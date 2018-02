"Nachtcafé" zum Thema Respekt

SÜDWESTRUNDFUNK Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher, jeweils freitags um 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Michael Steinbrecher © SWR/Tom Oettle, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen,... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - "Nachtcafé: Keine Rücksicht, kein Respekt - werden wir immer asozialer?" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Andreas Kartzke-Peters, der seinen Job als Polizist aufgab // Freitag, 16. Februar 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Beleidigungen und Bedrohungen gehören heute für viele Polizisten, Lehrer und Rettungskräfte zum Alltag. Auch im Internet tut sich ein riesiger Sumpf der Verachtung auf. Ohne Skrupel wird unter dem Deckmantel der Anonymität dem Hass auf Andersdenkende freien Lauf gelassen. Dieses Verhalten zieht sich durch alle Schichten. Eine deutliche Verrohung ist auch im Sport spürbar: Schiedsrichter fühlen sich nicht selten bedroht und sind Aggressionen ausgesetzt. Dabei soll es doch insbesondere im Freizeitbereich um Stressabbau und Spaß gehen. Werden Anstand und Höflichkeit in vielen Lebensbereichen unserer Gesellschaft durch Rücksichtslosigkeit und Ignoranz ersetzt? Warum nimmt die Gewaltbereitschaft zu? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen in "Nachtcafé: Keine Rücksicht, kein Respekt - werden wir immer asozialer?" am Freitag,16. Februar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Thomas Funkes Sohn wurde reanimiert - fremder Autofahrer demolierte Rettungswagen Während das Leben von Thomas Funkes kleinem Sohn am seidenen Faden hing und Sanitäter das 18 Monate alte Kind wiederbelebten, rastete ein Autofahrer völlig aus. Weil er durch die Reanimation im Rettungswagen an seiner Weiterfahrt gehindert wurde, bedrohte der aggressive Mann die Sanitäter und demolierte während des Noteinsatzes den Krankenwagen. "Ich bin unfassbar wütend. Es zeigt, dass selbst der Respekt vor Rettungskräften in der Gesellschaft nachgelassen hat", so der Vater.

Andreas Kartzke-Peters gab seinen Job als Polizist auf Eine sinkende Hemmschwelle und immer weniger Achtung vor seinem Beruf - das musste auch Andreas Kartzke-Peters feststellen. Viele Jahre war er Polizist aus Überzeugung, doch nach 18 Jahren Polizeidienst hatte es der Kriminaloberkommissar satt, ständig beschimpft, angegriffen und bedroht zu werden. Vor zehn Monaten hängte der 49-Jährige schließlich seine Uniform an den Nagel und zog einen endgültigen Schlussstrich: "Zuletzt hat es mich tagtäglich Überwindung gekostet, meinen Dienst anzutreten."

Brigitte Röder war als Rektorin eines Ulmer Gymnasiums tätig Dass nicht nur auf der Straße, sondern auch in Deutschlands Schulen ein viel schärferer Wind weht als früher, das kann Brigitte Röder bestätigen. 13 Jahre war sie Rektorin an einem Ulmer Gymnasium und spürte, wie sich das Klima veränderte: "Der Umgang unter den Schülern ist ruppiger und respektloser geworden. Es gibt mehr verhaltensauffällige Kinder als früher und zunehmend überforderte Eltern."

Monika Doelitzsch vermisst Anstand in der Gesellschaft Rüpelhaftes Benehmen und keinerlei Anstand - dieses Verhalten fällt Monika Doelitzsch verstärkt auch in bildungsbürgerlichen Kreisen auf. Oft werde schon bei Kleinkindern die Erziehung vernachlässigt und auch generell fehle es der Gesellschaft an wegweisenden Vorbildern, so die Rentnerin: "Wir leben in einer egoistischen Gesellschaft, bei der sich jeder Einzelne für viel zu wichtig hält. Stattdessen sollten wir wieder lernen, uns als Teil eines größeren Ganzen zu sehen."

André Legenhausen rettete selbstlos einem Autofahrer das Leben Handeln, wenn andere tatenlos zusehen oder sogar absichtlich wegsehen - André Legenhausen griff selbstlos ein und rettete dadurch ein Menschenleben. Als ein PKW in einen Weiher stürzte, zögerte der Bankangestellte nicht und sprang ins Wasser. Er zerrte den Autofahrer aus dem sinkenden Wagen: "In Not zu helfen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit." Auf die Unterstützung dutzender Passanten konnte er nicht zählen, ein Gaffer filmte stattdessen seine Rettungsaktion mit dem Handy.

Dr. Nahlah Saimeh ist als forensische Psychiaterin tätig "Nicht nur die Sensationslust hat zugenommen, sondern auch Gewaltbereitschaft, Vernichtungswut und die Lust, andere Menschen abzuwerten." Die Forensikerin Dr. Nahlah Saimeh stellt einen Trend zur massiven Rücksichtslosigkeit fest. Insbesondere in der Anonymität des Internets breite sich Hass und Menschenverachtung zunehmend aus - auch gegenüber Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und sich für andere engagieren, so die Fachärztin für Psychiatrie.

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Keine Rücksicht, kein Respekt - werden wir immer asozialer?" am Freitag, 16. Februar 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen

