und zeigt, wie sie das Leben der Menschen in der Region mit Leidenschaft und unbeugsamem Willen zu verbessern versucht. "Leyla" war am 4. Oktober 2017 im SWR Fernsehen in der Reihe "Junger Dokumentarfilm" zu sehen. Redaktion hatte Gudrun Hanke-El Ghomri.

Die ausgezeichnete Regisseurin

Asli Özarslan wurde 1986 in Berlin geboren. Seit 2012 studiert sie Regie/Dokumentarfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. 2014 erhielt sie über die Filmakademie Baden-Württemberg das Deutschlandstipendium und 2015 das Stipendium der Akademie der Künste in der Sektion Film- und Medienkunst. 2017 verbrachte sie im Rahmen eines Stipendiums der Kulturakademie Tarabya des Auswärtigen Amtes mehrere Monate in Istanbul. "Leyla" ist Asli Özarslans Diplomfilm.

Der Preis

Der Frauenregiepreis SI Star wird zum zweiten Mal vom Frauennetzwerk Soroptimist International verliehen. Der Preis wurde vom SI Club Mainz initiiert und wurde 2016 erstmals verliehen. Die Auszeichnung soll dazu beitragen, dass Regisseurinnen stärkere Beachtung und mehr Aufträge bekommen.

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Bruno Geiler, Tel.: 07221 929 23273, bruno.geiler@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell